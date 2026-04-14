Alumnos del programa ESCALA de Plasencia empiezan a cobrar las becas, tras las quejas por los retrasos.

Los alumnos del programa ESCALA 2025/2026 de Plasencia han empezado a cobrar las becas pendientes de la fase inicial de formación. Según han señalado, ya han recibido los pagos de diciembre, enero y febrero, aunque sigue sin abonarse marzo, una mensualidad que esperan cobrar la próxima semana.

Todo después de que se quejaran públicamente y el alcalde en persona instara al departamento de Tesorería a través de un decreto a pagarles con celeridad. Fernando Pizarro ha achadado lo ocurrido a una falta de organización en el departamento y se ha mostrado molesto porque ya pasó algo similar con los profesores de la universidad popular.

Primer pago tras la denuncia de los alumnos

En todo caso, después de semanas de malestar y de haber trasladado su queja públicamente, los 36 alumnos de la escuela profesional del programa ESCALA de Plasencia han comenzado a percibir parte de las cantidades que reclamaban. "Ayer (por este lunes) hicieron la transferencia y hoy nos han llegado las becas de diciembre, enero y febrero", han indicado los afectados, que precisan no obstante que todavía sigue pendiente el pago de marzo.

Los alumnos han mostrado su satisfacción porque, como habían señalado, el retraso ha sido prolongado y ha afectado a una ayuda que para varios de ellos resulta necesaria en su economía diaria. Según añaden, la previsión que manejan es que la mensualidad que falta llegue "a lo largo de la semana que viene".

La escuela ESCALA arrancó el 30 de diciembre y su primera fase concluyó el 29 de marzo. Hasta ahora, los alumnos no habían recibido ningún ingreso pese a haber completado ya ese primer tramo formativo.

Acceso al espacio de formación del programa ESCALA en Plasencia. / CEDIDA

Un malestar compartido por las tres especialidades

La situación ha afectado a los 36 participantes del programa en Plasencia, repartidos en tres especialidades: albañilería, carpintería y xerojardinería, con 12 alumnos en cada una. Según habían explicado los propios afectados, la beca de asistencia debía ascender a 13,50 euros por día, lo que situaba el importe mensual en torno a 270 euros.

Con esos cálculos, el alumnado aseguraba que la deuda era de 823,50 euros por las mensualidades de diciembre, enero y febrero, además de otros 71,23 euros correspondientes a los dos últimos días de marzo. Ahora, con la llegada de los tres primeros pagos, la reclamación queda reducida a la parte todavía no abonada de ese último mes.

Los alumnos habían insistido en que, desde el comienzo del proyecto, se les exigió compromiso, puntualidad, esfuerzo y continuidad para no quedar fuera del programa. Por eso interpretaban como especialmente grave que la administración promotora no hubiese cumplido con los plazos de pago previstos. "Se nos pidió desde un principio un compromiso, un trabajo, un esfuerzo y una puntualidad porque si no se nos podía echar del proyecto, y en este caso el primero que está incumpliendo con su obligación es el ayuntamiento", sostenían.

También habían querido subrayar que, aunque podía parecer una cantidad modesta, la beca no es un asunto menor para parte del grupo. "Hay mucha gente que vive de esto, sea mucho o poco dinero. Lo que se nos tiene que dar es un dinero que nos hemos ganado nosotros y, por lo tanto, se nos tiene que pagar", señalaban.

El alcalde apuntó a una "mala organización" en Tesorería

Sobre este retraso se pronunció en el último pleno el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, a preguntas del portavoz del PSOE, Alfredo Moreno. El regidor sostuvo que el mismo día en que recibió la queja de los alumnos emitió un decreto para instar al departamento de Tesorería a realizar los pagos, aunque afirmó que esa orden "se sigue incumpliendo".

Pizarro quiso dejar claro que, a su juicio, el problema no respondía a una falta de personal, sino a una "mala organización" interna del departamento. En ese sentido, defendió que en una ciudad de 43.000 habitantes "no puede haber una persona haciendo los pagos, entre otras cosas, porque nunca lo ha habido", y situó la responsabilidad en la planificación de cada servicio.

El alcalde subrayó además que no era la primera vez que surgían retrasos de este tipo y aludió al precedente del pago a los profesores de la universidad popular, que, según indicó, también tuvo que reclamar en varias ocasiones a Tesorería. Pizarro insistió en que existe una regla básica que debe prevalecer: "la organización".

Con la llegada de las becas de diciembre, enero y febrero, la situación comienza ahora a desbloquearse, aunque queda por comprobar si el último pago pendiente se ejecuta en los próximos días y si el episodio se cierra definitivamente.

Qué supone el programa ESCALA en Plasencia

El programa ESCALA contempla una primera etapa de tres meses en la que el alumnado recibe formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación que va a desempeñar. Durante ese periodo, según establece el Sexpe, los participantes tienen derecho a percibir una beca por asistencia al proyecto y, en su caso, ayudas a la movilidad si necesitan desplazarse desde su localidad de residencia.

Después, se abre una segunda fase de nueve meses en la que el alumnado-trabajador combina formación, con una duración mínima del 35% del tiempo, y contratación por parte de la entidad promotora mediante la modalidad de contrato de formación en alternancia. En ese tramo, la retribución equivale al 75% del salario mínimo interprofesional.

El proyecto incorpora además el compromiso de que las empresas colaboradoras contraten al menos al 50% del alumnado, una de las claves de un programa orientado a mejorar la empleabilidad.