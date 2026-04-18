Plasencia licita el acuerdo marco de bacheo, con hasta 400.000 euros para reparar baches durante cuatro años.

El Ayuntamiento de Plasencia ha sacado a licitación un acuerdo marco para ejecutar obras de bacheo y saneo de firmes en las vías públicas de la ciudad, un contrato pensado para atender reparaciones urgentes de entidad intermedia que no pueden asumir las brigadas municipales ni encajan en los planes de refuerzo de mayor alcance.

Un contrato para el bacheo urgente en toda la ciudad

El objeto del acuerdo marco es fijar las condiciones de las sucesivas contrataciones para la ejecución de obras de reparación de pavimentos en mal estado mediante bacheados y actuaciones asociadas en espacios públicos municipales afectados. El pliego precisa que la finalidad es renovar la funcionalidad de los firmes, mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación atmosférica y acústica. El ámbito de actuación abarca toda la localidad de Plasencia.

La documentación técnica explica que el consistorio ya actúa en dos niveles distintos sobre su red viaria. Por un lado, las brigadas propias afrontan pequeños desperfectos. Por otro, las obras de mayor calado se encauzan a través del plan anual de refuerzo y mejora de firmes. Entre ambos escalones se sitúa este nuevo contrato, destinado a daños superficiales de la capa de rodadura que requieren una intervención rápida, pero no la redacción de proyectos mayores.

El pliego justifica esta fórmula por la imposibilidad de atender con medios propios toda la conservación de los viales municipales, en una ciudad con una red variada de calles que, según el documento, sufre desperfectos continuos por el tráfico, los giros cerrados y las pendientes pronunciadas. En una ciudad como Plasencia, con barrios en ladera, accesos con desnivel y un viario muy usado a diario, esa explicación conecta con una queja vecinal recurrente sobre el estado del firme en distintos puntos del casco urbano.

Los baches se arreglarán en Plasencia con el acuerdo marco por cuatro años. / Toni Gudiel

Una sola empresa y sin exclusividad

El procedimiento prevé seleccionar a una única empresa para la adjudicación de los contratos basados que se vayan aprobando durante la vigencia del acuerdo marco, tal y como figura tanto en el objeto del expediente facilitado como en el propio pliego técnico. Aun así, el Ayuntamiento se reserva expresamente el derecho de ejecutar directamente o mediante terceros otros servicios de esta índole y deja claro que este contrato no concede exclusividad.

El expediente tampoco se divide en lotes. La razón que da el documento es que las obras son indeterminadas en tiempo y espacio y que repartirlas entre varios contratistas podría hacer la ejecución más compleja y onerosa desde el punto de vista técnico, además de dificultar la coordinación en actuaciones pequeñas y heterogéneas.

Dos años iniciales y hasta cuatro con prórrogas

La duración inicial del acuerdo marco será de dos años a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. El pliego contempla además dos posibles prórrogas de un año cada una, de modo que la vigencia máxima podría alcanzar los cuatro años. Esas prórrogas, si se activan, serán obligatorias para el empresario siempre que el preaviso se produzca con al menos dos meses de antelación.

En términos económicos, la previsión anual incluida en el pliego asciende a 82.644,63 euros más 17.355,37 euros de IVA, es decir, 100.000 euros al año. La misma cifra se reproduce para 2026 y 2027 y para las dos eventuales prórrogas de 2028 y 2029, lo que eleva el montante orientativo total a 400.000 euros IVA incluido en el escenario máximo. El propio documento subraya, no obstante, que se trata de una cantidad fijada a efectos de publicidad e información a licitadores, y no de un compromiso de gasto cerrado por parte del consistorio.

Qué obras podrán encargarse

Las actuaciones previstas incluyen principalmente el fresado del aglomerado asfáltico o del pavimento de hormigón deteriorado, la reparación y saneo de daños estructurales, la puesta a cota de tapas y registros afectados, la reposición de la capa asfáltica o de hormigón y el repintado de marcas viales, además de las labores complementarias que se definan en cada actuación.

Cada obra concreta requerirá la tramitación de un contrato basado. Si su presupuesto supera los 40.000 euros, hará falta proyecto, supervisión, aprobación y replanteo previo. Si queda por debajo de esa cifra, bastará con una documentación técnica descriptiva y su presupuesto. En todo caso, ningún proyecto concreto podrá superar los 200.000 euros sin IVA, y el plazo de ejecución de cada contrato basado no podrá ser inferior a 15 días naturales, salvo que el pliego administrativo establezca otro distinto.

Medios mínimos y obligaciones de la adjudicataria

La empresa que resulte adjudicataria deberá disponer, como mínimo, de un delegado o jefe de obra, un encargado, dos oficiales de primera y dos peones especialistas, además de maquinaria suficiente para atender los trabajos. También tendrá que contar con una oficina técnica y comprometerse a disponer de taller o delegación en el término municipal o en un entorno no superior a 90 kilómetros de Plasencia.

Entre otras obligaciones, el pliego recoge la redacción de un plan de seguridad y salud para cada obra, un plan de gestión de residuos, un programa de trabajo y un plan de calidad. También obliga a la adjudicataria a señalizar y balizar las obras, comunicar a los vecinos afectados la información que determine la dirección facultativa y asumir, entre otros costes, la retirada de vehículos estacionados cuando sea necesario reservar espacio para ejecutar los trabajos.

Una herramienta para intervenir sin esperar a grandes planes

Más allá del lenguaje administrativo, el contrato dibuja una herramienta de respuesta rápida para una necesidad muy visible en cualquier ciudad: la reparación de baches, blandones y deterioros del pavimento antes de que el problema obligue a rehacer por completo el firme. El propio pliego advierte de que, si no se actúa a tiempo, algunos daños pueden hacerse irreversibles y disparar después el coste de la intervención.

Para Plasencia, la licitación de este acuerdo marco supone disponer de una vía más flexible para actuar sobre el viario urbano entre las pequeñas reparaciones de brigada y las campañas anuales de asfaltado. En una ciudad donde el estado de las calles tiene traducción directa en tráfico, ruido, seguridad y movilidad cotidiana, el alcance del contrato va más allá del simple parcheo y se adentra de lleno en el mantenimiento diario del espacio público.