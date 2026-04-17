La Filarmónica de Plasencia y Musikex estrenan 'Dido y Eneas', su primera ópera en la capital del Jerte.

Plasencia se prepara para una cita poco habitual en su agenda cultural. La ciudad acogerá el domingo 26 de abril la representación de la ópera Dido y Eneas, de Henry Purcell, en una producción promovida por la Filarmónica de Plasencia y la Escuela Superior de Música de Extremadura en Plasencia, Musikex, la primera de este género que afrontan en la capital del Jerte.

Una apuesta ambiciosa para el Teatro Alkázar

La representación tendrá lugar el domingo 26 de abril, a las 18.00 horas, en el Teatro Alkázar de Plasencia, con entrada libre. La propuesta reúne música vocal e instrumental, teatro, ballet y coreografía en una misma producción, una suma de disciplinas que convierte la cita en una de las apuestas más ambiciosas que han llevado a cabo Musikex y la Filarmónica.

Desde la organización subrayan que asumen la iniciativa "con alegría e ilusión", aunque se trata de "un reto" de especial complejidad. De hecho, llevar al escenario una obra de estas características exige coordinar elenco, dirección musical, escena, coro, orquesta y danza, algo que en este caso se ha concebido como un proyecto colectivo con sello netamente placentino.

La decisión de mantener la entrada gratuita encaja además con una línea de trabajo que ambas entidades reivindican como propia: acercar a Plasencia propuestas culturales que, por formato y exigencia artística, no son frecuentes en los circuitos cotidianos de una ciudad media extremeña.

Cartel de la ópera de Musikex y la Filarmónica de Plasencia. / CEDIDA

Purcell, Virgilio y una historia de amor trágico

La obra elegida para este estreno operístico es Dido y Eneas, una de las composiciones más conocidas de Henry Purcell, inspirada en la Eneida de Virgilio. El libreto gira en torno a la historia de amor entre el príncipe troyano Eneas, tras la destrucción de su ciudad, y Dido, reina de Cartago, en el curso del viaje que debía conducirlo a fundar una nueva Troya, identificada después con Roma.

Ese trasfondo clásico, con amor, destino y tragedia, sostiene una ópera breve pero de enorme intensidad dramática. Para el público placentino, la representación ofrece la oportunidad de acercarse a un título central del repertorio barroco sin salir de la ciudad y en una función de acceso libre.

Un elenco amplio y una producción coral

El cartel reúne a Alicia Hervás, Enrique Ferrer, Ana Rosa Moreno, Camelia Popescu, Eva Tubilleja, Ana Isabel Alarcón, Mar Gómez y Félix Martínez. La dirección y clave correrán a cargo de Jorge Enrique García Ortega, mientras que la dirección de escena será de José Manuel Dueñas. La coreografía lleva la firma de Victoria L. Talaván y la producción corresponde a Eugenio Mateos González.

Junto al reparto, la propuesta incorpora coros, orquesta y la participación del ballet a través de la escuela de danza de la Diputación de Cáceres, lo que refuerza el carácter integrador de una producción levantada desde distintos frentes artísticos. Esa dimensión colectiva es precisamente una de las claves del proyecto: no se trata solo de programar una ópera, sino de construir una experiencia escénica completa a partir de recursos humanos y musicales muy diversos.

Después de la ópera, un mes de percusión

La cita del Alkázar no llegará aislada. La Filarmónica de Plasencia y Musikex organizan también el festival Percusiones II, una programación que se desarrolla del 17 de abril al 17 de mayo y que amplía durante un mes la oferta musical en Plasencia y Valverde de la Vera.

Una pianista, en la sede de Musikex en Plasencia. / CEDIDA

El festival, con dirección artística de Víctor Segura y Joan Soriano, ha arrancado este viernes con el recital Ecléctica, a cargo de Joan Soriano, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia, y continuó este mismo viernes con un programa de dúos de percusión y piano en el salón de actos de Musikex (avenida del Valle), a las 20.00 horas. Este sábado, tomará el relevo Musikex Percusión en su sede, a las 12.30 horas y, por la tarde, a las 18.00 horas.

La programación se retoma el 16 de mayo con Drums and me, un recital de Víctor Segura en el centro cultural Ras de Terra de Villanueva de la Vera, a las 20.00 horas, y se cerrará el 17 de mayo en el mismo municipio con una doble cita: por la mañana, Joan Soriano interpretará Nine Bells en la Plaza de España, a las 12.30 horas y, por la tarde, actuará el Grupo de percusión del Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, a las 18.00 horas, en el castillo de Don Nuño.