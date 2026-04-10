El Campeonato de Extremadura de 'kickboxing' regresa a Plasencia con más participantes y presencia local.

Plasencia volverá a ser sede del Campeonato de Extremadura de kickboxing este domingo, 12 de abril, desde las diez de la mañana, en el pabellón municipal de La Bombonera, en la ciudad deportiva. La organización prevé la participación de unos 150 competidores de toda la región, con entrada gratuita y más presencia local que en la edición anterior.

Segunda edición consecutiva en Plasencia

La ciudad acogerá por segundo año consecutivo este campeonato, que han presentado el concejal de Deportes del ayuntamiento, Alberto Belloso y el responsable del club organizador, SPF Fighter, Daniel Sánchez. Belloso le ha agradecido "volver a traer a la capital del Jerte una prueba autonómica" de este deporte y, además, ha destacado el trabajo organizativo y el apoyo de patrocinadores y empresas colaboradoras, necesarias para sostener la logística de un evento de estas dimensiones.

Dado que la cita coincidirá con el día del Puerto, tanto el promotor como el concejal han animado a los placentinos a acercarse al pabellón en sus horas libres para conocer una disciplina que, "combina contacto físico con respeto, disciplina y saber estar".

Presentación del Campeonato de 'Kickboxing' de Extremadura en Plasencia. / Toni Gudiel

Un campeonato con presencia de toda Extremadura

El campeonato está organizado junto a la Federación Extremeña de Kickboxing, integrada a su vez en la federación española, y reunirá a deportistas de toda la comunidad autónoma. La previsión es alcanzar unos 150 competidores, una cifra superior a la del año pasado, a la que habrá que sumar entrenadores, acompañantes y familiares, por lo que la asistencia total superará ampliamente las 200 personas, según han destacado.

Dentro de esa participación, el club local tendrá un peso importante. Según ha explicado Sánchez, SPF Fighter aportará entre 35 y 40 competidores, que llevan tiempo preparándose para esta cita y son más que en la edición anterior.

Ese aumento de participación es, para la organización, una de las señales del crecimiento de este deporte en la ciudad. El propio Sánchez destacó que se trata de una disciplina que no ha tenido una gran visibilidad histórica en Plasencia, de ahí que valorara como motivo de orgullo la consolidación de este campeonato en la localidad.

Desde infantiles hasta veteranos

La competición arrancará a las 10.00 horas y se desarrollará de forma continuada. El programa incluirá modalidades de combate desde categorías infantiles, a partir de 8 o 9 años, hasta la categoría de veteranos. También habrá pruebas de formas, formas musicales y formas creativas, una especialidad sin combate directo en la que se valoran aspectos técnicos como la dificultad, el equilibrio, la coordinación o la movilidad.

Así, Sánchez ha remarcado que el kickboxing no se limita al combate. Estas modalidades permiten competir a deportistas que entrenan la disciplina pero no desean participar en enfrentamientos directos, ampliando así la base de practicantes y la imagen pública de este deporte.

Además, el campeonato volverá a incorporar una modalidad sin contacto para los niños más pequeños, pensada para quienes todavía no pueden competir en combate por la normativa deportiva. En estos casos, se plantea una fórmula adaptada en la que los menores reproducen movimientos y secuencias sin llegar a golpearse. La competidora más joven que participará este año tiene 5 años.

Apuesta por el deporte inclusivo y femenino

Otro de los rasgos que han querido es la dimensión inclusiva de la jornada. El campeonato contará con un espacio de deporte inclusivo junto al grupo de respiro familiar que ya participó el año pasado, además del propio Campeonato de Extremadura inclusivo. Sánchez ha destacado el ambiente que genera este grupo y su capacidad para implicarse en la jornada.

A ello se suma la presencia femenina en el arbitraje. Según explicó, el club presentará cinco o seis árbitras, una cifra que hará que en esta edición haya más mujeres árbitras que hombres. Puso este dato como ejemplo del crecimiento orgánico de la participación femenina dentro del club, no solo entre competidoras, sino también en otras facetas del deporte.

En suma, Sánchez ha resaltado que la federación está trabajando con intensidad en el deporte base, el deporte inclusivo y el deporte femenino, tres ejes que tendrán reflejo en la cita de Plasencia.

Una prueba que quiere seguir creciendo

El representante del club ha insistido en que organizar por segundo año consecutivo el Campeonato de Extremadura en Plasencia era algo inédito hasta la pasada edición. Ha destacado que el montaje de una cita así exige "mucho trabajo", pero se ha mostrado confiado en que este año la experiencia acumulada permita mejorar respecto a 2025.

La celebración del campeonato vuelve a situar así a Plasencia en el mapa autonómico de este deporte y refuerza la actividad competitiva de un club local que sigue creciendo en número de participantes y en estructura. La combinación de base, inclusión, arbitraje femenino y acceso gratuito convierte la jornada del domingo en una cita abierta no solo para los aficionados al kickboxing, sino también para quienes quieran acercarse por primera vez a esta disciplina.