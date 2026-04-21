Crochet solidario en Plasencia, con cuadro de Robe incluido, para apoyar a la Federación de Enfermedades Raras.

Plasencia acogerá desde este miércoles, 22 de abril, y hasta el 4 de mayo la primera exposición de cuadros realizados a crochet en la ciudad. La iniciativa de Crocheter@s de Plasencia, de carácter benéfico, se celebrará en la Cafetería Restaurante Santa Ana a favor de la federación de enfermedades raras (FEDER) y contará con una obra dedicada al artista placentino Roberto Iniesta.

Una muestra solidaria en el centro de Plasencia

La asociación Crocheter@s de Plasencia ha organizado esta exposición, con 30 cuadros y mandalas realizados a crochet bajo el lema Cuando el hilo dibuja. La cita tendrá lugar desde este miércoles, 22 de abril, al 4 de mayo en la Cafetería Restaurante Santa Ana, en una propuesta que une creación artesanal y solidaridad.

Según la información facilitada por el colectivo, la muestra se plantea a beneficio de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, y se enmarca en el Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico, que se conmemora el 28 de abril.

Cuadros realizados en crochet que se podrán ver desde este miércoles en la cafetería Santa Ana de Plasencia. / Toni Gudiel

La jornada inaugural tendrá además un componente participativo. El día 22, a partir de las cinco de la tarde, integrantes de la asociación estarán en el local realizando crochet en directo y, según han destacado, las primeras 100 personas que visiten la exposición recibirán un detalle.

El cuadro de Roberto Iniesta, pieza destacada

Entre las obras expuestas, habrá una que sobresaldrá del resto por el rostro representado. Se trata de un cuadro dedicado a Roberto Iniesta, "nuestro paisano e hijo predilecto", recientemente designado como tal por el ayuntamiento en pleno.

Crocheter@s de Plasencia ha indicado que esta pieza se exhibirá con el permiso previo de la familia del artista, precisamente por el carácter benéfico de la iniciativa. El colectivo ha explicado que ese cuadro formará parte de la muestra instalada en Santa Ana como una de las imágenes más llamativas del recorrido.

Cuadro dedicado a Roberto Iniesta, que formará parte de la exposición de crochet en Plasencia. / Toni Gudiel

La presencia de una obra dedicada a Robe aporta además un componente emocional y local a una exposición que nace en Plasencia y que busca implicar a la ciudad en una causa social vinculada a quienes conviven con enfermedades raras, que luchan siempre por conseguir financiación para investigación y medicamentos.

Una asociación en crecimiento

La exposición llega en un momento de consolidación para la asociación de Plasencia, un colectivo que reúne a más de 40 socias de edades muy distintas, desde una menor de 12 años hasta una mujer de 81.

Su presidenta, Raquel García Alonso, ya explicó en 2024 que la asociación surgió a partir de reuniones informales de aficionadas al crochet que comenzaron a crecer hasta hacer necesaria una estructura propia. El grupo echó a andar en octubre de 2023 y desde entonces desarrolla su actividad, además, con distintas iniciativas con trasfondo social.

Cuadros de crochet colocados en la cafetería Santa Ana de Plasencia para la exposición. / Toni Gudiel

Entre ellas, figuran acciones benéficas y colaborativas, como sorteos solidarios, actividades intergeneracionales o la elaboración de árboles de Navidad de ganchillo para distintas áreas del hospital Virgen del Puerto. El colectivo también organizó una actividad para apoyar la salud mental con motivo del día del crochet en 2025 y logró en 2024 dos reconocimientos en los Premios Europeos Wool4Health de la Fundación EWE por una manta y un manguito sensoriales.

Crochet, comunidad y causas sociales

La nueva exposición se enmarca así en esa línea de trabajo con la que la asociación ha querido vincular el crochet no solo a la tradición textil, sino también a la convivencia, el bienestar y el apoyo a distintas causas.

Ahora, con esta primera exposición de cuadros de crochet, Plasencia suma una propuesta singular en torno al arte textil y la participación ciudadana. Durante casi dos semanas, vecinos y visitantes podrán acercarse a una muestra que combina artesanía, identidad local y solidaridad en favor de las personas que padecen enfermedades raras.