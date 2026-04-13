La 'première' de El Conseguidor será en Plasencia y con buena parte del equipo de la película

Plasencia se convertirá este jueves en el primer escaparate de El Conseguidor, el segundo largometraje del hervasense Rodrigo Rivas. La ciudad acogerá en los Multicines Alkázar una première con buena parte del equipo de la película, antes de su estreno oficial en las salas de cine, en una cita promovida por la Filmoteca de Extremadura y que refuerza el peso de Plasencia y del norte extremeño en el crecimiento del audiovisual regional.

Plasencia, primer punto de encuentro con la película

La presentación de El Conseguidor ha servido para situar a Plasencia en el centro del arranque público de una película con sello netamente extremeño y numerosas escenas rodadas en espacios de la ciudad. La concejala de Cultura del ayuntamiento, Marisa Bermejo, ha explicado que se trata de "un estreno muy especial" y ha destacado tanto la calidad cinematográfica de la obra como su "profundo arraigo" en Extremadura.

Bermejo ha subrayado que el largometraje, segundo trabajo de Rodrigo Rivas, propone un thriller "intenso y actual" en el que la corrupción, el poder y los dilemas personales se entrelazan desde una mirada "honesta y comprometida". También ha insistido en que la película habla no solo de lo que ocurre en la sombra, sino del coste humano que implica vivir atrapado en ese entorno.

La edil ha puesto el foco además en el vínculo territorial del proyecto. Ha destacado el rodaje de El Conseguidor, con localizaciones como Plasencia y Hervás, y ha señalado que la producción ha contado con el impulso de la firma extremeña Deriva Films (con Rodrigo Rivas al mando) y con el apoyo de la Junta de Extremadura a través de sus ayudas al cine. En esa línea, ha defendido que la película refleja el crecimiento del sector audiovisual regional y la capacidad de producción de un equipo técnico y artístico mayoritariamente extremeño.

Presentación del preestreno de la película El Conseguidor, este jueves en Plasencia. / Toni Gudiel

Un preestreno en Plasencia antes del oficial

Por otro lado, Bermejo ha avanzado que este jueves 16 de abril, dentro de la programación de la Filmoteca de Extremadura en los Multicines Alkázar, Plasencia acogerá el preestreno de la cinta, en el que estará presente buena parte del equipo, una circunstancia que convierte la sesión en una oportunidad poco habitual para que el público conozca de cerca el proceso creativo de la película.

En ese mismo sentido, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Aparicio, ha recalcado que esa proyección del jueves será la "primera proyección a nivel mundial" del largometraje. Ha querido dejar claro, no obstante, que no debe confundirse la première con el estreno comercial: la primera cita será el jueves a las 20.30 horas, mientras que el estreno oficial llegará el 17 de abril.

Aparicio ha añadido que el jueves acudirá "prácticamente casi todo el equipo" y muchos de los actores que han participado en la película. También ha precisado que habrá entradas a la venta, como ocurre habitualmente en las sesiones de la Filmoteca, y que podrán adquirirse en taquilla desde media hora antes del pase. Además, ha avanzado que la película se mantendrá en cartelera al menos durante la semana gracias a la colaboración de los Multicines Alkázar.

El respaldo institucional a una producción extremeña

Durante su intervención, Antonio Aparicio ha explicado que para la Filmoteca y para la Dirección de Medios Audiovisuales de la Consejería de Cultura la presentación de esta película supone una satisfacción especial, precisamente por tratarse de una producción extremeña levantada "con mucho esfuerzo" y "mucho trabajo". Ha defendido que sacar adelante un largometraje sigue siendo hoy una tarea compleja y ha insistido en que ese esfuerzo debe ponerse en valor.

El responsable de la Filmoteca ha destacado además que entre el 90 y el 95% del proyecto tiene participación extremeña, un dato que ha utilizado para reivindicar no solo la capacidad de la región como escenario natural de rodajes, sino también la necesidad de seguir apoyando un tejido audiovisual propio. A su juicio, el objetivo no debe limitarse a atraer producciones de fuera, sino consolidar una industria cinematográfica regional que siga creciendo.

Aparicio ha mencionado expresamente el trabajo de Deriva Films y Estudios Auriga, y ha querido subrayar también la relevancia de los actores y actrices. Así, ha explicado que gran parte del reparto está integrado por actores reconocibles para el público extremeño, muy vinculados al teatro, y ha defendido que ese talento debe ganar espacio también en la gran pantalla.

