Plasencia acogerá la quinta edición de la Marcha Verde para visibilizar el alzhéimer, este domingo.

Plasencia acogerá este domingo, 19 de abril, una nueva edición de la Marcha Verde organizada por Afads Norte de Cáceres, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias, en una jornada solidaria que busca dar visibilidad a la enfermedad, fomentar hábitos de vida saludable y seguir sumando apoyo ciudadano.

Una cita ya asentada en Plasencia

La marcha celebrará este año su quinta edición y volverá a sensibilizar en torno al alzhéimer. La salida está prevista a las 10.00 horas desde la plaza de San Lázaro, en un recorrido de cinco kilómetros por la vía verde pensado para facilitar la participación del mayor número posible de personas.

Durante la presentación de la actividad, la concejala de Accesibilidad del ayuntamiento Mayte Díaz ha puesto el acento en la necesidad de seguir respaldando a colectivos como Afads por el trabajo que desarrollan desde 1997 en torno a una enfermedad "tan dura" como el alzhéimer.

Cartel de la marcha verde por el alzhéimer en Plasencia. / Afads Norte de Cáceres

Un recorrido accesible e inclusivo

Por su parte, la coordinadora de Afads, María Climent, ha explicado que la entidad impulsó esta marcha con la idea de convertirla en una actividad de referencia para visibilizar el trabajo de la asociación y acercar su labor a la ciudadanía. También ha defendido el valor de este tipo de propuestas para promover la prevención a través del ejercicio físico y de la vida social.

Climent ha subrayado que se trata de una actividad muy accesible, abierta a personas de cualquier edad y condición física. El trazado es llano y adaptado, lo que permite que participen familias, mayores, niños e incluso mascotas. De hecho, ha resaltado el carácter intergeneracional de la cita y el respaldo que recibe de otros colectivos de la ciudad.

Dorsales, camisetas y puntos de venta

La inscripción puede hacerse mediante la compra de un dorsal solidario por tres euros, a lo que se suma la posibilidad de adquirir una camiseta por seis euros. Desde la asociación han animado también a colaborar a quienes no puedan asistir ese día, mediante la compra de cualquiera de estos artículos como gesto de apoyo.

Los puntos de venta habilitados son la propia sede de Afads, Crismar Sport, Café Bar Puerta del Sol y el gimnasio Fitness 50+. La presidenta de la asociación, Nelly Prieto, ha invitado a participar a placentinos y vecinos de las comarcas para seguir haciendo crecer una iniciativa que cada año gana presencia en la ciudad.

Objetivo: crecer y consolidarse

Así, Afads aspira a que la Marcha Verde se convierta en un icono tanto de la asociación como de la visibilización del alzhéimer. El año pasado la participación se acercó a las 200 personas, una cifra que la entidad considera modesta si se compara con otras convocatorias, pero que refleja una evolución al alza desde las primeras ediciones.

La presidenta de la asociación ha destacado que el crecimiento está siendo paulatino, pero sostenido, y confía en que esta edición vuelva a mejorar la respuesta ciudadana. "Lo que queremos es que esta marcha se convierta en un icono tanto de la asociación como de la enfermedad", trasladó durante la presentación.

Una mañana de convivencia

La jornada no terminará con la caminata. Tras la marcha, la organización instalará una barra en las dependencias cedidas por la Asociación de Vecinos Río Jerte, una colaboración que Afads ha querido agradecer públicamente. El ambiente festivo se completará con la animación musical de Santos Music, con la idea de convertir la cita en una mañana amena y de convivencia.

Con esta convocatoria, Plasencia volverá a mostrar su apoyo a las familias que conviven con el alzhéimer y a una asociación que lleva casi tres décadas trabajando en la ciudad. El objetivo, una vez más, será visibilizar, sensibilizar y reunir a la ciudadanía en torno a una causa que afecta de lleno a muchas familias.