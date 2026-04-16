La Junta de Extremadura licita los proyectos de dos promociones de VPO en Plasencia dentro del plan Habita

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso en el desarrollo del plan Habita en Plasencia con la licitación de los proyectos de dos promociones de vivienda protegida para unas 50 viviendas, mientras la empresa pública Urvipexsa continúa estudiando la demanda y recabando encuestas entre los interesados.

Licitación de los primeros proyectos

Así, la empresa pública Urvipexsa mantiene abierto el proceso de recogida de encuestas para conocer la demanda real de vivienda protegida en Plasencia, al tiempo que avanza en la tramitación técnica de las futuras promociones.

Según ha informado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, ya se han licitado los proyectos de dos de las obras previstas, correspondientes a los suelos situados en las calles Juan de Ávalos (en la urbanización de Procasa) y en Julio Terrón Sobrado, número 8 (en Valcorchero). De forma paralela, se sigue trabajando en la redacción del resto de proyectos y en la incorporación de otros terrenos pendientes de cesión.

Este paso administrativo es clave, ya que la licitación de los proyectos constituye el punto de partida técnico previo a la futura ejecución de las obras.

Presentación sobre la primera cesión de suelo para el plan de vivienda Habita, en Plasencia. / Toni Gudiel

El plan Habita en Plasencia

Estas actuaciones se enmarcan en el programa Habita Extremadura, impulsado por la Junta para aumentar la oferta de vivienda asequible en la región.

En el caso de Plasencia, el ayuntamiento ha cedido inicialmente dos solares en los que se podrán construir hasta 50 viviendas de protección oficial. Uno de ellos, el ubicado en la calle Julio Terrón Sobrado, contempla la construcción de 40 viviendas, mientras que el segundo, situado en la calle Juan de Ávalos, en Procasa, tendrá capacidad para 10 viviendas.

El precio de venta estimado será de 145.000 euros, IVA incluido (al 4%), y los compradores podrán acogerse a ayudas públicas de hasta 10.000 euros, según explicó la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, en una visita a la ciudad el pasado diciembre.

Estudio de la demanda

Uno de los ejes del proceso es conocer con precisión la necesidad real de vivienda protegida en la ciudad. Para ello, Urvipexsa ha habilitado un sistema de registro mediante encuesta disponible en su página web.

Herrera ha señalado que este mecanismo permitirá diseñar un "proyecto preciso y ajustado a las necesidades reales", evitando desviaciones entre la oferta construida y la demanda efectiva.

Una vez completada esta fase, la Junta prevé analizar tanto la demanda como las posibilidades de financiación antes de proceder a la licitación de las obras, sin que por el momento exista un calendario concreto para el inicio de la construcción.

Incidencias en el proceso

El procedimiento de licitación de los proyectos sufrió un retraso de 17 días debido a un problema con un tercer solar inicialmente incluido en el plan, en la calle Julio Terrón Sobrado 5.

Según explicaron en diciembre el alcalde, Fernando Pizarro, y el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández, el terreno figuraba en el inventario municipal, pero se comprobó posteriormente que había sido cedido hace más de dos décadas en una operación urbanística en Valcorchero. Este error obligó a desistir del procedimiento inicial y a iniciar uno nuevo sin ese suelo.

Tanto la Junta como el consistorio restaron importancia a la demora y destacaron que el incidente había permitido localizar nuevos terrenos con mayor capacidad, lo que podría traducirse en futuras promociones.

Nueva actividad residencial en la ciudad

En paralelo al desarrollo del plan Habita, Plasencia ha registrado otros movimientos en materia de vivienda protegida, lo que indica una mayor actividad urbanística.

De este modo, la junta de gobierno local ha aprobado la concesión de licencia de obras para un edificio de 54 viviendas de protección oficial, con trasteros y garajes, en la calle Hermandad de la Pasión, en la urbanización La Mazuela II. El proyecto incluye además 91 plazas de garaje.

El expediente había sido rechazado en mayo de 2025 al no estar finalizadas las obras de urbanización, un obstáculo que ha quedado resuelto tras su recepción oficial en diciembre de ese mismo año.

Mejora de entornos urbanos

El consistorio también ha autorizado actuaciones de mejora en el entorno de 21 viviendas de protección pública en la avenida Gabriel y Galán, a partir de una solicitud de Urvipexsa.

El proyecto contempla trabajos de reurbanización, renovación de pavimentos, reposición de mobiliario urbano, instalación de juegos infantiles, mejora del alumbrado y reposición de arbolado, sin alterar los parámetros urbanísticos.

Más suelo para vivienda asequible

A estas iniciativas se suma la licitación por parte de la entidad estatal CASA 47 del proyecto de urbanización del Prado de las Mulas, en El Berrocal, donde se prevé la construcción de 90 viviendas asequibles.

Se trata de una actuación sobre un solar de unos 9.600 metros cuadrados, que constituye un paso previo a la edificación y que incluirá la definición de infraestructuras básicas, zonas verdes y equipamientos.

En conjunto, estos movimientos reflejan una combinación de nueva promoción de vivienda protegida, mejora de entornos residenciales y preparación de suelo, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda nueva en la ciudad.