DEKRA, la nueva gestora de la ITV móvil de Plasencia, cuenta con citas disponibles hasta junio.

La ITV móvil de Plasencia se ha estrenado este lunes con una nueva gestión, la de la empresa con sede en Alcobendas DEKRA ITV España SLU, adjudicataria de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Extremadura por un periodo de 25 años. Lo más destacado es que, frente a la dificultad de lograr cita en la estación fija del polígono industrial, que gestiona directamente la Junta de Extremadura, en la móvil hay horarios disponibles desde este mismo martes 14 y, de momento, hasta el 10 de junio, aunque las fechas se van ampliando.

Esta estación de ITV está situada en la travesía Adelardo López Ayer, en las traseras de Martín Palomino, y abre de lunes a sábado. De lunes a viernes, de 7.30 a 15.30 horas y los sábados, de 8.00 a 14.00 horas.

Ofrece citas cada quince minutos

En esta franja horaria, DEKRA ofrece un total de 32 opciones de cita, espaciadas cada quince minutos. De lunes a viernes, la primera es a las 7.30 horas y la última, a las 15.15 horas. Los sábados, dado que el horario es más reducido, hay 24 franjas horarias, entre las 8.00 horas y las 13.45 horas.

De momento, esta semana hay citas disponibles todos los días y lo mismo sucede en el resto de semanas del mes de abril. En mayo y junio, tampoco hay problema para conseguir fecha y hora para una inspección.

Primeros pasos para solicitar una cita

Para solicitar alguna cita hay varias opciones. Si se opta por la telefónica, hay que llamar al teléfono 927 090 482 y, si se elige pedirla por internet, únicamente hay que entrar en su página web y clicar en el apartado de cita previa. Entonces, se despliegan dos opciones, pasar la ITV en la Comunidad de Madrid o en Extremadura.

La ITV móvil de Plasencia, gestionada por la empresa DEKRA desde este lunes 13 de abril. / Toni Gudiel

Al seleccionar la opción extremeña, se abren cuatro opciones, las ITV de Badajoz, Cáceres, Navalmoral de la Mata y Plasencia. Al clicar en la placentina, la página pide seleccionar si el vehículo que va a pasar la ITV es un turismo, motocicleta, ciclomotor o vehículo ligero y, una vez elegido, por ejemplo un turismo, hay que seleccionar si es de gasolina o híbrido de gasolina, diésel o híbrido diesel, eléctrico o de segunda.

Un calendario con fechas disponibles hasta junio

Tras elegir la opción, se despliega el calendario y al clicar en el día elegido, se abren los horarios disponibles y los ya reservados por otras personas. En todos aparece además el coste de la inspección, 46,66 euros, 3 euros más que en la ITV fija.

Al pinchar en el horario elegido, aparece otra pantalla en la que ya habrá que introducir los datos de matrícula del vehículo y el nombre, teléfono y correo electrónico del propietario. Además, hay que aceptar la política de privacidad y las condiciones de compra. En cuanto a la forma de pago, la página especifica que "se abona en la estación". Según ha informado la Junta de Extremadura, podrá hacerse en efectivo o con tarjeta de crédito.

Posibilidad de anulación o cambio de fecha

Además, una vez solicitada la cita, el cliente, que recibirá una confirmación de la misma por SMS, deberá presentarse el día y hora concertados, salvo que no le sea posible, en cuyo caso tiene un plazo de tiempo de 60 días naturales para anular la cita o cambiarla. DEKRA advierte en su política del servicio que el cliente deberá acudir con el vehículo identificado para la cita y aclara que las citas solicitadas a través de la web "son exclusivamente para la realización de la inspección periódica de vehículos (ITV)".

Para solicitar otros trámites, como duplicados de ficha técnica, reformas, matriculaciones u otras inspecciones no periódicas, los usuarios deberán ponerse directamente en contacto con la estación de ITV.

La empresa destaca las ventajas de elegir a DEKRA

La nueva gestora ha destacado que es "una de las organizaciones líderes a nivel mundial en inspección de vehículos, lo que garantiza un servicio basado en la imparcialidad e independencia". Además, ha asegurado una atención rápida porque "optimizamos cada proceso para reducir los tiempos de espera".

Por otro lado, DEKRA señala que dispone de "equipos de última generación que permiten realizar revisiones precisas", asegurando que el vehículo cumple con todas las normativas vigentes y cuenta con una plantilla de 5 trabajadores "altamente formados y en constante actualización" para ofrecer una atención cercana.

Ha resaltado también su ubicación porque la estación está situada "estratégicamente para facilitar el acceso tanto a usuarios de Plasencia como de localidades cercanas, permitiendo una visita rápida y cómoda".

Promovida por la Junta de Extremadura

La Junta de Extremadura ha destacado el estreno de la gestión de DEKRA en la ITV móvil de Plasencia -y también este lunes en Navalmoral de la Mata y ha subrayado que "esta medida se une a otras ya puestas en marcha por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para reducir el tiempo de espera para obtención de cita previa para pasar la inspección de vehículos y mejorar el servicio al ciudadano, dado el creciente número de inspecciones que cada año se deben realizar".

Entre estas medidas anteriores, ha resaltado "la construcción de dos grandes centros de inspección con tres líneas para vehículos ligeros y otras dos de vehículos pesados, en Badajoz y Cáceres, para lo que la nueva concesionaria dispone de un plazo máximo de 18 meses, además de la instalación de otras móviles de refuerzo allí donde se estime necesario".