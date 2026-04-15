Despliegan carteles en Plasencia para encontrar a José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla.

Casi dos semanas lleva desaparecido José Antonio Asensio, un hombre de 74 años que había acudido a una residencia de Jarandilla de la Vera junto a otras personas y, tras salir del recinto la noche del Jueves Santo, no regresó.

Su búsqueda, que lleva a cabo la Guardia Civil, ha resultado de momento infructuosa, por lo que la información sobre su desaparición se ha extendido a otros municipios como Plasencia, donde se han desplegado numerosos carteles que avisan del suceso e indican dónde acudir si ven a José Antonio.

Puede haberse desplazado

El cartel indica que José Antonio desapareció el 2 de abril en Jarandilla, tiene 74 años y mide 1,70 centímetros. Es "de complexión delgada, pelo canoso, con una calvicie parcial y ojos marrones". Además, en el momento de su desaparición, vestía un chaleco gris, pantalón vaquero oscuro y zapatillas negras con suela blanca y amarilla.

Advierte la información difundida que "es sordo y no tiene lenguaje verbal, con lo que se comunica con gestos y pocos sonidos". Señala también el cartel que, aunque ha desaparecido en Jarandilla de la Vera, "ha podido desplazarse a los pueblos y localidades de la zona".

Si alguien le ve, aparece como contacto el teléfono móvil 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es.

Uno de los carteles que han aparecido en Plasencia sobre la desaparición de José Antonio. / EL PERIÓDICO

No se esperan más batidas de momento

La Guardia Civil lleva buscando a José Antonio desde su desaparición y ha desplegado numerosos medios humanos y materiales para encontrarlo, con ayuda también de cientos de voluntarios de la zona. El pasado jueves, tuvo lugar una gran batida, que no dio resultados.

Así, el viernes, la Benemérita informó de que, en los días sucesivos, no se preveía la realización de nuevas jornadas de búsqueda organizadas, aunque "la Guardia Civil continuará trabajando de forma permanente en las labores de investigación, centradas en la obtención y análisis de información, así como en el desarrollo de actuaciones y servicios orientados a avanzar en el esclarecimiento de los hechos".

Galería | Dispositivo de la gran batida para localizar a José Antonio en Jarandilla de la Vera /

Los carteles en Plasencia

En este contexto es cuando han aparecido los carteles sobre su desaparición en Plasencia y supone que, aunque se frenen por ahora las batidas amplias y coordinadas sobre el terreno, la desaparición sigue bajo seguimiento activo.

Este cambio supone pasar de una fase marcada por el despliegue visible de medios humanos y técnicos en la zona a otra más enfocada en las pesquisas, la revisión de datos y el análisis de posibles indicios. La Guardia Civil mantiene así abiertas las líneas de trabajo para tratar de determinar qué pudo ocurrir y localizar cualquier elemento que ayude a avanzar en el caso.

G. C.

El despliegue realizado hasta ahora para encontrarlo

La semana pasada, la búsqueda entró en una nueva fase con el refuerzo del dispositivo coordinado por la Guardia Civil, que incorporó unidades especializadas de montaña y de actividades subacuáticas para tratar de localizarlo. Entre los refuerzos, se movilizaron Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), desplazado desde Arenas de San Pedro (Ávila), y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), procedente de Badajoz. En este último caso, su actuación se centró en la búsqueda en entornos acuáticos, una de las líneas abiertas dentro del amplio dispositivo desplegado en la zona.

Además, el equipo de montaña ha trabajado junto a perros especializados en búsqueda de personas, revisando principalmente zonas de vegetación frondosa dentro del operativo. Por su parte, los GEAS han realizado labores de inspección en charcas y otras zonas acuáticas. A esto se suma el Equipo Pegaso, que apoya el dispositivo mediante el uso de drones, sobrevolando amplias zonas de terreno para ampliar el radio de acción y optimizar la localización del desaparecido.

Estos medios se suman al resto de agentes ya desplegados y a la colaboración de voluntarios, familiares y vecinos, que durante los últimos días han participado activamente en las labores de rastreo.