Plasencia afronta el 21 de abril la segunda fase de obras en la presa, con nuevo riesgo de bajadas de presión en las zonas altas.

Segundo aviso sobre la posibilidad de falta de presión de agua en las zonas altas de Plasencia. El ayuntamiento ha informado este viernes de que la segunda fase de las obras para reforzar el abastecimiento de agua desde la presa del río Jerte se ejecutará el próximo martes, 21 de abril, con trabajos previstos entre las 8.00 y las 22.00 horas y posibles afecciones en las cotas más altas.

Una intervención decisiva en el sistema de abastecimiento

Así, el Ayuntamiento de Plasencia ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Tajo continuará avanzando en las obras del proyecto de mejora de la toma de abastecimiento de agua en la presa del río Jerte, una actuación orientada a reforzar la" flexibilidad, la seguridad y la garantía del suministro de agua potable" a la ciudad.

Dentro de esa planificación, el gobierno local ha comunicado que el próximo 21 de abril se desarrollará la segunda fase de las actuaciones previstas, que consistirá en conectar la nueva conducción de 400 milímetros con la tubería principal de 800 milímetros, una operación técnica que ha destacado entre las más relevantes del proyecto.

Para ejecutar esa maniobra, la CHT ha previsto una intervención continuada desde las 8.00 horas hasta la finalización de los trabajos, estimada en torno a las 22.00 horas del mismo día. Durante ese periodo, la Estación de Tratamiento de Agua Potable, la ETAP, no recibirá suministro desde la captación.

Posibles afecciones durante la jornada

Según la información trasladada por el ayuntamiento, ese corte temporal en la llegada de agua a la ETAP podría provocar descensos puntuales de presión o de caudal en el abastecimiento.

Una imagen de la presa del Jerte, en Plasencia. / Toni Gudiel

Las posibles incidencias se dejarán notar sobre todo en las zonas situadas a mayor cota de la ciudad, donde el sistema es más sensible a cualquier merma de presión. Por ese motivo, el consistorio ha pedido a los vecinos que hagan un uso responsable del agua durante toda la jornada y ha lamentado de antemano las molestias que puedan producirse.

El ayuntamiento enmarca estas afecciones dentro de una intervención que considera necesaria para mejorar la calidad, la eficiencia y la continuidad del servicio de abastecimiento en Plasencia. También ha apuntado que, para cualquier información adicional o incidencia, la ciudadanía puede dirigirse a los canales habituales de atención del servicio municipal de aguas.

Una obra para blindar el suministro de Plasencia

La actuación forma parte del proyecto de mejora de la toma de abastecimiento de agua en la presa del río Jerte y cuenta con un presupuesto total de 893.772 euros. El objetivo de fondo es dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta cuando sea necesario intervenir sobre la conducción principal.

En la práctica, la obra incorpora una nueva conducción de tubería de polietileno de alta densidad, de 400 milímetros de diámetro, junto con su sistema de válvulas, para permitir que el suministro pueda mantenerse cuando haya que actuar sobre la tubería principal ya existente.

A ello se suma la sustitución de alrededor de 100 metros de la tubería actual, de acero inoxidable y 800 milímetros de diámetro, por una nueva de 600 milímetros dentro de la galería de toma. Según ha explicado el ayuntamiento, el cambio responde a criterios técnicos vinculados a unos caudales inicialmente previstos que superan las necesidades reales y futuras de consumo de la ciudad, en coordinación con la ETAP.

Segunda fase de las obras

Esta nueva fase llega después del arranque, este martes, 14 de abril, de una etapa especialmente delicada de las obras en la presa. Entonces, el suministro general quedó garantizado, aunque el ayuntamiento ya advirtió de posibles descensos puntuales de presión en las zonas más elevadas de la ciudad durante el horario de trabajo, fijado a lo largo de la semana.

Uno de los puntos más sensibles de esa fase se localizaba bajo el nivel del agua, donde se encuentra una válvula esencial para regular el caudal que llega a Plasencia. Esa circunstancia obligaba a acompasar la intervención con las necesidades del servicio, con trabajos en horario de 8.00 a 15.00 horas y con especial vigilancia sobre la respuesta del sistema.

La relevancia de la obra se entiende por el papel que desempeña la presa del Jerte, situada a unos cinco kilómetros aguas arriba de Plasencia. Se trata de una infraestructura básica para la ciudad y para el entorno, ya que su finalidad principal es el abastecimiento urbano, además del regadío de tierras agrícolas en Plasencia y en la cabecera del Valle del Jerte.