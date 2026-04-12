Romería de la Virgen del Puerto en Plasencia: qué hay que saber sobre horarios, tráfico y dispositivo de seguridad

La tarde de este sábado ha dejado claro que, aunque el tiempo empeore, con tormenta incluida, o bajen las temperaturas, la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia, cuenta con muchos devotos y solo un fin de semana para celebrarla. La ofrenda floral a la Virgen ha permitido ver, un año más, una imagen habitual, la de grupos de personas encarando la subida al santuario del Puerto para dejarle unas flores, la mayoría a pie.

Muchos regresarán este domingo, en que la previsión meteorológica apunta a una mejoría, con cielos completamente despejados a partir de las doce y temperaturas máximas que llegarán a los 19 grados.

La víspera deja paso al día grande

Tras la ofrenda floral celebrada en la tarde de este sábado, la ciudad entra ya de lleno en el día de la patrona, una jornada en la que convivirán devoción, encuentro familiar o de amigos y una importante movilización de personas hacia la zona del santuario y alrededores, en el monte protegido de Valcorchero.

Ofrenda floral a la Virgen del Puerto, este sábado. / Toni Gudiel

El mensaje más repetido tanto por el ayuntamiento como los cuerpos de seguridad es claro: conviene dejar el coche privado en un segundo plano y optar por el autobús o taxi, especialmente por la intensidad de tráfico prevista en la carretera del Puerto y por las restricciones que se activarán a lo largo de la jornada.

Tráfico: velocidad máxima de 30 kilómetros por hora

Uno de los puntos centrales del dispositivo de este domingo será la regulación del tráfico en la subida al Puerto. La Policía Local ha fijado una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en toda la carretera y recuerda que estará prohibido adelantar, además de estacionar tanto en la calzada como en los arcenes.

Esa prohibición afecta también al camino romano, donde tampoco se podrá circular ni dejar vehículos en momentos clave de la jornada. Los coches que incumplan estas normas podrán ser retirados por la grúa, dentro de un operativo que busca evitar atascos, maniobras peligrosas y bloqueos.

También se pide atención especial en todo el entorno de acceso al santuario, donde el incremento de vehículos y peatones obliga a extremar la prudencia desde primera hora.

La Concejalía de Medio Ambiente ha aprovechado los días previos para actuar en el monte y desbrozar en los arcenes de la carretera.

Tareas de desbroce, en la carretera del Puerto de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Servicio especial de autobuses y horarios de subida

Para facilitar los desplazamientos, el domingo habrá un servicio especial de autobuses a partir de las 10.00 horas. Las salidas se realizarán desde las paradas de la Colonia de Guadalupe, avenida de España, Calvo Sotelo, avenida de La Salle, Miralvalle y Procasa.

Además, sigue previsto el dispositivo específico de transporte vinculado a la novena. El sábado hubo salidas para la adoración nocturna a las 22.30 horas desde el Florida y, entre los días 13 y 18 de abril, los autobuses de subida serán a las 17.30 y 19.30 horas, mientras que las bajadas se han fijado a las 19.00 y 21.00 horas.

El momento más delicado: cierre de la carretera

De cara al tráfico, el momento más importante llegará a las cinco de la tarde, en que quedará cerrada la carretera de subida al Puerto a la circulación de vehículos privados. A partir de ese momento solo podrán circular autobuses y taxis, y la última subida autorizada será a las 17.30 horas.

Actuación para facilitar los accesos al entorno del santuario del Puerto de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Todo para evitar el tráfico desde las seis de la tarde, momento de salida de la procesión con la Virgen. Durante el recorrido, quedará prohibido circular o estacionar vehículos en el camino romano y la Policía Local ha pedido que, una vez finalizados los actos, se espere la indicación de los agentes antes de iniciar la bajada.

Misas desde primera hora y eucaristía solemne a las 11.30

La programación religiosa de este domingo arrancará temprano. Habrá misas a las 8.00, 9.00, 10.00 y 11.30 horas. Esta última será la eucaristía solemne, concelebrada y presidida por el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns.

Después se celebrarán otras dos misas, a las 12.30 y a las 20.00 horas, de modo que el santuario mantendrá actividad litúrgica durante buena parte del día.

Cargar a la Virgen: inscripción desde las 15.30

Para las personas que deseen participar en uno de los momentos más emotivos de la romería, la procesión la cofradía instalará una carpa en el santuario. Allí podrán apuntarse desde las 15.30 horas quienes quieran cargar a la Virgen.

La presidenta cofrade, Leonor Nogales, ha explicado que, a partir de las 17.00 horas, se organizarán los turnos entre todas las personas inscritas. Las pujas volverán a formar parte del recorrido y este año será José Luis Hernández quien se encargará de animarlas.

Música y ambiente festivo, con dos chiringuitos

La romería conservará también su vertiente festiva, aunque con horarios marcados para no interferir con los actos religiosos. Así, según ha indicado el concejal de Interior, David Dóniga, desde las 12.00 horas actuará la charanga El Golpe en la zona de chiringuitos, que finalmente serán dos, hasta las 15.00 horas.

A esa hora tomará el relevo la orquesta Evanix, que estará en escena hasta las 18.00 horas. En ese momento cesará toda la música para permitir la salida de la procesión sin ruidos añadidos.

Al término del desfile procesional, a las 19.30 horas, Puro Flow Animación retomará la actividad hasta las 21.00 horas.

Normas para chiringuitos y consumo de bebidas

Los chiringuitos deberán ajustarse a una regulación concreta. Además de la propiamente administrativa, no se podrá servir alcohol a menores de 18 años y las consumiciones tendrán que servirlas en vasos de papel, no de plástico ni de vidrio.

En cuanto al sonido, la música no podrá superar los 2.000 vatios. El horario de cierre será a las 22.00 horas del domingo.

Animales, vehículos pesados y zona para movilidad reducida

El dispositivo también incluye otras limitaciones. Se ha habilitado una zona para personas con movilidad reducida en la explanada del santuario, con posibilidad de aparcamiento por un tiempo máximo de una hora.

Por otro lado, queda prohibida la circulación de animales de montura por carretera, caminos y zona de romería. Tampoco podrán acceder vehículos pesados entre el hospital y el santuario, un tramo que estará controlado por la Policía Local.

Controles de alcohol y drogas y presencia reforzada de agentes

En materia de seguridad, el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha informado de que habrá controles de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, especialmente orientados a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Las infracciones en este ámbito podrán acarrear sanciones graves.

El operativo contará además con la colaboración de Protección Civil y Cruz Roja, con el 112 también sobre aviso y sin descuidar el resto de la ciudad, donde se mantendrá la vigilancia. Se controlará igualmente el nivel de ruido y el consumo y venta de alcohol y drogas en menores. Para ello acudirá también la unidad canina de la Policía Local.

El refuerzo policial estrenado este sábado continuará este domingo con entre 14 y 16 efectivos de Policía Local, dentro de un dispositivo más amplio pensado para que la jornada transcurra sin incidentes significativos.