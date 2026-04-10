Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal

Las palmas de la pasada procesión del Domingo de Ramos en Plasencia, la de la cofradía de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, más conocida como La Borriquita, han sido protagonistas de una polémica en el último pleno ordinario de la ciudad.

Además, las desavenencias entre la concejala de Turismo, Belinda Martín, y la edil del PSOE Esther Sánchez Tapia han puesto de manifiesto una situación que afecta a la directiva de la cofradía, que ha pasado a manos de una gestora.

La cofradía, con una gestora y sin subvención

La polémica surgió cuando estaba finalizando el pleno, en el turno de ruegos y preguntas. La edil de Turismo fue quien desveló que la organización de la cofradía y la gestión de la procesión de La Borriquita había cambiado y esto había afectado además a la subvención municipal.

En este caso, Martín explicó también que, este año, la tramitación de la ayuda anual a las cofradías había cambiado administrativamente porque, por indicación de los técnicos municipales, ya no se ha hecho como en años anteriores, con una única subvención a la Unión de Cofradías para repartir entre sus miembros y otra para la Hermandad de la Pasión.

La edil Esther Sánchez (izquierda), miembro de la gestora de 'La Borriquita', en la procesión. / Toni Gudiel

El ayuntamiento compró palmas

Este año, se han tramitado subvenciones "nominativas" para cada cofradía que lo solicitara. Lo hicieron todas, excepto La Borriquita. Las demás han recibido, según los datos de Martín, 2.462,13 euros y, dado que han sido doce las cofradías solicitantes, la subvención total ha sido de 29.545,56 euros.

La concejala explicó que, como La Borriquita no había recibido subvención, decidió costear las palmas que se iban a llevar en la procesión. En este punto, la edil aprovechó para preguntar a la concejala Esther Sánchez: "Me gustaría, con permiso de todos, que nos explicara qué hacía el Domingo de Ramos en la puerta de la catedral vendiendo esas palmas".

La edil del PSOE quiso contestar de inmediato, pero el alcalde, que es quien dirige el pleno, prefirió primero contestar a preguntas que le habían dirigido desde la oposición y, después, le dio la palabra a la edil socialista.

Sánchez defiende que puede comprar y vender palmas

Entonces, Sánchez manifestó que supone "un honor" haber sido designada como "una de las personas encargadas de la gestora" y manifestó su incredulidad por "tener que venir a responder de una cuestión personal".

En todo caso, señaló que, como miembro de la gestora, tiene la "capacidad personal y desde la gestora" de adquirir palmas y venderlas como modo de conseguir ingresos para la cofradía, "al igual que otras venden pulseras". Negó, por tanto, que hubiera vendido palmas del ayuntamiento sino adquiridas por la cofradía.

No obstante, Belinda Martín apuntó que, quienes participaron en la procesión, ella incluida, "llevábamos 125 palmas y 50 solapas" y se dirigió de nuevo a Esther Sánchez para preguntarle: "¿Dónde está el resto de las palmas que nos dieron en esta procesión", y pedirle que "las devuelva a este ayuntamiento".

La concejala del PSOE no le contestó porque se levantó la sesión.

Acuerdos del pleno

Terminó así un pleno en el que se aprobó por unanimidad la concesión del título de Hijo Predilecto a Roberto Iniesta, Robe, y se dio luz verde al inicio de la revisión de oficio por parte de la Junta de Extremadura del acuerdo entre el ayuntamiento y la Policía Local para un aumento salarial aprobado en sesión plenaria en julio de 2025.

También se aprobó inicialmente el reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del ayuntamiento y el texto refundido del acuerdo de la carrera profesional horizontal del personal municipal, además de informar del despido de un trabajador temporal de la oficina de turismo.