El rastrillo de primavera de Plasencia unirá comercio local, solidaridad y diversión con concurso perruno y photocall.

La calle Talavera de Plasencia celebrará este sábado, 18 de abril, su tradicional rastrillo de primavera, que volverá a tener una vertiente solidaria, centrada este año en la protectora Adopta Plasencia. La iniciativa incluirá venta de chuches, desfile con perros, concurso y un photocall elaborado con la colaboración de alumnado del IES Parque de Monfragüe.

Un rastrillo con sello solidario en el centro de Plasencia

Así, la Asociación de Comerciantes de la puerta y calle Talavera volverá a sacar su actividad a la calle con una nueva edición del rastrillo de primavera, una cita que combina dinamización comercial y colaboración social. En la presentación, la concejala de Comercio del ayuntamiento, Belinda Martín, y el presidente de la asociación, Emilio Rodríguez, han destacado el valor de una convocatoria que, un año más, incorpora un componente solidario y busca reforzar el vínculo entre el comercio local y la vida de la ciudad.

La edil ha hecho hincapié en esa dimensión social, ha agradecido a la asociación "lo generosos que son siempre" y ha defendido que Plasencia es "una ciudad de comercio", por lo que ha instado a la ciudadanía a apoyar a los establecimientos locales. En ese mismo mensaje, ha vinculado la fortaleza del pequeño comercio con su capacidad para colaborar con asociaciones y contribuir a "hacer una ciudad mejor".

Presentación del rastrillo de primavera de la calle Talavera de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La iniciativa no se quedará solo en la actividad comercial. El rastrillo se ha planteado también como una mañana de convivencia y visibilidad para una causa, la de los animales rescatados y las familias de acogida que sostienen el trabajo cotidiano de la protectora.

La protectora Adopta Plasencia, protagonista de la edición

En esta ocasión, la parte solidaria del rastrillo se canalizará a través de Adopta Plasencia, una protectora que, según ha explicado una de sus voluntarias, Alicia Trujillo, arrastra necesidades económicas y mantiene facturas pendientes en hospitales y clínicas veterinarias. Para obtener recursos, la asociación y los comerciantes han organizado una venta de "chuches solidarias" destinadas tanto a perros y gatos como a personas. Las bolsas tendrán un precio de un euro y los botes costarán dos, tres o cuatro euros, en función de su tamaño.

La voluntaria ha subrayado además que el objetivo no es solo recaudar fondos, sino también dar a conocer el trabajo de la protectora y concienciar sobre la adopción y la acogida. Según ha explicado, Adopta no dispone de un espacio físico propio para albergar animales, sino que funciona a través de casas de acogida que colaboran de manera voluntaria hasta que cada animal encuentra una salida definitiva en un hogar.

Actualmente, la protectora tiene sobre todo gatos en adopción, además de varios perros. Trujillo ha indicado que pueden tener "más de 20 o más de 30 gatos", mientras que los perros disponibles rondan los cuatro o cinco. Sumando todos los casos, ha señalado que son más de 40 animales repartidos entre familias de acogida.

Un acceso a la calle Talavera de Plasencia, ya con la pancarta del rastrillo. / Toni Gudiel

Concurso, desfile y un 'photocall'

La programación del rastrillo incorpora este año un desfile y un concurso abierto a quienes quieran participar con su "familia perruna". Habrá distintas categorías y la inscripción costará un euro, también con finalidad solidaria. Entre los premios, cedidos por la Asociación de Comerciantes de la calle Talavera, figuran reconocimientos al humano o humana que más se parezca a su perro, al participante más peludo y al perro de más edad.

La jornada contará asimismo con un photocall elaborado por alumnado del IES Parque de Monfragüe, en concreto del área de Expresión Artística de ESO. A ello se suma otra colaboración simbólica: los botes reutilizados que se pondrán a la venta han sido decorados por niños y niñas de familias adoptantes de animales rescatados. Alicia Trujillo ha destacado ese trabajo conjunto como ejemplo de una actividad construida en comunidad.

Además, los establecimientos mostrarán desde el mismo día de la presentación materiales vinculados a los animales que siguen buscando hogar. Esa exposición en los escaparates pretende dar visibilidad a los casos de acogida con un tono cercano y humorístico, e invitar a los viandantes a entrar, informarse y participar.

El comercio local reivindica su papel en la vida de la ciudad

Rodríguez ha aprovechado la presentación del rastrillo para reivindicar el valor social del comercio de proximidad. Así, ha defendido que comercio y hostelería forman parte de las redes que articulan la convivencia, porque invitan a salir a la calle no solo para comprar, sino también para relacionarse. En su intervención, ha contrapuesto esa experiencia cotidiana en el espacio urbano a una sociedad cada vez más mediada por "pantallas y redes sociales".

Esa idea enlaza con el mensaje central del rastrillo: mantener vivas las calles a través de la actividad económica y hacerlo, además, con un retorno social. La asociación ha agradecido al ayuntamiento su colaboración para facilitar el corte de la calle y la organización de la jornada y ha invitado a placentinos y comarcanos a acercarse al rastrillo, pasar "un ratito con el comercio local" y colaborar con la protectora.