El alcalde de Plasencia exige una reestructuración a Tesorería por retrasos en pagos a proveedores y servicios esenciales

En varias ocasiones, en los últimos plenos, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha dicho abiertamente que había instado al departamento de Tesorería a realizar pagos atrasados, tras quejas de los profesores de la universidad popular y de los alumnos de la escuela profesional ESCALA.

Dado que otros servicios municipales importantes están sufriendo retrasos y, ante el incumplimiento de decretos de alcaldía que reclamaban los pagos, Pizarro ha exigido a la responsable del departamento de Tesorería a realizar una inmediata reestructuración para asegurar el pago "en tiempo y forma" de proveedores, becas y servicios esenciales del ayuntamiento.

Alcaldía fuerza una comparecencia por los retrasos

La tensión en el Ayuntamiento de Plasencia por los pagos pendientes ha escalado hasta la junta de gobierno Local. El pasado 8 de abril, el alcalde requirió la comparecencia de la tesorera municipal para que informara sobre la situación del departamento después de varios episodios que, según expuso, comprometían el funcionamiento ordinario de la administración local.

Entre ellos, figuran dos casos que el gobierno municipal situó en primer plano. Por un lado, las facturas de ARSYS INTERNET S.L.U., cuyo impago ya provocó entre el 27 y el 30 de enero de 2026 un corte que afectó a la web municipal, la sede electrónica, otras páginas del ayuntamiento y cuentas de correo. Por otro, la factura de T-Systems ITC Iberia, S.A.U., por 32.108,90 euros, relativa a la regularización del mantenimiento de aplicaciones informáticas MYTAO entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de noviembre de 2022.

Según la documentación leída en la comparecencia, el alcalde había dictado resoluciones previas ordenando prioridad de pago para esas facturas. En el caso de ARSYS, la alcaldía reiteró el 26 de marzo la obligación de cumplir una resolución anterior y advirtió de posibles responsabilidades disciplinarias si persistía el incumplimiento. En el caso de T-Systems, el alcalde afirmó que el soporte de MYTAO resultaba esencial para la gestión de expedientes, el registro electrónico y la gestión padronal, y advirtió del riesgo de que el servicio quedara interrumpido.

La tesorera ve falta de personal

Durante su intervención, la tesorera sostuvo que comparte la preocupación por los pagos, pero defendió que la Tesorería atraviesa una situación "muy delicada" por la falta de medios humanos. Afirmó que había advertido por escrito en varias ocasiones del elevado número de vacantes y de la fragilidad del departamento, hasta el punto de que, si un trabajador cogía vacaciones o enfermaba, su trabajo podía quedar descubierto.

La responsable municipal ha afirmado que la Tesorería "está sin medios" y ha explicado que ha intentado buscar refuerzos, incluso preguntando al personal del servicio si estaría dispuesto a acudir por la tarde. También indicó que había planteado la posibilidad de apoyo desde Intervención y que había pedido la cobertura de bajas y vacantes.

Su tesis fue que muchos expedientes llegan a Tesorería con una tramitación ya muy demorada. Puso como ejemplo el caso de Endesa, del que dijo que había llegado al departamento el 6 de abril, y el de MYTAO, sobre el que señaló que la factura era de 2023, pero que la tramitación comenzó en 2025. "Culpar a la tesorería es aventurado", vino a sostener, al insistir en que la ralentización de pagos empezó el 13 de febrero, momento en que, según dijo, el departamento comenzó a verse desbordado.

El alcalde rechaza esa versión y habla de mala organización

El alcalde mantuvo una posición frontalmente distinta. Fernando Pizarro sostuvo que el problema no radica solo en la falta de efectivos, sino en una "mala organización del departamento". En su intervención afirmó que en una ciudad de 43.000 habitantes resulta "increíble" que solo haya una persona dedicada a hacer pagos, y defendió que con una distribución distinta de funciones no se habría alcanzado la situación actual.

Pizarro remarcó que lo que exige no es solo cubrir bajas o vacantes, sino una reconversión interna de Tesorería y Rentas para atender prioridades urgentes. A su juicio, no es asumible que empresas que prestan servicios al ayuntamiento, profesores de la universidad popular, becarios o incluso miembros de la corporación acumulen meses sin cobrar.

