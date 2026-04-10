Fiestas en Ciudad Jardín de Plasencia: música, mus, comida solidaria y el reconocimiento a la diseñadora placentina Emma Prieto.

La urbanización de Ciudad Jardín volverá a tener fiestas en Plasencia. La asociación de vecinos ha organizado para este viernes y sábado una jornada cultural con actividades para todas las edades, un gesto solidario a favor de la Fundación Síndrome de Dravet y un reconocimiento a la diseñadora placentina Emma Prieto.

Serán dos días para la convivencia y el disfrute en una zona que ya lo necesitaba después de haber sido una de las más castigadas por el tornado que pasó por Plasencia el pasado 30 de enero.

Vuelve la fiesta a la zona

La urbanización recupera este fin de semana una cita que el presidente de la asociación vecinal, Juan Benito, ha destacado que llega como una vuelta a la actividad tras varios años con menos estructura organizativa. Según ha explicado, la última fiesta se celebró en 2023 y, después, la falta de una directiva amplia dificultó sacar adelante nuevas convocatorias.

Ahora, con una junta más reforzada, la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín-San Antón retoma la jornada cultural en el parque de la entrada a la urbanización con una programación repartida entre el viernes y el sábado. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia y el propósito es reunir a residentes de distintas edades.

Visita municipal a la urbanización de Ciudad Jardín de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Dos días de programa

La actividad arranca este viernes, a la una de la tarde, con la apertura de la carpa, barra y posibilidad de raciones. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrará la tradicional competición de mus, con inscripción prevista ese mismo día en la carpa. La primera jornada cerrará con música de Santos Music desde las 23.00 hasta las 3.00 horas.

Este sábado, la celebración comenzará a las 9.00 horas con una ofrenda floral a la Virgen del Puerto, dado que es la jornada establecida para ello por la cofradía de la patrona con motivo de su día grande, que será el domingo. La carpa será el punto de encuentro para los vecinos, desde donde podrán subir andando o en bicicleta.

A mediodía llegará uno de los bloques más familiares del programa. Desde las 12.00 habrá fiesta infantil, con juegos populares, pintacaras y globoflexia. La organización quiere que esa franja sirva para convertir la jornada en un punto de encuentro no solo para los vecinos de siempre, sino también para las familias jóvenes del barrio.

Comida solidaria y reconocimiento

La comida vecinal comenzará a las 14.30 horas. El programa prevé macarrones para los niños y patatas con carne para los adultos. Además, se cobrarán 2 euros que se destinarán a la Fundación Síndrome de Dravet Plasencia, de modo que la convivencia tendrá también un componente solidario.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se entregarán los premios del mus y, a continuación, se celebrará uno de los momentos centrales de la jornada: el reconocimiento a la diseñadora Emma Prieto por su trayectoria. Se trata de un "premio de la asociación a una trayectoria ejemplar".

La programación terminará de nuevo con música de Santos Music desde las 23.00 hasta las 3.00 horas. Con ello, la asociación busca combinar tradición, convivencia y ambiente festivo.

Una directiva más fuerte

La celebración pondrá de relieve también el momento que vive la asociación, con una directiva con más apoyos y capacidad de trabajo para sostener un programa de dos jornadas. En zonas como Ciudad Jardín, donde la actividad vecinal depende muchas veces del empuje de unas pocas personas, esa fortaleza interna suele marcar la diferencia entre mantener vivas las tradiciones o dejarlas en pausa.

La jornada cultural de este año quiere ser, precisamente, eso: una vuelta. Una forma de reencontrarse en el barrio, de dar visibilidad al trabajo vecinal y de recuperar un espacio de convivencia en una primavera que empieza con sabor a fiesta en una de las zonas residenciales de Plasencia.