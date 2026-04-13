Plasencia inicia obras en la presa del Jerte con posibles descensos de presión en zonas altas de la ciudad.

El sistema de abastecimiento de agua de Plasencia afronta desde este martes, día 14, una fase clave de obras en la presa del río Jerte. El suministro general está garantizado, pero el ayuntamiento ha advertido de posibles descensos puntuales de presión en las zonas más elevadas de la ciudad durante el horario de trabajo, que se mantendrá a lo largo de la semana.

Una obra para blindar el abastecimiento

La actuación en marcha corresponde al proyecto de mejora de la toma de abastecimiento de agua en la presa del río Jerte y cuenta con un presupuesto total de 893.772 euros. Según ha explicado el Ayuntamiento de Plasencia, los trabajos los ejecuta la Confederación Hidrográfica del Tajo con el objetivo de reforzar la flexibilidad y la seguridad del sistema que abastece a la ciudad.

En la práctica, la obra incorpora una nueva conducción de tubería de polietileno de alta densidad, de 400 milímetros de diámetro, con su sistema de válvulas, para que el suministro pueda mantenerse cuando haya que intervenir en la conducción principal ya existente.

A eso se suma la sustitución de unos 100 metros de la tubería actual, de acero inoxidable y de 800 milímetros de diámetro, por una nueva de 600 milímetros, dentro de la galería de toma. El cambio responde, según ha apuntado el ayuntamiento, a criterios técnicos vinculados a unos caudales inicialmente previstos que superan las necesidades reales y futuras de consumo de la ciudad, en coordinación con la ETAP.

Una persona, observando el río, en la presa de Plasencia. / Toni Gudiel

Horario de trabajos y posibles afecciones

Uno de los puntos más delicados de esta fase está bajo el nivel del agua. En esa zona se encuentra una válvula esencial para regular el caudal que llega a Plasencia, de modo que la intervención debe acompasarse en todo momento con las necesidades del servicio. La primera fase arranca este martes, 14 de abril, y se desarrollará, de forma continuada durante la semana, en horario de 8.00 a 15.00 horas.

Durante esas franjas puede haber descensos puntuales de presión o de caudal, sobre todo en los barrios y áreas situadas en cotas más altas. El Ayuntamiento de Plasencia recomienda por ello un "uso responsable del agua" mientras duren los trabajos y subraya que las molestias previstas forman parte de una intervención necesaria para mejorar la calidad, la garantía y la continuidad del servicio.

Una infraestructura estratégica para la ciudad

La obra cobra especial relevancia porque la presa del Jerte, situada a unos cinco kilómetros aguas arriba de Plasencia, es una infraestructura fundamental para la ciudad. La Confederación Hidrográfica del Tajo señala que su finalidad principal es el abastecimiento urbano, además del regadío de tierras agrícolas en Plasencia y en la cabecera del valle. La CHT añade que también cumple funciones de laminación de avenidas y producción de energía eléctrica, lo que da una idea del peso que tiene esta presa en el sistema hidráulico del norte de Cáceres.

No se trata, además, de una actuación aislada. La Confederación incluye expresamente la mejora de la toma de abastecimiento a Plasencia en la presa del Jerte entre sus proyectos del programa FEDER 2021-2027, junto al plan de emergencia de la propia presa. Así, las obras de esta semana forman parte de una estrategia más amplia de modernización y seguridad sobre una infraestructura básica para la capital del Jerte.

Un aviso práctico para los vecinos

Para el ciudadano, el mensaje es más simple que toda la ingeniería que hay detrás: el agua seguirá llegando, pero puede hacerlo con menos presión en determinados momentos del día. En una ciudad como Plasencia, donde la diferencia de cotas marca el comportamiento de la red, las zonas altas suelen ser las primeras en notar cualquier ajuste temporal del caudal.

De ahí que el aviso municipal insista en la prudencia durante estos días. La recomendación pasa por evitar consumos innecesarios en las horas de trabajo y recurrir a los canales habituales del servicio municipal de agua ante cualquier incidencia.