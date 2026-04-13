Plasencia estrenará sus Distinciones Sanitarias este abril para reconocer la labor de profesionales de la salud

Plasencia estrenará este mes de abril sus Distinciones Sanitarias, un reconocimiento que quiere tener una periodicidad anual y con el que el ayuntamiento quiere poner en valor la labor de profesionales, equipos e instituciones vinculadas a la salud. El concejal del área, Álvaro Astasio, ha anunciado que la primera edición distinguirá a tres referentes del ámbito asistencial, docente y comunitario.

Unos premios para reconocer y dar visibilidad

Plasencia quiere convertir la salud en una bandera pública también desde el terreno simbólico. Así, el ayuntamiento ha anunciado la creación de las Distinciones Sanitarias de la ciudad de Plasencia, un reconocimiento de carácter anual y honorífico que nace, según explicó Astasio, para "reconocer, visibilizar y poner en valor la excelencia sanitaria" de la ciudad.

Durante su intervención, Astasio enmarcó la iniciativa en el Día Mundial de la Salud, celebrado el pasado 7 de abril, y defendió que Plasencia cuenta con un capital humano que la define como ciudad. Dentro de ese patrimonio, situó a los profesionales sanitarios, a las instituciones y a los proyectos de salud pública como un "orgullo colectivo".

La UCI del hospital Virgen del Puerto de Plasencia será uno de los premiados. / Toni Gudiel

El edil sostuvo que estos galardones nacen con un doble objetivo. Por un lado, reconocer públicamente a quienes contribuyen de forma extraordinaria a la salud de la ciudadanía. Por otro, generar referentes a través de la visibilización de buenas prácticas en sanidad, prevención, docencia, investigación y acción comunitaria.

En palabras del edil, se trata también de reforzar el compromiso institucional con la salud pública y de lanzar un mensaje claro: "Plasencia cuida a quienes nos cuidan".

Los criterios y el sentido de la distinción

Astasio explicó que la concesión de estas distinciones ha tenido en cuenta varios elementos: la trayectoria y la excelencia profesional, el impacto real en la salud de la población, la innovación y el carácter transformador, además del compromiso social y comunitario. El ayuntamiento, según indicó, ha querido reflejar distintas dimensiones de la salud, desde la atención clínica hasta la prevención, pasando por la innovación organizativa y la humanización de la asistencia.

Esa formulación sitúa los premios en un terreno que va más allá del homenaje institucional. La intención del consistorio es subrayar que la salud no depende solo del hospital o de la consulta, sino también de la prevención, la educación sanitaria y la capacidad de acercar la atención a quienes más la necesitan. Ese planteamiento subraya además el papel de Plasencia como referencia sanitaria del norte de Extremadura, donde el hospital, el ámbito universitario y los dispositivos especializados tienen una influencia que trasciende el término municipal.

Los premiados de la primera edición

La primera de las distinciones recaerá en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Puerto, reconocida por su excelencia asistencial, su capacidad de respuesta en situaciones críticas y su compromiso permanente con la vida y el bienestar de los pacientes. Astasio puso el foco en la profesionalidad, la resiliencia y la humanización de los cuidados de este equipo, especialmente en momentos de máxima exigencia, como ocurrió durante la pandemia.

La segunda premiada será la profesora del Centro Universitario de Plasencia y doctora Beatriz Gómez Martín, distinguida por su trabajo en la promoción de la salud podológica infantil y por su compromiso con la educación sanitaria. El concejal destacó de forma expresa su impulso al proyecto SuperPIE, una iniciativa que, según expuso, ha permitido la detección precoz y la educación en salud de cientos de escolares, con una intervención centrada en la prevención desde las primeras etapas.

Parte del equipo de salud mental de Plasencia que también ha resultado premiado. / Toni Gudiel

El tercer reconocimiento se concederá al equipo de tratamiento asertivo comunitario del equipo de salud mental de Plasencia, al que el ayuntamiento atribuye un modelo innovador y pionero basado en la cercanía, la accesibilidad y la atención centrada en la persona. Astasio afirmó que este dispositivo "rompe barreras" y llega hasta donde está el paciente, transformando la forma de entender la atención en salud mental, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Entrega en Las Claras y mensaje institucional

La entrega de las distinciones se celebrará el próximo viernes 17, a las 13.30 horas, en el Centro Cultural Las Claras. Con ese acto, el ayuntamiento pretende dar visibilidad pública a unos reconocimientos que, según defendió Astasio, no son solo un premio, sino también un mensaje de gratitud, reconocimiento y futuro.

El concejal ha hecho hincapié en que apostar por la salud, reconocer el talento y respaldar la innovación sanitaria equivale a apostar por una Plasencia "más fuerte, más justa y más saludable". También ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios, "muchas veces invisible", y reiterado el compromiso del consistorio de seguir impulsando políticas que sitúen la salud en el centro de la acción pública.