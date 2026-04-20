El Día del Libro en Plasencia: descuentos, rosas y actividades para fomentar la lectura en la ciudad.

Plasencia celebrará el Día Internacional del Libro con una agenda repartida entre la Biblioteca Municipal José Antonio García Blázquez y las librerías de la ciudad, que se sumarán a la conmemoración con descuentos y acciones dirigidas a animar las compras y reforzar el vínculo de los lectores con el comercio local.

La biblioteca, eje de la celebración

La programación institucional sitúa de nuevo a la biblioteca como eje principal de la semana del libro. El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Concejalía de Cultura, ha diseñado para esta edición una agenda con actividades para público adulto e infantil, con el objetivo de fomentar la lectura y rendir homenaje a los clásicos.

La jornada central será la del miércoles 23 de abril, cuando la sala de adultos acogerá desde las 18.00 horas una lectura compartida de El Quijote, abierta al público y con la colaboración de los clubes de lectura.

Una imagen de la biblioteca municipal de Plasencia, que acogerá actos por el día del libro. / Toni Gudiel

Rosas para los lectores

Ese mismo día, la biblioteca recuperará además uno de los gestos más vinculados a esta celebración: el reparto de rosas entre los usuarios.

En concreto, se entregarán 200 rosas a las personas que hagan uso de cualquiera de sus servicios durante la jornada, en una iniciativa que enlaza con la tradición simbólica del 23 de abril, el regalo de un libro y una rosa.

Cine, cuentos y concursos

La actividad no se limitará a esa fecha. Entre el 23 y el 27 de abril, en la sala de adultos de la biblioteca, se proyectará el Elogio del libro 2026 de Leticia Ruifernández, titulado Cómo convencer a tu vecino de que, en realidad, sí le gusta leer. Un día después, el viernes 24, la programación se desplazará al público infantil con el cuentacuentos Te regalo un cuento, a cargo de Un punto curioso, previsto a las 18.00 horas en la sala infantil con entrada libre hasta completar aforo.

La conmemoración se completa con dos concursos vinculados al Plan de Fomento de la Lectura. Por un lado, el certamen Un libro, un lugar, cuyo plazo de participación se mantendrá abierto hasta el 27 de abril. Por otro, el III Concurso Te recomiendo un libro, que recibirá propuestas hasta el día 26. A ello se añadirá durante abril y mayo un programa de visitas escolares con el que la biblioteca busca reforzar su relación con los centros educativos de la ciudad.

Las librerías se suman a la jornada

Junto a esa agenda pública, el Día del Libro también tendrá reflejo en las librerías placentinas gracias, en general, a descuentos. Como ejemplo, El Tintero aplicará durante toda esta semana un 5% de descuento tanto en tienda física como en la web, una rebaja que subirá al 10% durante todo el día 23.

Por su parte, El Jardín Secreto entregará flores rojas y contará igualmente con descuentos especiales coincidiendo con la celebración. Además, el resto de librerías de la ciudad se sumará también a la jornada con promociones ligadas a la compra de libros.

De este modo, Plasencia volverá a vivir el 23 de abril como una fecha que va más allá del calendario cultural. La combinación de actividades en la biblioteca, la implicación de los clubes de lectura, la programación infantil y el respaldo de las librerías completará una celebración en la que el libro se convertirá durante varios días en punto de encuentro para lectores habituales, familias y nuevos públicos.