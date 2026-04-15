El Ayuntamiento de Plasencia activa un dispositivo de apoyo a inmigrantes ante la regularización de 2026.

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo de apoyo y asesoramiento para atender a la comunidad inmigrante de la ciudad ante la regularización extraordinaria de 2026. El gobierno local ha anunciado que trabaja ya en la definición de criterios técnicos y protocolos de actuación.

Apoyo municipal tras la publicación en el BOE

El anuncio se produce después de la publicación este martes del texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, la Concejalía de Servicios Sociales ha activado un plan de acompañamiento dirigido a las personas potencialmente beneficiarias del proceso, con la intención de ofrecer una atención "integral, cercana y personalizada", según ha trasladado el consistorio.

Desde el departamento técnico municipal ya se ha iniciado una revisión detallada de los criterios y parámetros legales incluidos en la norma. El objetivo, según ha explicado el ayuntamiento, es poder dar una respuesta "eficaz, correcta y certera" a las personas interesadas y reducir la incertidumbre que este tipo de procedimientos administrativos suele generar entre muchas familias.

Orientación individual y ayuda con la documentación

El dispositivo anunciado por el Ayuntamiento de Plasencia no se limitará a facilitar información general sobre la convocatoria. La previsión municipal es prestar orientación personalizada en función de cada caso, además de apoyo técnico para la recopilación y verificación de la documentación requerida y una guía práctica sobre los trámites administrativos que deban realizarse ante las autoridades competentes.

Edificio de Servicios Sociales de Plasencia, donde se encuentra la oficina de migrantes. / Toni Gudiel

El consistorio señala además que pretende trabajar de forma transversal para llegar al mayor número posible de personas, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones administrativas y personales existentes dentro de la comunidad inmigrante de la ciudad.

Llamamiento a la calma para evitar colapsos

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha pedido calma mientras los servicios municipales terminan de estudiar el alcance del texto legal. "Somos conscientes de la importancia de este proceso y de la incertidumbre que puede generar para muchas personas y familias. Por ello, queremos transmitir tranquilidad y garantizar que no estarán solos en este camino", ha señalado.

El edil también ha reclamado paciencia para evitar aglomeraciones en las dependencias municipales. "Pedimos mantener la paciencia mientras trabajamos para transmitir toda la información necesaria. Es muy importante no acudir en masa y colapsar el servicio; es algo nuevo para todos y debemos ser pacientes", ha afirmado.

Una vez que los servicios técnicos concluyan el análisis pormenorizado del texto legal y queden fijados los protocolos de actuación, el ayuntamiento informará de la hoja de ruta. Entonces, se detallarán los horarios de atención y el procedimiento previsto para que los beneficiarios puedan acceder al proceso "de la manera más ágil posible".