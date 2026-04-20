Regularización de inmigrantes en Plasencia: el ayuntamiento y la diócesis ofrecerán información y ayuda, pero la oficina física más cercana está en Cáceres.

El Ayuntamiento de Plasencia ha detallado su papel en el nuevo proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España. El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, ha querido subrayar que la ciudad no cuenta con ninguna oficina para presentar las solicitudes, pero sí ofrecerá información y asesoramiento.

Por otro lado, la diócesis de Plasencia ha mostrado su respaldo a la regularización extraordinaria abierta hasta el 30 de junio a través de Cáritas Diocesana, que apoya la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). A esto se ha sumado un nuevo convenio entre la diócesis y Cajamar Caja Rural para sostener a migrantes y refugiados.

David Calvo sitúa la respuesta municipal en primer plano

En cuanto a la respuesta del ayuntamiento, David Calvo, ha anunciado un mes de sesiones informativas para explicar de forma grupal el proceso de regularización extraordinaria y resolver dudas concretas de cada caso personal o familiar. Según ha trasladado, el objetivo es "ofrecer la mejor respuesta posible" y evitar aglomeraciones en un procedimiento que puede afectar a numerosas personas en la ciudad.

El edil de Plasencia David Calvo ha explicado el papel del ayuntamiento en el proceso de regularización de inmigrantes. / Toni Gudiel

Calvo ha explicado que las sesiones se celebrarán los martes y jueves, de 9.30 a 11.00 horas, en la sede de Servicios Sociales, con inicio el 23 de abril (23, 28 y 30 de abril; 5, 6, 12 y 14 de mayo) y que el calendario podría ampliarse si fuese necesario para atender a toda la demanda. También ha precisado que el servicio municipal ya venía recopilando nombres y teléfonos de personas interesadas para organizar la atención y que será necesario inscribirse previamente en el 927 42 85 37.

El edil ha detallado que estas reuniones servirán para aclarar a quién va dirigida la medida, qué requisitos deben cumplirse, cómo pedir cita, qué papeles hay que reunir, qué ocurre en casos de arraigo ya solicitados o si el permiso permitirá trabajar. En su intervención, ha insistido en que la labor de los Servicios Sociales será informar, acompañar, asesorar y elaborar informes de vulnerabilidad, siempre que la persona reúna las condiciones exigidas. Ha subrayado también que Plasencia no cuenta con ninguna oficina presencial para presentar las solicitudes. La más cercana se encuentra en Cáceres.

Qué puede ser útil saber desde el primer día

La base legal del proceso es el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el BOE del 15 de abril de 2026, que abrió el plazo de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026. La normativa contempla estas autorizaciones para personas que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y permite presentar la solicitud personalmente o mediante representante.

Según la información facilitada por el concejal y por la diócesis, entre la documentación más relevante figuran el pasaporte, título de viaje o cédula de inscripción en vigor, pruebas de permanencia en España, certificado de antecedentes penales del país de origen, documentos que acrediten circunstancias personales o laborales y el justificante del pago de la tasa 052, que la diócesis cifra en 38,28 euros. El Ministerio, además, mantiene activo un portal específico con simulador de requisitos y formulario de cita previa para este proceso.

Calvo ha recordado que la presentación es por vía telemática o presencial con cita previa en las oficinas de la Seguridad Social y de Correos en Cáceres, además de la gestión a través del 060.

La diócesis pone a Cáritas como puerta de entrada

Junto al despliegue municipal, la Diócesis de Plasencia ha comunicado que colaborará en la regularización a través de Cáritas Diocesana, que dispondrá de una persona de referencia para asesorar a los interesados y derivar cada expediente a un gestor de peticiones habilitado por Cáritas Española y su equipo jurídico.

Según ha informado, el proceso se dirige a personas migrantes en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional que ya forman parte de la sociedad, pero no han logrado regularizar su situación. También recuerda que el plazo termina el 30 de junio y apunta a la importancia del informe de vulnerabilidad, documento para el que Cáritas espera una eventual habilitación como entidad colaboradora que facilitaría la tramitación telemática.

Para quienes necesiten orientación práctica inmediata, la diócesis añade que se puede contactar ya con Cáritas Diocesana de Plasencia o con la Delegación de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana. Esa red complementa la tarea anunciada por el ayuntamiento y refuerza una vía de acompañamiento cercana en la ciudad.

El respaldo social de la HOAC

A ese movimiento de apoyo se ha sumado la Comisión Diocesana de la HOAC de la Diócesis de Plasencia, que ha expresado públicamente su adhesión a la regularización de personas migrantes. A través de un comunicado, la organización sostiene que esta medida responde a la situación de más de 500.000 personas que forman parte activa de la sociedad, pero continúan en condiciones de vulnerabilidad jurídica y social.

La HOAC defiende que la regularización no debe verse solo como una cuestión administrativa o económica, sino también humana y ética, y la vincula con la garantía de derechos, la lucha contra la economía irregular y la cohesión social. En ese mismo texto, la entidad pide revisar las posiciones contrarias a la medida y reafirma su compromiso con la dignidad de las personas migrantes.

Un convenio para reforzar la acogida en Plasencia

La respuesta social se ha ampliado además con la firma de un acuerdo de colaboración entre Cajamar Caja Rural y la Diócesis de Plasencia destinado a apoyar el sostenimiento de migrantes y refugiados acogidos en pisos de la diócesis.

Firma del convenio entre la diócesis de Plasencia y Cajamar para el apoyo a inmigrantes. / OBISPADO

Según el Obispado, la ayuda económica permitirá reforzar el trabajo de acompañamiento y atención a personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, facilitando recursos para su acogida y su integración. En la firma han participado José Luis Naranjo Hernández, director de la oficina de Cajamar en Plasencia; Antonio Luis Galán, vicario de Economía de la Diócesis de Plasencia y Juan Luis García, sacerdote vinculado desde hace años a labores de acogida.

La diócesis interpreta este convenio como el arranque de una vía de cooperación en proyectos sociales centrados en mejorar la vida de personas vulnerables. En la práctica, el acuerdo añade un respaldo material a una red local que en estas semanas combina información administrativa, asesoramiento jurídico, apoyo eclesial y recursos de acogida para migrantes y refugiados en Plasencia.

Guía rápida para los inmigrantes que quieran iniciar el trámite

Para las personas interesadas en Plasencia, el primer paso útil es acudir a las sesiones informativas de Servicios Sociales o contactar con Cáritas Diocesana para una orientación inicial sobre el caso concreto. Después, habría que revisar si se cumplen los requisitos básicos que maneja el portal del Ministerio: estar en España antes del 1 de enero de 2026, encontrarse en situación irregular o ser solicitante de protección internacional y poder acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida.

También resulta clave preparar con tiempo el pasaporte, las pruebas de presencia en España y el certificado de antecedentes penales del país de origen, además de pedir cita previa por las vías habilitadas.