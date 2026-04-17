Plasencia ya tiene cartel para 'Primeras flores amarillas': estos son los cinco grupos del festival de homenaje a Robe.

Plasencia ya conoce a los cinco grupos que pondrán música a Primeras flores amarillas, el primer festival de música emergente concebido como homenaje al placentino Roberto Iniesta, fallecido el pasado 10 de diciembre. El cartel lo forman Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen, una selección que refuerza la idea con la que nace el proyecto: mirar hacia las bandas nuevas y evitar el tributo convencional.

La cita se celebrará el 16 de mayo en la Torre Lucía, una fecha cargada de simbolismo porque ese día Robe habría cumplido 64 años. La iniciativa fue presentada por el concejal de Juventud del ayuntamiento, Alberto Belloso, y por el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, como una propuesta surgida del entorno familiar y profesional del músico placentino.

Un homenaje desde la música

Desde su presentación pública, el festival ha querido marcar distancias con cualquier formato de homenaje basado solo en la nostalgia. La idea, según trasladaron sus promotores, es recordar a Robe como él habría querido: con música en la calle, apoyo a los grupos emergentes y espacio para nuevas propuestas. Esa filosofía enlaza además con una de las reivindicaciones que el artista mantuvo durante años, la de facilitar oportunidades reales a quienes empiezan en la música.

Las bases del certamen ya dejaban clara esa voluntad. Los grupos debían presentar canciones originales, no haber grabado más de dos discos o LP en estudio profesional y no haber actuado en más de dos festivales de más de 10.000 personas. También tenían que enviar dos vídeos recientes con temas propios, que serían valorados por músicos profesionales vinculados al entorno del proyecto.

Cinco bandas para la primera edición

La organización ha confirmado finalmente este viernes la presencia de Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen. El cartel reúne propuestas distintas entre sí, pero unidas por un rasgo común: todas se mueven en el circuito emergente y cuentan con un lenguaje propio, lejos de las fórmulas de copia o de las bandas de versiones.

La selección dibuja una primera edición diversa en estilos, con espacio para el rock alternativo, la fusión, el metal contemporáneo y propuestas más híbridas. Ese cruce de sonidos es el espíritu del festival, que no pretende levantar un cartel mimético del universo de Robe, sino convertir a Plasencia en un escaparate para lo nuevo.

Qué aporta cada grupo

Aljamia llegará al festival con una propuesta que mezcla flamenco y metal moderno. La banda malagueña se presenta en sus canales oficiales como un proyecto de fusión con una identidad muy marcada, algo que la convierte en una de las formaciones más singulares del cartel.

La banda Aljamia estará en el festival de Plasencia. / Facebook de Aljamía

Chula, desde Madrid, se mueve en un terreno menos convencional. Su perfil en el circuito de Rock Villa la define como una formación de robot-rock castizo que cruza boleros, ritmos hispanos, guitarras contundentes y sintetizadores. Esa combinación le da al cartel uno de sus perfiles más arriesgados.

Carameloraro, banda salmantina formada en 2021, se sitúa en una órbita de rock-indie con vocación melódica. Su trayectoria reciente la ha ido colocando dentro de la escena alternativa como una propuesta accesible, pero con una base de rock muy reconocible.

La banda Carameloraro, que actuará en el festival de Plasencia. / Juan Perez-Fajardo

Illo Brown! es el proyecto del granadino Carlos Moreno, una propuesta de autor que mezcla rock, funk, electrónica y guiños flamencos. Su presencia amplía el campo sonoro del festival y suma una mirada más abierta, menos encasillable en un solo género.

Oxygen completa el cartel con un sonido más duro. Se trata de un grupo situado en el metal contemporáneo y vinculan su recorrido reciente a la publicación de A New Dawn, un trabajo con el que la banda ha empezado a consolidar su nombre dentro del circuito especializado.

La banda Oxygen también estará en el festival de homenaje a Robe en Plasencia. / Facebook Oxygen

La Torre Lucía y una ciudad volcada

La Torre Lucía será el recinto principal del festival. Los conciertos comenzarán a las ocho de la tarde, aunque la apertura de puertas será a las 18.30 horas. Sin embargo, desde el principio el ayuntamiento y el entorno de la familia han sido conscientes de que el aforo puede quedarse corto para una cita gratuita y con fuerte carga emocional. Por eso, la intención pasa por extender el ambiente musical a calles y plazas cercanas para que el homenaje no quede reducido únicamente al interior del recinto.

Esa idea de sacar la música fuera del escenario central forma parte del propio concepto del festival. No se trata solo de reunir a cinco bandas, sino de convertir el 16 de mayo en una jornada de música en la calle en Plasencia, con una dimensión popular y abierta.

Flores amarillas para recordar a Robe

El título del certamen hace referencia a las flores preferidas de Roberto Iniesta y su hijo Naum ha hecho una petición, acudir al festival con flores amarillas artificiales, "nada de naturales", porque las vivas "están bien donde están". En esa llamada también ha apuntado la necesidad de dar "una oportunidad a lo nuevo", una idea que resume el sentido de todo el proyecto.

Con el cartel ya cerrado, Plasencia da forma definitiva a una primera edición que quiere convertir el recuerdo de Robe en algo vivo y útil para la ciudad. No desde la repetición de su repertorio, sino desde el impulso a grupos que empiezan. Ahí está, en realidad, el centro del homenaje.