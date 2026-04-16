El Circo Encantado llega a Plasencia con funciones para toda la familia y precios desde 12 euros

Plasencia sumará desde el próximo 24 de abril una nueva cita de ocio familiar y para todas las edades con la llegada de El Circo Encantado al recinto ferial del Berrocal, donde permanecerá hasta el 3 de mayo con una programación de varias funciones, distintos tramos de precio y descuentos para quienes reserven por internet.

Fechas, horarios y precios en Plasencia

La propuesta arrancará el 24 de abril con una única función de estreno, prevista a las 19.00 horas, y con un precio único de 12 euros. A partir de ahí, el espectáculo desplegará un calendario que se prolongará hasta el 3 de mayo.

Los sábados 25 de abril y 2 de mayo habrá dos funciones, a las 17.00 y a las 19.30 horas. En esos pases, las entradas reservadas por la web oscilarán entre los 14 euros de la general y los 30 euros de la zona VIP. Entre ambos tramos se sitúan la entrada lateral, por 23 euros, y la frontal, por 25 euros. En la página web del circo detallan que la zona VIP corresponde a las filas 1 a 3, la frontal a las filas 4 a 9, la lateral a las filas 4 a 7 y la general a las filas 8 y 9.

Los domingos 26 de abril y 3 de mayo se ha programado una sola función, a las 18.00 horas, también con precios que van de los 14 a los 30 euros. El lunes 27 y el jueves 30 de abril, en cambio, se celebrará el llamado día del espectador, con un pase a las 19.00 horas y dos únicas modalidades de precio: 12 euros para la entrada general y 15 euros para la VIP. El 1 de mayo habrá igualmente función a las 19.00 horas con los cuatro tipos de precios habituales. Los días 28 y 29 de abril no habrá representaciones por descanso del equipo.

Espectáculo de aros en El circo encantado, que llega a Plasencia el día 24. / El circo encantado

La web oficial precisa que la reserva on-line da acceso a localidades con descuento de un 25% sobre el precio de taquilla; que las promociones no son acumulables y que las entradas reservadas deben recogerse el mismo día de la función en las taquillas del circo. También señala que la reserva por internet se cierra dos horas antes del inicio del pase y que el acceso al recinto se permite 30 minutos antes del comienzo.

Un montaje pensado para el público familiar

La propia organización presenta El Circo Encantado como "un espectáculo esencialmente familiar, artísticamente ambicioso", concebido para acercar al público al mundo del circo a través del "humor, la sorpresa y una historia de ambientación fantástica". En su definición oficial, la compañía subraya que el montaje está guiado por los payasos Paute y Capitano, dos de los personajes centrales del espectáculo.

La trama propone un viaje hasta la mansión de Doña Terrorífica, un universo "habitado por personajes monstruosos con habilidades extraordinarias". La llegada accidental de Paute y Capitano altera la vida en la casa y el conflicto cambia de rumbo cuando descubren que con ellos viaja Lucía, una niña que despierta el interés del resto de habitantes.

Una parte del espectáculo de El circo encantado, que llegará a Plasencia. / El circo encantado

Ese tono entre lo tenebroso y lo cómico es, precisamente, una de las señas de identidad del montaje. La web oficial insiste en que se trata de una propuesta "terroríficamente divertida" en la que conviven acróbatas, malabaristas, trapecistas y otros números vinculados al lenguaje clásico del circo, pero integrados dentro de una historia continua.

Qué dicen quienes ya lo han visto

Las opiniones de quienes ya han pasado por la carpa en otras ciudades son muy favorables. Entre los comentarios que se pueden encontrar en Google destacan valoraciones que lo describen como "un espectáculo buenísimo", con una "ambientación genial" y con números que "te dejan sin aliento". Otras reseñas inciden en el peso del humor, en la conexión de los personajes con el público y en el carácter familiar de una propuesta que mezcla acróbatas, payasos, cantantes y bailarines.

También se repiten referencias al cuidado del vestuario, la música, los efectos de luces y el hilo narrativo que enlaza los distintos números. Algunos destacan la idea de que es un plan "ideal para niños y mayores" y que resulta "entretenido, divertido y totalmente recomendable".

En su web hay también comentarios de personas que recomiendan la experiencia "tanto para niños como para adultos", destacando el humor, la organización y el trabajo de los profesionales del montaje.

Cartel promocional de El circo encantado, en Plasencia. / Toni Gudiel

Un recorrido que ya ha pasado por Extremadura

La llegada a Plasencia se produce después de que El Circo Encantado haya programado fechas en otras localidades de la región. Su web oficial recoge funciones en Almendralejo, donde estará hasta este domingo, y también ha pasado por Zafra y Badajoz antes de su escala en la capital del Jerte.

Además, la compañía Arte & Circo SL remarca su voluntad de mostrar al público cómo es la vida diaria del circo, con iniciativas como sus jornadas de puertas abiertas, orientadas a enseñar ensayos, caravanas y el trabajo interno de los artistas.

Ese planteamiento ayuda a entender una propuesta que busca diferenciarse mediante una estética propia, a medio camino entre el terror amable y el circo clásico. En la presentación de personajes, la propia compañía perfila un elenco en el que conviven Doña Terrorífica, Antonia, Faustino, Drácula y Elisabeth, una vampiresa o una bruja, todos ellos asociados a números como cintas aéreas, aros, malabares o el diábolo.

Con ese formato, Plasencia incorporará durante diez días (dos serán de descanso) una oferta escénica dirigida al público familiar en pleno recinto ferial, en unas fechas previas y en pleno puente de mayo y con precios que arrancan en los 12 euros para las funciones promocionales de estreno y día del espectador