Rodrigo Rivas: "Mis películas hablan de gente normal"

Por su parte, el director Rodrigo Rivas, que también firma el guion junto a su coautor, ha centrado su intervención en la presentación en el fondo narrativo de la película y en las condiciones en las que ha sido posible levantar el proyecto. En primer lugar, ha agradecido el respaldo de la Junta de Extremadura, de Canal Extremadura y del Ayuntamiento de Plasencia, del que ha valorado especialmente la colaboración durante el rodaje, con apoyo logístico y facilidades para trabajar en la ciudad.

Junto a los carteles de la película El Conseguidor, con escenas rodadas en Plasencia. / Toni Gudiel

Rivas ha explicado que sus películas suelen contar historias de "personas normales en ciudades de provincias" que terminan envueltas en problemas extraordinarios. En El Conseguidor, ese punto de partida gira en torno a la figura de un intermediario, un personaje muy pegado a la realidad, ha destacado, que se mueve en una escala cercana y cotidiana. Según ha detallado, su interés como cineasta pasa por explorar el dilema moral de esa gente corriente que queda atrapada entre el poder político, el poder empresarial y la necesidad de sobrevivir.

El director ha definido al protagonista como un hombre que emprende una "huida hacia adelante" cuando comprueba que la situación se complica. Ha apuntado algunos rasgos del personaje, como el alcohol, las drogas, la dificultad de relacionarse con su hija o la fractura personal que arrastra, y ha señalado que la película mezcla esos elementos con un universo de sangre, tiros y códigos del cine negro y del neo-noir, géneros en los que su productora viene trabajando.

Un rodaje que apuesta por el talento local

Rodrigo Rivas ha defendido también el valor de hacer cine desde fuera de los grandes centros de producción. Ha señalado que rodar en Extremadura implica más dificultades, pero también ofrece una ventaja clara: unos escenarios "espectaculares" y un "enorme caudal de talento". En esa línea, ha afirmado que en El Conseguidor se ha hecho una apuesta decidida por el talento extremeño, no solo en el reparto, sino también en los distintos departamentos técnicos y creativos.

Ha citado expresamente a la directora de arte Virginia Rivas, al equipo de producción, al trabajo de guion y a la composición musical, al tiempo que ha reivindicado una forma de hacer cine ligada a la región y a sus historias. De esta forma, ha hecho hincapié en que Extremadura no solo puede acoger rodajes, sino producir películas con identidad propia y recorrido más allá de la comunidad.

Fernando Ramos pone rostro a un personaje "atribulado"

El actor principal, Fernando Ramos, ha admitido que resulta difícil hablar de la película sin desvelar demasiado, pero ha trazado algunas claves sobre el personaje al que da vida. Ha explicado que el cartel ya anticipa bastante bien el estado del protagonista, un hombre "atribulado" y presionado por todo lo que le rodea, que entra en un problema de grandes dimensiones casi sin darse cuenta.

Ramos ha señalado que esa deriva del personaje nace de una realidad social muy actual, donde la corrupción, grande o pequeña, forma parte del paisaje cotidiano. Según ha expuesto, el protagonista no percibe inicialmente que esté haciendo algo mal, y precisamente en esa ambigüedad moral encuentra la película una de sus tensiones más interesantes.

El actor ha querido insistir además en el peso del equipo extremeño y en el valor simbólico que tiene encontrarse en el cine con intérpretes que el público identifica desde hace años sobre los escenarios teatrales de la región. Ha explicado que muchos de los participantes en la película llevan décadas trabajando juntos y ha reivindicado que el cine también debe convertirse en un lenguaje propio para quienes decidieron quedarse en Extremadura y desarrollar aquí su carrera.

Un esfuerzo de producción marcado por la dificultad del contexto

Fernando Ramos ha subrayado también las circunstancias en las que se desarrolló el rodaje, en un momento todavía condicionado por las consecuencias de la pandemia. Ha explicado que el trabajo diario estaba rodeado de controles, pruebas y limitaciones logísticas, lo que dificultaba especialmente la planificación de escenas con mucha gente y complicaba cada paso del proceso.

Por eso, ha destacado el "esfuerzo titánico" realizado por la productora para sacar adelante la película y ha animado al público a respaldar el proyecto en las salas desde su estreno. En su intervención, ha trasladado la idea de que apoyar El Conseguidor no implica solo ver una película, sino respaldar un modo de producción que puede abrir camino a nuevas obras hechas desde Extremadura y con profesionales de la región.