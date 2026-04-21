Dejar de fumar es posible: AOEX Plasencia inicia un taller en mayo con apoyo psicológico y social para fumadores.

La delegación de AOEX en Plasencia pondrá en marcha en mayo una nueva edición de su taller para dejar de fumar, un recurso abierto a fumadores de la ciudad y del entorno que todavía mantiene plazas libres y que vuelve a situar la prevención como una de las líneas prioritarias de trabajo de la asociación en el norte de Extremadura.

Un recurso estable en Plasencia para quien quiera dejar el tabaco

La Asociación Oncológica Extremeña enmarca este taller dentro de su programa de prevención y promoción de la salud, una de las áreas desde las que la entidad trabaja en Extremadura para reducir factores de riesgo ligados al cáncer. En el caso de Plasencia, la sede mantiene un programa específico de deshabituación tabáquica dirigido a población fumadora mayor de 18 años.

El formato es grupal y, según detalla la propia AOEX, se desarrolla con grupos de 8 a 10 personas, a través de seis sesiones presenciales semanales y dos sesiones de seguimiento. La asociación añade que en Plasencia se realizan dos talleres al año, con una media de 18 participantes, y que están gestionados por sus psicólogos.

La nueva edición arrancará en mayo y mantiene una condición básica: querer dejar de fumar. Para inscribirse, AOEX ha facilitado los teléfonos 927 425 089 y 692 610 375, además del correo electrónico plasencia@aoex.es.

Motivación, abandono y prevención de recaídas

El enfoque del taller parte de que dejar de fumar no suele reducirse a un gesto puntual, sino a un proceso. Por eso, a lo largo de las sesiones se trabaja sobre las tres fases de la deshabituación tabáquica: la motivación y preparación para la acción, el abandono del consumo y el mantenimiento de la abstinencia, con especial atención a la prevención de recaídas.

Ese planteamiento encaja con los materiales divulgativos que la propia AOEX difunde sobre tabaquismo. En su guía 10 pasos para dejar de fumar, la asociación insiste en la necesidad de prepararse en los días previos, identificar motivos para abandonar el hábito, crear espacios sin humo y anticipar las situaciones de riesgo. En ese mismo documento, la entidad señala que los tratamientos que se han demostrado científicamente eficaces para ayudar a dejar de fumar incluyen los sustitutivos de nicotina, el bupropion, las terapias en grupo y el apoyo psicológico.

AOEX ha destacado que las personas que quieran dejar de fumar cuentan con el asesoramiento de psicólogos con experiencia en deshabituación tabáquica y con el apoyo de trabajadoras sociales que informan sobre recursos propios y comunitarios.

La prevención, eje de una actividad más amplia en Plasencia

El taller para dejar de fumar no es una iniciativa aislada en la delegación placentina. Dentro del área de prevención y promoción de la salud, AOEX desarrolla en Extremadura cursos de deshabituación tabáquica, charlas de prevención y hábitos de vida saludable, talleres para pacientes, talleres de autoexploración mamaria y actividades para prevenir o manejar situaciones de desgaste emocional.

Además, la propia asociación recoge otros talleres que viene impulsando para mejorar la información y el bienestar de pacientes y familias. Entre ellos figuran propuestas como yoga, reiki, Calma tu Mente y Comparte, Transforma-T, cuidados de la piel, colocación de pelucas y pañuelos, manualidades, nutrición y risoterapia.

Ese despliegue se completa con otros servicios que AOEX presta en Plasencia y en el conjunto de la región, como la atención psicooncológica, la atención social, la fisioterapia, el voluntariado, la atención a la dependencia o la formación. En el caso del servicio social, la entidad explica que ofrece asesoramiento sobre prestaciones, recursos, segundas opiniones, cambio de médicos o dificultades laborales derivadas de la enfermedad. La sede de Plasencia está situada en el recinto Valcorchero, Local 10, primera planta, y la atención es de lunes a viernes por la mañana.

AOEX en Extremadura: prevención y apoyo al paciente

Más allá de Plasencia, AOEX presenta la prevención como una de sus líneas de trabajo en toda Extremadura. En su página de proyectos, la asociación sitúa los cursos de deshabituación tabáquica junto a las charlas de hábitos saludables y los talleres de apoyo al paciente dentro de su estrategia de prevención del cáncer. En su trayectoria institucional, además, se define como la asociación regional con más delegaciones en España y una de las que más servicios ofrece a pacientes y familias en la comunidad.

En fechas vinculadas al Día Mundial Sin Tabaco, AOEX refuerza además las campañas informativas en distintos puntos de la región. En esas acciones, la entidad insiste en divulgar los efectos nocivos del tabaco, los beneficios de abandonarlo y los recursos que tiene disponibles en las distintas áreas sanitarias extremeñas.

La neumóloga Miriam Torres, ante el hospital Virgen del Puerto de Plasencia. / Toni Gudiel

El tabaco y el cáncer de pulmón: la advertencia de una neumóloga

La utilidad de estos talleres se entiende mejor a la luz de la relación directa entre tabaquismo y cáncer de pulmón. En una entrevista, la neumóloga Miriam Torres (miembro de la AECC) recuerda que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y que la nicotina genera una dependencia muy potente, con un componente psicológico y otro físico.

Torres subraya que sí se puede dejar de fumar, aunque no todos los pacientes lo consiguen del mismo modo ni con la misma facilidad. Algunos lo logran por sí solos, mientras que otros necesitan tratamiento farmacológico o apoyo grupal. De hecho, destaca que los cursos de deshabituación tabáquica "ayudan muchísimo" porque modifican la dinámica diaria del fumador.

La especialista añade que hasta el 90% de los cánceres de pulmón se dan en personas que han fumado, por lo que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo de este tumor. También advierte de que el humo ajeno incrementa el peligro para el fumador pasivo y lanza un mensaje directo a quienes quieren dejarlo y no se ven capaces: "Que pida ayuda".