Plasencia celebrará el festival 'Primavera Alternativa' con tributos a Estopa, Extremoduro y más bandas nacionales.

Plasencia acogerá los días 24 y 25 de abril la primera edición del festival Primavera Alternativa, un evento musical gratuito que se celebrará en Torre Lucía con ocho tributos a grandes bandas nacionales, zona de foodtrucks y programación continua desde el mediodía hasta la madrugada.

Un nuevo evento para dinamizar la ciudad

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado este festival impulsado por la empresa María Farándula Catering Eventos, que nace con el objetivo de consolidarse en el calendario cultural local. Desde la Concejalía de Festejos, el edil David Dóniga han valorado de forma positiva este tipo de iniciativas por su impacto en la actividad turística y el ocio.

Durante la presentación, ha destacado la apuesta de los organizadores por ofrecer un formato accesible y variado, con entrada gratuita y un repertorio centrado en tributos a bandas conocidas del panorama nacional, lo que permite atraer a públicos de distintas edades.

Programación: ocho tributos en dos días

El festival se desarrollará durante viernes y sábado con actuaciones repartidas desde la tarde hasta la noche.

El viernes 24 de abril arrancará con el tributo a Estopa, seguido de un homenaje a Manolo García. La jornada continuará con la actuación de Santos Music y concluirá con un tributo a Fito & Fitipaldis.

El sábado 25 será el turno de los tributos a Hombres G, Manuel Carrasco y El Canto del Loco, antes de cerrar el cartel con un homenaje a Extremoduro. Entre actuaciones, la organización ha previsto música en directo para mantener el ambiente sin interrupciones.

Horarios y acceso

Aunque los conciertos comenzarán a partir de la tarde, el recinto abrirá desde las 13.00 horas para permitir al público disfrutar de la zona gastronómica. El horario se prolongará hasta las 02.00 horas ambos días.

La entrada será totalmente gratuita, con acceso al recinto de Torre Lucía, donde se habilitarán barras de bebida y un sistema diferenciado de colas para agilizar la compra de comida y tickets.

'Foodtrucks' y servicios

En el exterior del recinto se instalará una zona de foodtrucks, mientras que en el interior habrá barras para bebidas. La organización ha previsto también un sistema de doble fila para evitar esperas, diferenciando entre consumiciones y comida.

Además, se solicitará a la Junta de Extremadura la ampliación de horarios para los establecimientos hosteleros de la zona durante esos días, con el fin de acompañar la actividad del festival.

Vocación de continuidad

Desde la organización, Jorge González ha señalado que este festival pretende convertirse en un referente anual. "Queremos apostar por este tipo de eventos porque creemos que gustan y pueden ser un atractivo importante para la ciudad", ha afirmado.

El espacio de Torre Lucía, han añadido, ofrece un entorno adecuado para este tipo de citas culturales al aire libre, lo que refuerza la intención de dar continuidad al proyecto en próximas ediciones.

Leire Martínez actuará también en la Torre Lucía de Plasencia, el 12 de junio. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Más conciertos en primavera

La cita de Torre Lucía se enmarca además en una primavera y un inicio de verano especialmente activos en Plasencia en lo que a música se refiere. Así, la ciudad acoge hasta el 15 de mayo una nueva edición de las Noches de Santa María, el ciclo impulsado por la Diputación de Cáceres, con conciertos repartidos entre el Auditorio Santa Ana, el Teatro Alkázar y la Plaza de la Catedral.

Además, a esa agenda se añade, el 16 de mayo, el primer Festival de Música Emergente Primeras Flores Amarillas, concebido como un homenaje a Roberto Iniesta y promovido por su familia junto al Ayuntamiento. También, para el viernes 12 de junio, el ayuntamiento ha anunciado un concierto de Leire Martínez en la Torre Lucía, el único de pago de la feria.

Más tarde, el 10 de julio, llegará el grupo Taburete, también en la Torre Lucía.