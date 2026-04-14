Las fiestas de la Virgen de la Luz y una exposición sobre Robe Iniesta se cruzan en Malpartida de Plasencia.

La exposición Arte si te vas, planteada como homenaje a Roberto Iniesta y promovida por el colectivo Imagynarte con participación de artistas extremeños, abrirá este sábado 18 de abril en el Palacio Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia, coincidiendo con el tramo final de las fiestas de la Virgen de la Luz del municipio cacereño. La muestra, anunciada como una cita de pintura, escultura, poesía y música, permanecerá hasta el 18 de mayo.

Mientras tanto, Malpartida de Plasencia vive ya sus Fiestas de Nuestra Señora de la Luz 2026, cuyo programa se prolongará hasta el domingo 19 con novenas diarias, actos dedicados a familias, mayores, enfermos, jóvenes y emigrantes, además de la misa mayor y el regreso procesional de la imagen a su ermita.

La exposición dedicada a Robe

Por lo que respecta a la exposición en el palacio Haza de la Concepción, se inaugurará a las 12.30 horas del sábado 18 y contará con obras de quince artistas extremeños.

Se trata de Jesús David Floriano, Víctor González Barrera, Marina Palomo, Alberto González Gómez, Antogos, Lucas González, Francisco Domínguez Penis, Justi Tovar, Marina Gildor, Chío, Seer Rodríguez, Adri, JG Guerrero-Carrón, Jairo Jiménez y Manolo Addnay.

Traslado de la Virgen de la Luz de Malpartida de Plasencia. / Asociación Nuestra Señora de la Luz

El programa entra en sus días centrales

En cuanto a las fiestas patronales de Malpartida, este martes 14 de abril la novena tendrá lugar a las 20.30 horas y estará dedicada a la familia. A partir de ahí, la programación avanzará con celebraciones diarias en una semana que concentra buena parte del componente religioso y vecinal de estas fiestas.

El miércoles 15, a las 17.00 horas, será la celebración comunitaria de la Santa Unción. Ya por la noche, a las 20.30, la novena estará dedicada a los mayores.

Para el jueves 16 de abril, tendrá lugar la comunión y presentación del manto de la Virgen a los enfermos en sus domicilios a lo largo del día. Esa misma jornada, la novena de las 20.30 horas quedará dedicada a los enfermos.

El viernes 17 será el turno de los jóvenes. El programa fija a las 20.00 horas un encuentro en la Plaza Mayor y, media hora después, la novena dedicada a este colectivo. Ya a las 23.00 horas, habrá rondalla de la Cofradía de la Flagelación desde San Gregorio hasta la iglesia.

Un sábado con jamón solidario y homenaje cultural a Robe

El sábado 18 de abril será uno de los días con más actividad. A las 7.00 horas está previsto el Santo Rosario de la Aurora y, al terminar, un desayuno en el hogar del pensionista. Después, a las 10.00 horas, será el funeral por los cofrades fallecidos.

En esa misma jornada, se celebrará también el V Encuentro Chinato de Cortadores de Jamón, un acto solidario a beneficio de la Asociación Virgen de la Luz y con la colaboración del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia. Tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en la Plaza San Gregorio.

Ese mismo sábado, se inaugurará la exposición Arte si te vas, dedicada a Roberto Iniesta y prevista a las 12.30 horas en el Palacio Haza de la Concepción, en la carretera EX-108, a la altura del kilómetro 34.

La jornada se completará con la novena dedicada a los emigrantes a las 20.30 horas.

La misa mayor y el regreso de la Virgen a su ermita

El cierre principal de las fiestas llegará el domingo 19 de abril. La Santa Misa Mayor tendrá lugar a las 11.30 horas, en la iglesia de San Juan Bautista y contará con la participación de la Coral Municipal Julio Terrón de Malpartida de Plasencia, dirigida por Daniel Izquierdo García.

Después de la ceremonia religiosa, habrá un convite en la Plaza Mayor ofrecido por los mayordomos y la Asociación Nuestra Señora de la Luz.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la novena y el traslado en procesión de la Virgen a su ermita. En la explanada, habrá subasta de ofrendas, brazos y subida al trono, así como la entrada de la imagen en su ermita y el relevo de mayordomía. Finalizarán así unas fiestas en las que la devoción a la Virgen de la Luz convivirá con propuestas de convivencia, solidaridad y cultura.