Plasencia abre una encuesta ciudadana para mejorar el servicio de autobús urbano, con plazo hasta el 30 de abril.

La empresa adjudicataria de la redacción del nuevo pliego para la licitación del servicio de autobús urbano de Plasencia ha puesto en marcha una encuesta abierta a toda la ciudadanía para recabar información sobre movilidad y opinión vecinal con vistas a la elaboración del pliego.

El concejal de Transportes y Movilidad del ayuntamiento, David Dóniga y Joaquín Juan-Dalac, de la empresa adjudicataria, Think and Move, han presentado este miércoles la iniciativa y han señalado que el cuestionario estará activo en torno a dos semanas, hasta el 30 de abril, y servirá de base para perfilar recorridos, frecuencias, paradas y mejoras del servicio.

Una consulta para orientar el nuevo contrato

Así, el propósito es escuchar, o en este caso, leer la opinión de la ciudadanía para conocer tanto el perfil de los usuarios como sus desplazamientos y sus prioridades de mejora del servicio. El cuestionario ya está disponible en un enlace difundido a través de los canales municipales, redes sociales y página web, y también se difundirá en centros educativos y asociaciones vecinales.

Según ha explicado el concejal del área, el objetivo final es avanzar hacia un transporte público "más eficiente, más accesible y más útil", identificando qué funciona y qué no en aspectos como frecuencias, recorridos, horarios, accesibilidad o precios. Dóniga ha subrayado que la ciudad ha crecido en los últimos años y con ella también lo han hecho las necesidades de movilidad urbana, por lo que el nuevo contrato pretende dar "un paso más" en la reorganización del servicio.

Presentación de la encuesta sobre el servicio de autobús urbano de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Tres bloques para conocer perfil, viajes y prioridades

La encuesta se estructura en tres apartados. El primero recoge datos básicos de la persona participante para perfilar las respuestas por edad, sexo o situación personal. El segundo se centra en los desplazamientos realizados el día anterior, con el fin de reconstruir de forma completa la movilidad cotidiana del encuestado. Y el tercero se orienta a conocer qué mejoras considera prioritarias cada usuario de cara al futuro transporte urbano.

El cuestionario, según ha detallado el representante de la empresa, es "sencillo, anónimo y accesible". Puede completarse mediante un código QR o a través de un enlace web, y está diseñado para evitar respuestas incompletas. En el bloque referido a la movilidad, el participante debe señalar el origen y el destino de sus trayectos sobre un mapa, además del modo de desplazamiento, el motivo del viaje, la frecuencia, la hora aproximada y la duración.

En el último tramo, la encuesta no pide valorar el servicio actual, sino priorizar qué aspectos deberían mejorar. Entre ellos, figuran la cercanía de las paradas, la seguridad, la frecuencia, el tiempo de viaje, los medios de pago o la puntualidad. También incluye un campo abierto para que los encuestados puedan añadir observaciones, críticas o propuestas que no aparezcan recogidas en las preguntas cerradas.

Dos semanas de plazo y primeros documentos en verano

Joaquín Juan Dalac ha señalado que la previsión es mantener activa la encuesta "en torno a dos semanas", con campañas de refuerzo durante ese periodo para ampliar la participación. La intención es cerrarla a finales de abril para empezar a trabajar en mayo y junio con las respuestas obtenidas y comenzar a entregar al ayuntamiento los primeros documentos propositivos sobre el servicio y su regulación contractual.

Según ha indicado, la idea de la empresa es disponer en torno al verano de unos documentos finales con suficiente consistencia para una última revisión por parte de los técnicos municipales antes de iniciar la licitación. David Dóniga ha apuntado que el proceso se encuentra ahora en el primer bloque de trabajos previos y reglamento de viajeros, del que forma parte esta consulta pública.

Una flota con exigencias de bajas emisiones

Un aspecto que ha destacado la empresa sobre el nuevo contrato y servicio del autobús urbano es que deberá adaptarse a las exigencias normativas en materia ambiental. Según ha indicado, la normativa obliga a que el 50% de los autobuses vinculados a un cuadro de transporte público como este sean de cero o bajas emisiones, una condición que deberá incorporarse al nuevo pliego y que, a juicio de Juan-Dalac, supondrá por sí misma una mejora respecto al servicio actual.

Además, ha subrayado que el nuevo transporte urbano podrá mantener coincidencias parciales con el actual, aunque también podría introducir cambios en recorridos y paradas. Precisamente por eso, ha defendido la importancia de esta encuesta como herramienta para conocer qué espera la ciudadanía y ajustar el diseño del servicio a la realidad de Plasencia.