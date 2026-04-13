Plasencia recordará a los represaliados de la Guerra Civil con un acto en el parque de Los Pinos.

Unidas Podemos Plasencia ha organizado para este martes, 14 de abril, un acto de homenaje a la memoria en el Parque de Los Pinos con motivo del Día de la República. La convocatoria, abierta a la ciudadanía, se celebrará a las 19.00 horas junto a la placa dedicada a los presos y represaliados de la Guerra Civil que participaron en la construcción de este espacio.

Un acto en un lugar cargado de significado

La cita tendrá lugar en uno de los espacios más visitados de Plasencia, pero también en uno de los rincones donde la ciudad conserva una huella material de su pasado más duro. Unidas Podemos Plasencia ha planteado el homenaje como un "acto sencillo, pero cargado de simbolismo", para "recordar y honrar" a quienes sufrieron la represión y para reivindicar la memoria democrática como base de una sociedad más justa.

La convocatoria se celebrará junto a la placa conmemorativa dedicada a los presos y represaliados de la Guerra Civil que participaron en las obras del parque. Se encuentra a la derecha, nada más acceder al recinto, y su texto pone de manifiesto que el parque de Los Pinos no es solo un lugar de paseo y ocio para varias generaciones de placentinos, sino también un espacio "atravesado por la historia".

Placa por los represaliados del franquismo que trabajaron en Los Pinos de Plasencia. / Toni Gudiel

Memoria, verdad y justicia

Así, Unidas Podemos defiende que recordar "es un deber democrático y una forma de dignificar a quienes fueron silenciados durante décadas". El acto quiere servir como punto de encuentro para la reflexión colectiva, el reconocimiento público y el "compromiso con los valores de memoria, verdad y justicia".

Ese enfoque conecta con una sensibilidad cada vez más presente en numerosos municipios, donde la memoria democrática se ha ido trasladando también a placas, monolitos, homenajes y señalizaciones urbanas. En el caso de Plasencia, el lugar elegido no es casual: el recuerdo se sitúa en el mismo enclave donde la ciudad reconoce el papel de los represaliados en la construcción de parte de este recinto.

El valor simbólico del parque de Los Pinos

El homenaje adquiere una dimensión especial porque el parque de Los Pinos forma parte de la vida cotidiana de Plasencia y de la memoria sentimental de la ciudad. Es un parque muy vinculado al paseo familiar, a la infancia y a la imagen popular de los patos, pero al mismo tiempo conserva un trasfondo histórico.

Así, en el interior del parque hay varias construcciones que datan de mediados del siglo pasado y que fueron realizadas por presos de la Guerra Civil en régimen de trabajos forzados. Así lo indica también la placa de homenaje, instalada el 14 de abril del año 2003 y que, aunque actualmente es difícil de leer, dice lo siguiente: "Homenaje a los presos republicanos condenados por el franquismo, que con su esfuerzo y trabajo contribuyeron a la construcción del parque de Los Pinos 1936-1939. Ser republicano es expresión de la máxima democracia, libertad, igualdad y fraternidad. Plasencia 14 de abril del año 2003. ¡Viva la República! ¡Viva la bandera tricolor! Unidad Cívica por la República", esta última, promotora de la colocación de la placa.

La dificultad de poner nombres al trabajo forzado

La participación de presos y represaliados en las obras del parque de Los Pinos aparece recogida en fuentes oficiales locales, pero la documentación pública a la que es fácil acceder no permite concretar en una lista cerrada quiénes fueron esas personas ni cuántas participaron exactamente en esas tareas.

Esa ausencia de detalle inmediato refuerza precisamente el sentido del acto: recordar a quienes quedaron muchas veces reducidos a una mención genérica, sin nombre ni biografía pública reconocida. El homenaje convocado en Plasencia se inscribe así en una reparación simbólica, en la que este espacio es un recordatorio de un episodio vivido en la época de la posguerra.