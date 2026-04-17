Plasencia inicia el expediente para declarar zona saturada por ruidos la plaza de San Esteban

El Ayuntamiento de Plasencia ha iniciado la tramitación del expediente para la declaración de zona saturada por acumulación de ruidos de la plaza de San Esteban, en el casco histórico. Lo ha hecho tras la realización de un estudio sonométrico, de medición de ruidos, y de la recepción de un informe del ingeniero técnico industrial municipal que proponía tramitar esta declaración.

Así se lo ha comunicado el ayuntamiento al Defensor del Pueblo, que preguntó al consistorio por las actuaciones en la zona a raíz de una denuncia vecinal que recibió hace cuatro años. Ahora, tras las comunicaciones e informes remitidos por el ayuntamiento de las medidas llevadas a cabo, en base a propuestas del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo ha comunicado su decisión de dar por cerrado el expediente.

Informe que constata el exceso de ruidos

Según señala el último informe del Defensor del Pueblo, el ayuntamiento le remitió documentación sobre las actuaciones realizadas por la Policía Local desde septiembre de 2024, además de un informe emitido por el ingeniero técnico industrial municipal de fecha 1 de Julio de 2025.

En este informe, su conclusión era que, a la vista del estudio sonométrico de ruidos en la plaza de San Esteban encargado por el ayuntamiento y una vez evaluados los resultados, se había comprobado que "en el 100% de los puntos muestreados de la zona el nivel sonoro excedía en diez dBA el nivel de ruido de fondo", por lo que proponía la declaración de zona saturada por acumulación de ruidos.

Zona del rincón de San Esteban de Plasencia, durante una feria. / Toni Gudiel

Petición de informe favorable a la Junta de Extremadura

De esta forma, en una reunión celebrada el pasado septiembre de 2025 en materia de establecimientos públicos, se acordó que, a la vista del estudio sonométrico y del informe del ingeniero, debían "iniciarse las actuaciones" para la declaración de zona saturada de ruidos en la plaza de San Esteban de acuerdo con el procedimiento previsto en el reglamento de Ruidos y vibraciones de Extremadura, solicitando primero "el informe favorable" de la declaración de zona saturada a la Junta de Extremadura para proceder luego a su aprobación por la alcaldía o por la junta de gobierno de acuerdo con el procedimiento regulado en el reglamento regional.

Una vez tomada la decisión, el alcalde informó al Defensor del Pueblo de que había dado "las instrucciones precisas al departamento de Urbanismo para iniciar la tramitación del expediente" para la declaración de zona saturada por acumulación de ruidos de la plaza de San Esteban.

Denuncias a lo largo del año 2024

Además, en esa misma reunión, se acordó a instancias del intendente jefe de la policía que se delimitarían las terrazas de San Esteban "con algún tipo de marca en el suelo para mejorar el control del cumplimiento del número de terrazas instaladas en los establecimientos de la plaza".

Entre los informes remitidos por el ayuntamiento al Defensor del Pueblo se incluye también uno de la Policía local en el que señala diversas actuaciones policiales llevadas a cabo. Por ejemplo, la denuncia e inicio de un expediente sancionador en septiembre de 2024 a un bar de la calle Trujillo por incumplimiento de horario de cierre.

Nueva distribución de las terrazas en San Esteban de Plasencia. / Toni Gudiel

También recoge que en octubre de 2024 se inspeccionó otro establecimiento y se dio orden a la policía para que las patrullas vigilaran puertas y ventanas cerradas de un tercero y la presencia de menores en la vía pública, a requerimiento de la Junta de Extremadura por denuncia de un particular.

Armas blancas y menores en una discoteca

Igualmente, en noviembre de ese año se denunció por incumplimiento del horario de cierre a un establecimiento de intramuros y se controlaron los veladores en las terrazas de los locales de la plaza de San Esteban y aledaños con el resultado de una denuncia por superar el número de veladores concedidos.

También en noviembre de ese año se denunció a otro establecimiento por colocar la terraza en horario de carga y descarga y a un tercero por una peana de sombrilla en la vía pública que no había retirado. En diciembre de ese año, se inspeccionaron dos discotecas por parte de la Policía Local y Nacional con el resultado de denuncias a dos usuarios por portar armas blancas y a un establecimiento por la presencia de menores de edad.

