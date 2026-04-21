Energía solar en Plasencia: luz verde ambiental para una tercera planta fotovoltaica

La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a una nueva instalación solar fotovoltaica, Las Cruces I, proyectada en Plasencia. La administración ha formulado declaración de impacto ambiental favorable, al concluir que no es previsible que cause efectos significativos sobre el medioambiente, si se cumplen las condiciones fijadas en la propia resolución y en la documentación ambiental del promotor.

Una planta en más de 140 hectáreas en Plasencia

La resolución, fechada el 3 de abril de 2026 y publicada en el DOE del 15 de abril, indica que el proyecto contempla una planta solar fotovoltaica de 61,029 MWp y 141,88 hectáreas de ocupación, sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria. La promotora del proyecto es Decoae Energías Renovables 6, SL, mientras que el órgano sustantivo es la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Según el documento, la planta se ubicará en el polígono 41, parcelas 19, 24 y 25 de Plasencia, y la línea de evacuación discurrirá por los términos municipales de Plasencia, Carcaboso, Aldehuela del Jerte, Galisteo, Montehermoso, Aceituna y Pozuelo de Zarzón, todos ellos en la provincia de Cáceres.

Cómo será la instalación

El proyecto contempla una planta distribuida en cuatro recintos, con un vallado perimetral total de 12.326,13 metros y 4.718 metros de viales interiores. También prevé dos accesos desde la EX-370, que conecta Plasencia y Pozuelo de Zarzón, utilizando caminos públicos ya existentes, sin actuaciones adicionales de adecuación ni permutas.

En el campo solar se instalarán 1.577 seguidores a un eje que soportarán 94.620 módulos fotovoltaicos de 645 Wp. La planta contará además con 166 inversores de 300 kVAs, 8 centros de transformación de 6.600 kVA y 1 centro de transformación de 3.300 kV, además de edificaciones y casetas auxiliares para control, vigilancia y almacenamiento.

La infraestructura incluye asimismo la subestación transformadora SET Las Cruces" ubicada en el polígono 41, parcela 24 de Plasencia, y una línea aérea de evacuación de 132 kV, con 21.648,51 metros de longitud y 79 apoyos, que conectará con la subestación colectora SET Colectora Promotores Zarzón 400/132 kV.

Una imagen de la planta fotovoltaica La Solana, en Plasencia. / EL PERIÓDICO

Una alegación en información pública

Durante el trámite de información pública, la Dirección General de Industria, Energía y Minas recibió una alegación de la mercantil Jaraquemada Silva, SA. En ella, se pedía reevaluar el trazado de la línea de alta tensión, priorizar alternativas que no afectaran a viviendas, terrenos agrícolas de valor ni al entorno paisajístico de zonas protegidas como el Valle del Jerte y el Camino de Santiago, así como minimizar el impacto en zonas rurales como Carcaboso y prever medidas compensatorias si no se evitaba la afección.

La resolución señala que las consideraciones del promotor a esa alegación quedaron integradas en el análisis técnico del expediente.

Red Natura 2000 y cruce de la línea de evacuación

Uno de los puntos centrales del documento afecta a la Red Natura 2000. La resolución recoge que parte de la actividad solicitada se encuentra incluida dentro de estas áreas protegidas, ya que la línea de evacuación cruza la ZEC Ríos Alagón y Jerte por la Zona de Interés Prioritario 1 Alagón-Jerte-Rivera del Bronco.

El texto añade que el cruce con el río Jerte se produce fuera de zona inventariada con presencia de hábitats de interés comunitario, mientras que el cruce con el río Alagón sobrevuela el hábitat 91E0 de bosques aluviales. No obstante, precisa que los apoyos quedan fuera del hábitat y que se han definido alturas que evitan eliminar árboles de importancia por cercanía de los conductores.

Con ese análisis, y según el informe de 23 de marzo de 2026 del Servicio de Conservación de la Naturaleza, la resolución concluye que el proyecto no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies o hábitats objeto de conservación en ningún lugar de la Red Natura 2000 y que no se aprecian perjuicios para la integridad de esos espacios, siempre que se cumplan todas las medidas fijadas en la DIA.

Vigilancia ambiental y condicionantes

No obstante, la declaración favorable no supone una autorización sin condiciones. Así, en el Diario Oficial de Extremadura, se establece un programa de vigilancia y seguimiento ambiental para las fases de obra y explotación. Antes del inicio de los trabajos, el promotor deberá designar un coordinador ambiental, cuya cualificación tendrá que ser validada por el órgano ambiental y que deberá estar presente de forma continua durante toda la obra.

Ese coordinador deberá elaborar un plan de vigilancia ambiental, que tendrá que ser aprobado expresamente antes del comienzo de las obras. Además, durante la fase de construcción deberán presentarse informes mensuales sobre el desarrollo de los trabajos, así como el seguimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

La resolución también fija que, una vez terminada la actividad, las medidas de restitución del terreno deberán ejecutarse en un plazo inferior a nueve meses, y obliga a presentar un plan de restauración un año antes del final de la actividad para devolver el terreno a su estado original, con restauración paisajística, de suelos y gestión de residuos.

Qué dice el fallo ambiental

En suma, en sus conclusiones, la Dirección General de Sostenibilidad formula declaración de impacto ambiental favorable para la planta solar Las Cruces I, en Plasencia, al concluir que no es previsible que el proyecto produzca efectos significativos en el medioambiente, siempre que se respeten las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la propia declaración y en la documentación del promotor en lo que no contradiga aquella.

La resolución añade además que la declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso por sí misma, sin perjuicio de los que procedan frente al acto que autorice el proyecto, y que perderá su vigencia si no se hubiera comenzado la ejecución en el plazo de cuatro años desde su publicación en el DOE.

La tercera planta solar en Plasencia

De culminar su tramitación y ejecución, Las Cruces I se convertirá en la tercera planta solar de Plasencia. La ciudad ya cuenta con otras dos instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, Puerta del Jerte y La Solana, a las que se sumaría ahora este nuevo proyecto.

La planta Puerta del Jerte, promovida por Naturgy, fue tramitada con una potencia de 29,979 MWp y 22,792 MW nominales. El proyecto incluía 77.868 módulos fotovoltaicos de 385 Wp sobre seguidores a un eje y 7 inversores de 3.256 kW, y su entrada en servicio fue anunciada por la compañía en 2023.

La otra instalación es La Solana, también en Plasencia, cuya tramitación ambiental recogía una potencia de 19,992 MWp, con 58.800 módulos de 340 Wp, 700 seguidores solares a un eje y una superficie afectada de 41,68 hectáreas. Entró en servicio en la primavera de 2022.