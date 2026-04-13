Los apartamentos turísticos siguen al alza en Plasencia, con 63 alojamientos registrados y 401 plazas

Los apartamentos turísticos siguen ganando peso en la oferta de alojamientos de Plasencia. Al ayuntamiento llegan constantemente solicitudes de licencia de obras, sobre todo de adaptación de espacios para este tipo de alojamientos y, según los datos de la Junta de Extremadura, el número de inscritos, a fecha de febrero de este año, era de 63, con más de 400 plazas totales, exactamente 401.

Respecto al control sobre la oferta irregular. La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha detallado que, a lo largo de 2025, se detectaron 11 establecimientos ilegales entre Plasencia y su entorno, de los que cuatro eran apartamentos turísticos. Según su información, en esos casos o bien se retiró la publicidad o bien se tramitaron las correspondientes resoluciones de sanción y su posterior pago.

El peso del casco histórico

Pese al importante número de apartamentos turísticos ya en la ciudad, la Consejería no considera que se haya producido un crecimiento excepcional porque, según ha apuntado, en el conjunto de 2025 se dieron de alta 11 apartamentos turísticos en la capital del Jerte, lo que no supone “un aumento significativo de inscripciones con respecto a años anteriores”, según ha señalado. Esto contrasta, sin embargo, con el volumen de licencias que tramita el ayuntamiento, que es muy superior.

Salvo casos puntuales, la gran mayoría de los apartamentos turísticos de Plasencia se ubica en el casco histórico, especialmente en el entorno de la plaza Mayor y sus alrededores. Esa concentración refuerza la actividad económica y turística en la zona, pero también alimenta el debate sobre el equilibrio entre el uso residencial y el uso turístico.

Cochera de los apartamentos Succo, uno de los alicientes de este alojamiento en el centro. / Toni Gudiel

La opinión de los vecinos del centro

El presidente de la asociación vecinal Intramuros, Julián Gutiérrez, considera que este fenómeno puede tener una lectura positiva en determinados inmuebles. "Puede ser una forma de recuperar casas abandonadas del casco histórico", ha señalado. A su juicio, además, "ante la falta de hoteles, puede mitigar la falta de alojamiento para el turismo".

No obstante, Gutiérrez no cree que esto sea la solución para la "evasión de vecinos del centro a otros distritos de la ciudad", un proceso que, según sostiene, conlleva "un vaciamiento del centro. Llevamos camino de un centro no abierto y comercial sino cerrado y vacío de vecinos y comercio", ha afirmado.

Apartamentos turísticos en la plaza de San Martín. / Toni Gudiel

La asociación que pide más regulación

Por otro lado, la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia (Altup), en su última asamblea general, ha acordado instar a la Dirección General de Turismo de la Junta y al Ayuntamiento de Plasencia a seguir trabajando por “erradicar los alojamientos ilegales” y también aboga por mantener una reunión con el consistorio para “para plasmar unas normas generales en Plasencia para ordenar las nuevas licencias de los apartamentos turísticos y los actuales, haciéndolos más compatibles con la vida diaria y los vecinos de la ciudad”.

A su vez, considera necesario “fijar una normativa para las entradas y salidas de nuestros clientes principalmente en el casco antiguo”.

Apartamentos turísticos en la calle Trujillo de Plasencia. / Toni Gudiel

La voz de un empresario con alojamientos

Uno de los socios de Altup y propietario de 6 apartamentos turísticos en el centro de Plasencia es Succo. Su responsable, David Llorente, apuesta más por crear una mesa de trabajo sobre turismo con el objetivo de llevar a cabo iniciativas que atraigan a un mayor número de visitantes, ofreciéndoles experiencias, tanto en la ciudad como en las comarcas del norte, teniendo siempre Plasencia como base de operaciones.

Una imagen del interior de uno de los apartamentos de Succo en Plasencia. / Toni Gudiel

Llorente ha destacado que, desde el inicio del Cerezo en Flor, la ocupación de sus apartamentos ha sido total y seguirá así, al menos, hasta comienzos del mes de mayo. Subraya también otras épocas de temporada alta como el mes de agosto por encontrarse Plasencia en el punto medio entre quienes viajan de norte a sur y viceversa y también por celebraciones como el Martes Mayor o el Festival Folk.

Con todo, cree que hay margen para crear experiencias turísticas en Plasencia, que animen al visitante a alargar su estancia en la ciudad, de ahí la propuesta de crear una mesa de turismo para poner en común las iniciativas.

La satisfacción del ayuntamiento por el alza

Por parte del ayuntamiento, la concejala de Turismo, Belinda Martín, ha defendido que, aunque el número de apartamentos turísticos ha experimentado un aumento importante, la ciudad todavía puede absorber más oferta de este tipo. La edil ha destacado que Plasencia "podría tener más apartamentos, ya que muchos días se supera el 100% de ocupación".

Además, hasta el momento, ha sido clara al rechazar cualquier frenazo desde el consistorio a nuevas autorizaciones y el ayuntamiento no se plantea ninguna norma restrictiva. Así, la edil ha afirmado que el ayuntamiento no va a paralizar ninguna licencia que le llegue relativa a apartamentos turísticos.

La concejala ha defendido también el papel económico del sector. Según ha señalado, este tipo de alojamientos "crea empleo en la ciudad, no hay preocupación por parte de los empresarios y el turismo está creciendo".

Tanto que, en la última Semana Santa, se ha duplicado el número de personas que han pasado por la oficina de turismo y se han superado "todas las expectativas". Lo cierto es que la falta de grandes hoteles en la ciudad la están supliendo los apartamentos turísticos, con lo que, unos y otros, están acogiendo la demanda.