El informe recoge también reuniones con hosteleros de la plaza de San Esteban y aledaños a los que se recordó la obligación de controlar el aforo de los veladores y del interior de los locales, así como de dejar el paso de 1,80 metros desde sus fachadas y también se informó que se iba a denunciar a la Asociación Cultural San Esteban por colocar altavoces durante los días 24 y 31 de diciembre DE 2024 sin autorización municipal, hechos que reconocieron y abonaron la sanción.

Reunión del edil de Interior y Policía Local con hosteleros de San Esteban de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Continúan las denuncias en 2025

A lo largo del 2025, se ha denunciado también a un establecimiento de la plaza de San Esteban por incumplimiento de aforo, a otro de San Miguel por colocar una terraza sin licencia, a un tercero de intramuros por incumplir el horario de cierre y, a lo largo de dos fines de semana de mayo de 2025, se realizaron mediciones de ruidos en la plaza de San Esteban.

Posteriormente, otros tres establecimientos fueron denunciados por el horario de cierre, por realizar una actividad comercial sin licencia en la feria y por tener la música alta en la terraza en Miralvalle.

A estos informes se unió otro que subrayaba que "desde hace más de doce años, se controla exhaustivamente el tema relacionado con los establecimientos públicos, especialmente los de la zona centro", a través del control de horario de cierre, expedición y consumo de bebidas alcohólicas por menores, ruidos, aforos, número de veladores en terrazas y, todos los fines de semana y vísperas de festivo, "los turnos que están de servicio en la Policía local tienen orden expresa por escrito de la realización del control de horario de cierre de establecimientos públicos y horario de retirada de las terrazas".

Compatibilizar el ocio y el descanso

A su vez, señala el informe municipal que, actualmente, "desde los problemas de conciliación entre el ocio y el descanso por las terrazas en la vía pública, se está trabajando para hacer compatible dicha conciliación y volver al estado original antes de la pandemia, no solo en San Esteban, sino en toda la ciudad".

Por eso, apunta que "se ha solicitado nuevamente toda la documentación a los establecimientos públicos, pues la mayoría y, según la legislación que surgió con la pandemia, duplicaron el número de veladores y de ahí que se duplicará también el número de personas que ocupan dichas terrazas".

El ayuntamiento ha subrayado que "todo esto se analiza en las reuniones de la comisión técnica en materia de espectáculos públicos" y, tras la denuncia vecinal en San Esteban, "se ha realizado un estudio de reordenación de las terrazas en el que se incluye la nueva normativa de accesibilidad, número de veladores por establecimiento y personas que pueden estar en ellos".

Cierre del expediente por las medidas tomadas

A su vez, en relación al ruido provocado por las personas que se acumulan en los establecimientos de San Esteban, "se han realizado las sugerencias establecidas por parte del Defensor del Pueblo", como han sido "inspecciones programadas y sin previo aviso en la plaza de San Esteban, control del aforo interior con denuncia a un bar por este motivo, control exterior del número de veladores por cada establecimiento con otra denuncia por colocar más veladores de los permitidos y se han realizado inspecciones entre la Policía local y los peritos industriales del ayuntamiento en materia de seguridad urbanística dentro de los locales de la plaza y de otros establecimientos de la ciudad".

A esto añade el ayuntamiento el control de horario de retirada de los veladores desde el 2012; las patrullas a pie de los agentes que se encuentran de servicio por las zonas de ocio y la presencia policial "al cierre de los establecimientos con categoría de discoteca para evitar, tras el cúmulo de personas que se congregan justo a la salida, voces y alteraciones del orden, invitando a dichas personas a que abandonen el lugar para evitar molestias a los vecinos".

Por todo y una vez analizada por parte del Defensor del pueblo la información remitida por el ayuntamiento, ha decidido concluir el expediente, a la vista de las actuaciones realizadas por el gobierno local para solucionar la problemática.

En suma, la denuncia vecinal en San Esteban dio lugar a la actuación del Defensor del Pueblo y a la realización de actuaciones por parte del ayuntamiento y la Policía Local, que han derivado en el inicio de la tramitación de la zona como saturada de ruidos.