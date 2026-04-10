El alcalde de Plasencia insta a Tesorería a pagar las becas de los alumnos del programa ESCALA, que aún no han cobrado.

Los 36 alumnos de la escuela profesional del programa ESCALA 2025/2026 de Plasencia, que comenzaron su formación el 30 de diciembre, no han cobrado todavía la beca correspondiente a la primera fase de formación. Tras haber transmitido su malestar al alcalde, Fernando Pizarro ha subrayado en el último pleno que, el mismo día que recibió su queja, emitió un decreto en el que instaba al departamento de Tesorería a pagarlos.

Pizarro ha querido dejar claro que no se trata de un problema de falta de personal sino de "mala organización" del departamento y ha señalado que, pese al requerimiento, la orden se "sigue incumpliendo".

Malestar entre los 36 alumnos

El conflicto afecta al alumnado de las tres especialidades incluidas en esta edición del programa ESCALA en Plasencia: albañilería, carpintería y xerojardinería, con 12 participantes en cada una. Según han señalado los propios alumnos, a fecha de este viernes, no han recibido todavía ningún abono, pese a que la primera fase del proyecto comenzó el 30 de diciembre y finalizó el 29 de marzo.

Según sus datos, debían cobrar 13,50 euros al día, unos 270 euros al mes. En total, aseguran que el ayuntamiento les adeuda 823,50 euros, a los que suman 71,23 euros correspondientes a los dos últimos días de marzo.

Además, subrayan que, desde el inicio del programa se les exigió compromiso, puntualidad, esfuerzo y continuidad para no quedar fuera del proyecto". Por eso consideran especialmente grave que, a su juicio, sea ahora la propia administración promotora la que esté incumpliendo. "Se nos pidió desde un principio un compromiso, un trabajo, un esfuerzo y una puntualidad porque si no se nos podía echar del proyecto, y en este caso el primero que está incumpliendo con su obligación es el ayuntamiento", sostienen.

Los alumnos añaden además que, aunque la cuantía pueda parecer modesta, para parte del grupo supone un ingreso necesario. "Hay mucha gente que vive de esto, sea mucho o poco dinero. Lo que se nos tiene que dar es un dinero que nos hemos ganado nosotros y, por lo tanto, se nos tiene que pagar", señalan. También apuntan que la beca debía liquidarse a final de mes y eso no se ha producido.

El alcalde se dirige a los alumnos del programa ESCALA de Plasencia, antes de su inauguración. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El alcalde apunta al departamento de Tesorería

Sobre esta situación se ha pronunciado el alcalde de Plasencia en el último pleno, a preguntas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno. Pizarro ha rechazado que el origen del retraso esté en una falta de personal y ha situado el foco en la organización interna, en este caso, del departamento de Tesorería. En su intervención, defendió que esa planificación corresponde a los responsables de cada departamento y no a la alcaldía.

Así, Pizarro hizo hincapié en que, "en una ciudad de 43.000 habitantes según el padrón municipal, no puede haber una persona haciendo los pagos, entre otras cosas, porque nunca lo ha habido". Por lo tanto, ha insistido en que el problema no se debe "a una falta de recursos sino quizá a una mala organización".

De esta forma, sobre las becas al alumnado, el alcalde ha subrayado que el asunto ya ha sido requerido "directamente por la alcaldía" al departamento de Tesorería a través de un decreto, pero ese mandato municipal "en este momento se sigue incumpliendo". Lo que ha querido dejar claro es que ha utilizado las herramientas que tiene a su alcance para tratar de desbloquear la situación.

Pizarro aludió también a lo ocurrido con el pago a los profesores de la universidad popular, que se retrasaron del mismo modo y que tuvo que reclamar en varias ocasiones a la Tesorería. Ha reconocido que los procedimientos administrativos pueden ser complejos, sobre todo para sustituir bajas o cubrir vacantes, pero ha defendido que existe una "regla fundamental" que debe prevalecer y es "la organización".

Qué es el programa ESCALA

Respecto al programa de formación ESCALA, el Sexpe señala que incluye una primera etapa de tres meses en la que el alumnado recibe formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación que va a desempeñar. Durante ese periodo, los participantes tienen derecho a percibir una beca por asistencia al proyecto y, en su caso, ayudas a la movilidad si deben desplazarse desde su localidad de residencia.

El programa contempla después una segunda fase de nueve meses. En ella, el alumnado-trabajador combina formación, con una duración mínima del 35% del tiempo, y contratación por parte de la entidad promotora, en este caso el ayuntamiento, mediante la modalidad de contrato de formación en alternancia. En ese tramo, la retribución equivale al 75% del salario mínimo interprofesional.

Además, el proyecto incorpora el compromiso de las empresas colaboradoras de contratar al menos al 50% del alumnado, un aspecto que refuerza la dimensión práctica de un programa pensado para mejorar la empleabilidad.