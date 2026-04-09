Plasencia prepara la romería de la Virgen del Puerto: horarios de autobuses y restricciones de tráfico

La romería de la Virgen del Puerto de Plasencia, que tendrá lugar este sábado y domingo, contará con un amplio dispositivo de tráfico y transporte público, además de un programa religioso que arrancará este viernes con el pregón en la catedral.

Lo más destacado de este sábado será la ofrenda floral y el día grande llegará el domingo con la procesión, la ambientación musical y la posibilidad de pasar una jornada de campo y romería.

Autobuses y restricciones en la subida al Puerto

Respecto al dispositivo de tráfico, las principales recomendaciones que han hecho tanto el ayuntamiento como la policía son utilizar el transporte público y extremar la precaución en la carretera del Puerto. La Policía Local ha fijado una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en toda la vía y ha recordado que estará prohibido adelantar y aparcar tanto en la calzada como en los arcenes. Esa prohibición se extiende también al camino romano y los vehículos mal estacionados podrán ser retirados por la grúa.

Por otro lado, el servicio especial de autobuses del domingo 12 comenzará a partir de las 10.00 horas. Las salidas se realizarán desde las paradas de la Colonia de Guadalupe, avenida de España, Calvo Sotelo, avenida de La Salle, Miralvalle y Procasa. Además, para la ofrenda floral de este sábado habrá salidas desde la avenida de España, en la parada del Florida, y también desde Miralvalle y Procasa, cada media hora desde las 15.00 horas.

Toni Gudiel

También se ha previsto un servicio específico para la novena. Habrá salidas el sábado para la adoración nocturna a las 22.30 horas desde el Florida y, entre los días 13 y 18, los autobuses de subida serán a las 17.30 y 19.30 horas, mientras que las bajadas se han fijado a las 19.00 y 21.00 horas.

Cierre de carretera, procesión y controles

Uno de los momentos más delicados de la jornada llegará el domingo por la tarde con motivo de la procesión, prevista para las seis. Desde las 17.00 horas la carretera quedará cerrada al tráfico y solo podrán circular autobuses y taxis. La última subida autorizada será a las 17.30 horas.

Durante la procesión, quedará prohibido circular o estacionar vehículos en el camino romano y la Policía Local ha pedido esperar la orden de los agentes para poder iniciar la bajada.

El dispositivo incluye además otras limitaciones. Se ha habilitado una zona para personas con movilidad reducida en la explanada del santuario para aparcar un máximo de una hora. A su vez, se prohíbe la circulación de animales de montura por carretera, caminos y zona de romería, y tampoco podrán acceder vehículos pesados entre el hospital y el santuario, un punto que estará controlado por la Policía Local.

Por otro lado, habrá controles por parte de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, sobre todo para evitar la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, con sanciones graves en caso de infracción. Si llueve (que en principio no está previsto) o el terreno está en mal estado, la recomendación vuelve a ser la misma: evitar el coche propio y recurrir al transporte público.

El pregón abre la programación religiosa

La programación de la cofradía comenzará este viernes, con el pregón de la romería, previsto a las 20.30 horas en la catedral y a cargo de Germán Pedro Corcho Sánchez. En el acto intervendrán también los Coros Extremeños.

El sábado, el acto central será la ofrenda floral, fijada a partir de las 16.00 horas en el atrio del santuario del Puerto. La jornada incluirá además misa con novena a las 18.00 y a las 20.00 horas.

Ya por la noche, a las 22.30 horas, saldrá un autobús urbano desde la Puerta del Sol para trasladar a quienes deseen asistir a la Hora Santa y a la misa de las 23.00 horas, válida para el día de la fiesta. Al término de la celebración, la Tuna Rondalla Vicente Ramos rondará a la Virgen del Puerto.

Programa religioso por el día del Puerto de Plasencia. / CEDIDA

Domingo de misas, carga de la Virgen y pujas

El domingo, día de la patrona, habrá misas a las 8.00, 9.00, 10.00 y 11.30 horas. Esta última será la eucaristía solemne, concelebrada y presidida por el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns. Después se celebrarán otras dos misas, a las 12.30 y a las 20.00 horas.

La procesión con la Virgen del Puerto y las pujas arrancará a las 18.00 horas, como es tradición. Para quienes quieran cargar a la imagen, la cofradía instalará una carpa en el santuario y desde las 15.30 horas podrán apuntarse. A partir de las 17.00 se organizarán los turnos entre todas las personas inscritas.

En el apartado de las pujas, este año será José Luis Hernández quien se encargue de animarlas. La programación religiosa continuará además el domingo 19 con la fiesta de la Divina Pastora, que pondrá el cierre a la novena.

Charanga, orquesta y cierre de la música antes de la procesión

La romería mantendrá también su vertiente festiva, aunque con límites horarios marcados. El concejal David Dóniga ha anunciado la contratación de tres grupos, todos ellos de Plasencia.

Desde las 12.00, actuará la charanga El Golpe, que actuará en la zona de chiringuitos hasta las tres de la tarde. A esa hora tomará el relevo la orquesta Evanix, que actuará hasta las seis y, en ese momento, cesará la música para permitir la salida de la procesión sin ruidos.

Al término de la procesión, a las 19.30 horas, Puro Flow Animación retomará la actividad hasta las nueve de la noche.