Tino Neria, impulsor de las fallas y la Cruz Roja en Plasencia, tendrá una plaza con su nombre en San Juan en junio.

En el año 2015, la asociación de vecinos del barrio de San Juan de Plasencia propuso a Florentino Neria, conocido como Tino, para el premio de Abuelo Mayorga. El ayuntamiento se lo concedió por su trabajo y compromiso con la ciudad. Hoy, la fórmula se ha repetido y, el próximo mes de junio, la plaza de San Juan llevará su nombre.

Ha sido de nuevo la asociación vecinal quien ha hecho la petición al gobierno local, sobre todo, para darle "el homenaje que se merece porque se merece eso y mucho más", en palabras de Dolores Marín, presidenta de San Juan. El ayuntamiento no ha dudado en recoger el guante y el acto tendrá lugar durante las próximas fiestas del barrio, en torno al 24 de junio, día de San Juan.

Tino Neria, en Plasencia, en el año 2016. / Andy Sole

El alcalde le ha dado la noticia

El alcalde, Fernando Pizarro, ha sido el encargado de hacerlo público en una publicación en sus redes sociales. El regidor ha acudido a Hervás, donde reside Tino, para decírselo en persona y entregarle un recuerdo del ayuntamiento.

"A petición de la Asociación de Vecinos de San Juan, el Ayuntamiento de Plasencia dedicará la plaza de San Juan a nuestro buen amigo Tino Neria. Su inteligente y saludable sentido del humor, su talento y generosidad, su capacidad de análisis, su amor por Plasencia y su contribución a las fiestas falleras del barrio más antiguo de nuestra ciudad le hacen merecedor de este reconocimiento", ha destacado Pizarro.

El alcalde adelantaba también que, "en las próximas fiestas de San Juan, lo haremos realidad y lo disfrutaremos junto a él".

El alcalde le entrega un recuerdo del Ayuntamiento de Plasencia a Tino Neria. / Redes de Fernando Pizarro

Un reconocimiento que llegará en vida

La presidenta vecinal ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento y ha destacado que "es muy importante porque él ha sido pionero". Sus padres residían en el barrio de San Juan y, según ha destacado su hijo Diego Neria, Tino fue uno de los promotores de las fallas porque "tenía unos amigos valencianos y lo propuso y montaron la falla". Según Dolores Marín, fue en el año 1979 cuando ardió la primera.

Desde entonces y, durante más de cuarenta años, ha colaborado en su organización y con sus típicos chascarrillos que decoraban la falla. Aunque nunca ha formado parte de la directiva, "ha participado mucho en las fiestas", según ha destacado Marín.

Junto a la presidenta de la asociación de vecinos de San Juan de Plasencia. / Juan Luis Regidor

Tanto ella como su hijo destacan además que el homenaje vaya a llegar "en vida".

Una trayectoria de trabajo y compromiso con su ciudad

Tino Neria ha mantenido durante décadas una vinculación constante con la vida social, cultural y solidaria de Plasencia. Su trayectoria ha estado marcada por una implicación muy directa en iniciativas ciudadanas y por una presencia habitual en actividades ligadas a la identidad local, una dedicación que, según ha destacado la asociación vecinal de San Juan hunde también sus raíces en el compromiso previo de su familia con la ciudad.

Entre las facetas que se subrayan de su recorrido figura su participación en la creación de la asamblea local de Cruz Roja en Plasencia, en unos años en los que el voluntariado se sostenía con pocos medios y mucha entrega personal. Destacó su implicación en tareas de atención directa, desde la preparación y reparto de comida en zonas necesitadas hasta las guardias asistenciales en el recinto ferial, donde colaboró de manera activa en la cobertura de urgencias durante las fiestas.

Su perfil público también ha quedado ligado al ámbito festivo y cultural. Fue impulsor del grupo Cantadora, una propuesta que animó durante varios años la feria de Plasencia con intervenciones cargadas de ironía sobre la vida cotidiana.

En las fiestas del barrio de San Juan, junto a Juan Carlos López, en el año 2002. / Juan Luis Regidor

Solidario con los refugiados bosnios

A eso sumó una intensa actividad en medios de comunicación locales. Tino ha colaborado en prensa, radio y televisión con contenidos centrados en Plasencia, muchas veces desde una mirada crítica, aunque también cercana, sobre la realidad cotidiana de la ciudad.

Otro de los episodios que la asociación vecinal pone en valor es su colaboración con los refugiados bosnios que llegaron a Plasencia en la década de los noventa. Junto a su esposa, María Lejárraga, contribuyó a activar una respuesta social de apoyo e integración que dejó huella entre quienes fueron acogidos en la ciudad. A ello se añaden sus charlas en colegios sobre la historia placentina, muchas de ellas caracterizadas por su aparición como Abuelo Mayorga, una figura con la que buscaba acercar a los más pequeños el conocimiento y el afecto por Plasencia.