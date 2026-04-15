La Diputación de Cáceres colaborará con Placeat para renovar la flota de vehículos que traslada a sus usuarios a Plasencia.

La Diputación Provincial de Cáceres se ha comprometido a colaborar con la asociación placentina Placeat Plena Inclusión para favorecer la renovación de la flota de vehículos que la organización utiliza en el traslado de sus usuarios y usuarias hasta sus instalaciones de Plasencia.

Según ha comunicado la administración provincial tras la reunión, mantenida en el complejo cultural Santa María, dependiente de la institución, la ayuda se estudiará a través de distintas fórmulas de apoyo institucional.

Reunión en Plasencia con responsables de la asociación

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este martes una reunión con representantes de Placeat, en el que ha su compromiso de ayudar a la asociación en la renovación de la flota de transporte con la que presta servicio a sus usuarios y usuarias.

En la reunión han participado por parte de Placeat su presidenta, Antonia García; la directora de la fundación, Mª Luz Iglesias, y el director gerente, Ramón Rubio, que ha expuesto la situación actual del servicio de transporte que mantiene la entidad.

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres con los responsables de Placeat, en Plasencia. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Un servicio clave para usuarios del norte de Extremadura

Según ha detallado Rubio, Placeat atiende en estos momentos a 177 usuarios y usuarias, de los que 93 son trasladados desde distintos pueblos del norte de Extremadura hasta Plasencia, donde la asociación tiene sus instalaciones. Precisamente, ha explicado que esa realidad obliga a disponer de una flota de vehículos en buenas condiciones para garantizar el servicio diario.

"Esto hace que necesitemos tener una flota en buen estado", con un buen mantenimiento, e incluso se hace necesario actualmente sustituir algún vehículo, según ha señalado el director gerente de la entidad.

La ayuda se estudiará a través de distintas fórmulas

Ramón Rubio ha destacado además la relación de colaboración que Placeat mantiene desde hace años con la institución provincial. "Muy buena, siempre hemos tenido su apoyo", ha afirmado sobre ese vínculo con la Diputación de Cáceres.

Lo que han acordado en la reunión es que, en esta ocasión, se estudiará la fórmula concreta para articular esa ayuda. "O bien mediante una subvención, una ayuda parcial o total, pero que sea como sea nos permita adquirir y mantener los vehículos para poder seguir funcionando y prestando los servicios a nuestros usuarios y usuarias", ha indicado Rubio.

De este modo, la colaboración planteada queda ahora a la espera de concretar el mecanismo a través del cual podrá materializarse el respaldo comprometido por la institución provincial.

Placeat, una asociación con más de medio siglo de trayectoria

Placeat es una oenegé y asociación placentina que lleva trabajando con personas con discapacidad intelectual desde el año 1972 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

La entidad desarrolla su labor desde Plasencia, donde concentra unas instalaciones a las que acuden usuarios de la propia ciudad y también de distintos municipios del norte extremeño, una circunstancia que refuerza la importancia del transporte para sostener su actividad diaria.

Además, cuenta con numerosos talleres, residencia y un centro especial de empleo, Plaser, que es un ejemplo para otras organizaciones similares, e incluso para la empresa privada