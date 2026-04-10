Dispositivos táser: la Policía Local de Plasencia suma una herramienta de control y seguridad ciudadana

La Policía Local de Plasencia ya cuenta con dos dispositivos táser para el servicio en la calle, una nueva herramienta para el servicio policial, menos lesiva que el arma reglamentaria y con la que ya cuentan numerosos cuerpos de seguridad de la región y todo el país.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Plasencia, la Policía Local cuenta además con dos instructores y prevé formar a toda su plantilla operativa para su uso, de forma que puedan llevarlas consigo en cada servicio. La presentación de las nuevas herramientas la han realizado este viernes el concejal de Interior, David Dóniga, el intendente jefe, José Antonio Quijada, los dos instructores, Gonzalo David y Gema Moretón y el representante de la empresa distribuidora, Marlon González.

Una nueva herramienta para la Policía Local

El ayuntamiento ha elegido la galería de tiro -que ya utilizan agentes locales y nacionales- para la presentación de la adquisición de las dos nuevas pistolas táser para la Policía Local.

El edil David Dóniga ha destacado que son un ejemplo de la apuesta municipal por seguir dotando al cuerpo de nuevos medios y ha definido estos dispositivos como una herramienta "moderna de prevención" y muy valorada en materia de seguridad ciudadana.

Fotogalería | La Policía Local de Plasencia estrena dos pistolas táser / Toni Gudiel

La incorporación de estos dispositivos responde, según ha explicado el intendente policial, a la necesidad de contar con un recurso intermedio en intervenciones complejas, en las que "el uso del arma de fuego implica un nivel de lesividad mucho mayor". Además, ha señalado que, en cualquier intervención, también en ciudades medias o pequeñas, puede ponerse en riesgo la integridad de los agentes y de terceras personas en un incidente.

Una opción de lesividad media

José Antonio Quijada ha defendido que los dispositivos eléctricos de control llevan años implantados en policías de todo el mundo y también en otros cuerpos de seguridad en España. Ha resaltado además que la normativa autonómica permite su uso y ha explicado que se trata de un arma de lesividad media que será posible utilizar en situaciones de riesgo.

El intendente ha asegurado además que se trata de una herramienta "muy eficaz y muy necesaria" para las intervenciones policiales y ha subrayado que su objetivo no es solo mejorar la protección del agente, sino también reducir el daño potencial sobre la persona sobre la que se actúa. "Ojalá no se tengan que utilizar", ha afirmado, al igual que desea no tener que usar nunca un arma de fuego.

Así lo ha subrayado también el responsable de la empresa distribuidora de los táser. Marlon González ha querido apuntar que la llegada de estos dispositivos a la Policía Local de Plasencia no debe entenderse como un aumento del uso de la fuerza, sino como una forma de "gestionar mejor el uso de la fuerza" y de ofrecer a la policía más herramientas de disuasión y de resolución de intervenciones potencialmente graves.

Cámara corporal y custodia digital

Uno de los aspectos en los que ha insistido González es en que el ayuntamiento no adquiere solo el dispositivo, sino un sistema completo de intervención. Así, el paquete incorpora una cámara corporal para documentar la actuación, un software de gestión de evidencias y un protocolo pautado de uso, de forma que no haya actuaciones improvisadas en la vía pública.

El representante de la firma ha afirmado también que el sistema permite una mayor trazabilidad de lo ocurrido y una fiscalización más completa de cada intervención. Tambiénha asegurado que el software garantiza la cadena de custodia digital de las evidencias y que no sería posible alterarlas. En definitiva, más capacidad operativa para los agentes y más control documental de cada actuación.

Cómo actúa el dispositivo

Ante posibles riesgos para la persona que pudiera recibir una descarga, González ha indicado que "ningún uso de la fuerza está exento de responsabilidad" y no se trata de un arma "completamente inocua", aunque ha insistido en que es menos lesiva que otras alternativas disponibles, como el arma de fuego, y en la importancia de la formación.

Según ha detallado, el dispositivo, una vez disparado, genera "una incapacitación neuromuscular transitoria y temporal" durante unos cinco segundos. En ese intervalo, "se produce una congestión muscular que impide el movimiento y abre una ventana de oportunidad para que los agentes controlen la situación con un nivel de fuerza moderado y resuelvan la intervención en menos tiempo".

No obstante, tanto González como el intendente han subrayado que su uso deberá ajustarse a una formación específica y a un protocolo de intervención.

Formación para toda la plantilla operativa

Sobre la organización práctica del servicio, Quijada ha explicado que el objetivo es que haya siempre una o dos pistolas de servicio en la calle, en función de los turnos y de la disponibilidad de policías habilitados para portarlas.

En este sentido, uno de los instructores, el subinspector Gonzalo David Miranda, ha señalado que hace dos años, la Academia de Seguridad Pública habilitó un curso para formarlos y tanto él como su compañera Gema Moretón se inscribieron para recibirlo y poder formar después al resto de agentes.

Gonzalo David ha avanzado que, una vez adquiridos ya los dispositivos, la intención es impartir la formación a toda la plantilla operativa de la Policía Local. "Todos los policías que salgan a la calle van a tener la formación para poder utilizarlos", ha explicado. Después, dentro de cada patrulla, se decidirá quién porta el arma en función de criterios operativos como la antigüedad o la preparación específica del agente.

Plasencia apuesta por el modelo más reciente

El subinspector ha incidido también en que Plasencia ha optado por el modelo TASER-10, que es "el dispositivo más avanzado" de control actualmente disponible en el mercado. Según ha indicado, otros cuerpos trabajan con versiones anteriores, como la TASER-7, por lo que ha subrayado que la Policía Local placentina contará con una dotación de última generación.

De esta forma, el ayuntamiento y la Policía Local han dado un paso más en el servicio que prestan a los ciudadanos, al adquirir una herramienta que a veces se hace necesaria para garantizar la seguridad de los agentes y de terceras personas, pero sin las graves consecuencias de las armas de fuego. Todo además, bajo estrictos protocolos, normativa y garantías de seguridad y transparencia.