El alcalde llegó a afirmar que se ha visto obligado a firmar decretos específicos para ordenar pagos concretos, algo que, según dijo, no había sucedido en 27 años. Y subrayó que esos decretos son de obligado cumplimiento. "Yo creo que quien da un servicio al ayuntamiento cobre, es una cuestión que debe ser fundamental y criterio priorizadísimo en la tarea de una tesorería", ha señalado en la comparecencia.

El choque con Recursos Humanos: "Hay más puestos"

En el tema de la plantilla, la tesorera insistió en que el departamento no dispone de medios suficientes y que sin refuerzos no puede ponerse al día con los pagos ni acometer una reestructuración real sin desatender otras funciones preceptivas.

Frente a eso, sin embargo, el gobierno local llevó a la reunión un informe de la jefa del Negociado de Personal, leído por el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio. Según ese informe, revisadas las relaciones de puestos de trabajo desde 2019 hasta 2025, el departamento de Tesorería ha incrementado el número de puestos administrativos, pasando de cuatro a seis. Además, se enumeró la existencia actual, conforme a la RPT, de una tesorera, dos puestos de carácter técnico, un técnico de administración general, un inspector de rentas, un jefe de grupo de recaudación, un jefe de grupo de rentas y tres auxiliares administrativos.

El concejal de Recursos Humanos de Plasencia (al fondo), Álvaro Astasio. / Toni Gudiel

Así, el alcalde insistió en que el departamento cuenta hoy con más puestos que en etapas anteriores y que, aun así, no se ha dado una respuesta adecuada. Desde Recursos Humanos se sostuvo además que no constaba una petición formal en los términos exigidos para cubrir determinadas plazas vacantes y una baja reciente, y se insistió en que bastaba un escrito sencillo solicitando la cobertura del puesto de administrativo y del de auxiliar administrativo.

Servicios y cuestiones que siguen sin pagar

El alcalde detalló durante la comparecencia una relación de pagos pendientes que, a su juicio, muestran la gravedad de la situación y justifican su exigencia de cambios inmediatos en Tesorería.

Entre ellos citó la UTE de limpieza de Plasencia, con la revisión de precios de 2025, la factura de diciembre de 2025 y la de enero pendientes, por un total de 614.158,14 euros; la UTE de jardines, con facturas de enero, febrero y marzo de 2026 sin abonar, por casi 200.000 euros; y Eulen, adjudicataria de otra parte de jardines, con impagos de diciembre de 2025, enero y febrero, por cerca de 73.000 euros.

También enumeró la limpieza de colegios, con diciembre, enero, febrero y marzo pendientes y una deuda que supera los 70.000 euros; la UTE del agua, con 705.000 euros en trámite extrajudicial; y el alcantarillado, con una deuda de un millón de euros, dentro de una situación que, según expuso, afecta a la estabilidad financiera de la concesionaria y al pago de una plantilla de casi 40 personas.

A ello sumó el servicio de autobuses urbanos, la telefonía, las becas de la Escuela Profesional, los pagos a los concejales no liberados, los grupos políticos municipales, los profesores de la universidad popular y otras facturas de proveedores.

El propio alcalde añadió el caso de ARAPLASA, cuya colaboración para el plan urgente de bacheo, según relató, se había visto frenada por una factura de septiembre de 23.000 euros aún no abonada.

En suma, la situación en Tesorería está afectando al plazo de pago a proveedores del ayuntamiento, como también criticó el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, en la misma junta de gobierno.

Los plazos que fija Alcaldía

La comparecencia terminó con una hoja de ruta marcada por el alcalde. Pizarro reclamó a la tesorera que presentara ese mismo día el escrito para solicitar la cobertura de las dos plazas vacantes; que elaborara en una semana una reestructuración del departamento de Tesorería y Rentas; que cumpliera al 100% los decretos ya dictados; que pusiera al día los pagos pendientes, incluso los que no están recogidos en decretos específicos; y que redactara el plan de tesorería y disposición de fondos antes de que terminara el mes.

La tesorera respondió que no tenía inconveniente en volver a formular el escrito de petición de medios, pero reiteró que una reestructuración sin más personal "no puede hacerse" y que ponerse al día en los pagos con los medios actuales es "imposible". El secretario intervino para recalcar la urgencia de algunas facturas, especialmente la de T-Systems, advirtiendo de que, si no se abonaba de inmediato, el ayuntamiento podía quedar paralizado.

La reunión concluyó con una advertencia expresa del alcalde: si no se produce un cambio inmediato, el gobierno municipal se verá obligado a tomar medidas.