Noches de Santa María en Plasencia: un concierto 'swingfónico' fusiona swing y jazz vocal con orquesta.

Noches de Santa María continúa este martes 14 de abril en Plasencia con el "concierto swingfónico" de Swing Ton Ni Song y Anam Camerata, una de las citas destacadas de un ciclo que, del 7 de abril al 15 de mayo, vuelve a situar a la ciudad entre los focos culturales de la provincia de Cáceres.

Un nuevo concierto dentro de un ciclo ya consolidado

La primavera cultural de Plasencia vuelve a mirar a Noches de Santa María, promovido por la Diputación Provincial de Cáceres. Tras su arranque el pasado 7 de abril, el ciclo celebra este martes una nueva parada con un concierto swingfónico, una propuesta que une el lenguaje del swing y el jazz vocal con una sonoridad orquestal.

La actuación está prevista a las 20.30 horas en el auditorio Santa Ana, según ha informado la Diputación. Sobre el escenario estarán Swing Ton Ni Song y Anam Camerata en un espectáculo concebido como un "diálogo entre la frescura rítmica del swing y la riqueza tímbrica de una formación sinfónica". La institución provincial ha señalado que el recital propone un" recorrido por estándares del género envueltos en arreglos orquestales para ampliar su emoción y su profundidad".

El programa del concierto

La Diputación ha destacado que la actuación de este martes recorrerá "el repertorio habitual del grupo, los grandes estándares del swing y el jazz vocal, ahora envueltos en arreglos orquestales que amplían su emoción y profundidad. La complicidad entre los músicos, la calidez de la voz y la energía rítmica característica de la formación se potencian con la elegancia y el color de la orquesta, creando un concierto dinámico, accesible y lleno de matices".

Además, el espectáculo "propone un viaje sonoro que combina tradición y modernidad, virtuosismo e improvisación, cercanía y gran formato. Un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y hacer partícipe al público de una celebración musical que respira swing en cada compás", ha subrayado la institución.

Presentación del ciclo Noches de Santa María en Plasencia. / Toni Gudiel

Más presupuesto, más artistas y varios escenarios

La edición de este año se ha presentado con un presupuesto cercano a los 100.000 euros y con la participación de cerca de 100 artistas, cifras con las que la Diputación pretende reforzar el alcance de una cita ya asentada. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, ha definido el ciclo como un programa "de mucha calidad, muy variado y con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural no solo de esta ciudad, sino de los pueblos del entorno".

Ese crecimiento también se traslada a los espacios. Los cinco primeros conciertos se reparten entre el teatro Alkázar y el auditorio Santa Ana, mientras que el cierre volverá a la Plaza de la Catedral, un emplazamiento ya asociado a la clausura de este programa. La elección responde también a las obras que se están desarrollando en el Complejo Santa María de la Diputación.

La organización ha optado además por recintos con mayor aforo, con la intención de responder a las expectativas de asistencia y consolidar la presencia del ciclo en la ciudad.

Un viaje por la canción de autor, el jazz, el swing y el flamenco

La XXIV edición de Noches de Santa María reúne una programación en la que conviven la canción de autor, el jazz, el swing, el flamenco y los ritmos afrocaribeños. Por el cartel de este año pasan nombres como Luis Pastor, Chloé Bird, João Afonso, Ariel Brínguez, Argentina, la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, Anam Camerata y Swing Ton Ni Song.

La apertura corrió a cargo de Luis Pastor junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. Después de esa primera cita, el programa avanza ahora con el concierto de este martes, que se presenta como una de las propuestas más singulares del cartel por su cruce entre repertorio popular, elegancia orquestal y vocación de acercarse a públicos amplios.

Tras esta actuación, el ciclo seguirá en las próximas semanas con Chloé Bird, Ariel Brínguez y João Afonso, antes del cierre del 15 de mayo con Argentina en la Plaza de la Catedral. Ese último concierto será de acceso libre hasta completar aforo.

Entradas solidarias y una cultura con vocación social

Otra de las señas de identidad de esta edición vuelve a ser su componente solidario. Las entradas para los cinco primeros conciertos tienen un precio de 5 euros y la recaudación se destinará a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. La fórmula ya se aplicó el año pasado y la Diputación ha decidido mantenerla.

Esther Gutiérrez ha señalado que "cada entrada en los cinco primeros conciertos es un gesto solidario", y ha afirmado que la experiencia previa tuvo "muy buena acogida". La responsable provincial ha añadido que "es mucho más que venir a un concierto, es participar con asociaciones sin ánimo de lucro, y la cultura cuando es accesible y solidaria tiene poder transformador".