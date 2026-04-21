Noches de Santa María: Chloé Bird y su nuevo trabajo musical llegan al auditorio Santa Ana de Plasencia.

La XXIV edición de Noches de Santa María, ciclo promovido por la Diputación de Cáceres, continúa este martes en Plasencia con el concierto de Chloé Bird, que presentará a las 20.30 horas, en el Auditorio Santa Ana, su nuevo trabajo, El surco de los días, dentro de un ciclo que vuelve a situar a la ciudad como uno de los focos culturales de la primavera cacereña.

Una cita centrada en el nuevo disco de Chloé Bird

Noches de Santa María afronta este martes una de sus citas destacadas con la actuación de Chloé Bird, compositora y cantante cacereña que llega a Plasencia con El surco de los días, su séptimo álbum de estudio. El concierto comenzará a las 20.30 horas en el Auditorio Santa Ana, que toma ahora el relevo dentro de un ciclo que este año ha redistribuido sus escenarios por las obras en el complejo Santa María.

La artista presenta un trabajo definido desde la Diputación como introspectivo, un disco que "plantea la mirada hacia dentro como forma de comprender el mundo". Esa propuesta se enmarca en una trayectoria marcada por la sensibilidad en la escritura, la personalidad de sus composiciones y una voz reconocible dentro de la escena de autora.

Junto a esa faceta de cantante, Chloé Bird ha sido destacada también por su destreza al piano y por su trabajo como "compositora de música y bandas sonoras para teatro y cine", lo que amplía el perfil artístico con el que llega a esta nueva cita del programa impulsado por la Diputación de Cáceres.

Una entrada solidaria dentro de un ciclo consolidado

El concierto mantiene además uno de los rasgos que la Diputación ha querido reforzar en esta edición: el componente solidario. La entrada tiene un precio de 5 euros, una recaudación que se destinará a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres, siguiendo la línea ya aplicada en la pasada edición y también en otros programas musicales provinciales.

Noches de Santa María se ha consolidado como una de las propuestas culturales de la primavera placentina. En esta XXIV edición, el ciclo se desarrolla entre el 7 de abril y el 15 de mayo y reúne en la ciudad propuestas de canción de autor, swing, jazz, flamenco y músicas afrocaribeñas.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, presentó esta edición como un programa "de mucha calidad, muy variado y con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural no solo de esta ciudad, sino de los pueblos del entorno". Con casi 100.000 euros de presupuesto y cerca de 100 artistas, el ciclo ha ampliado medios y espacios para responder a la expectación que genera cada primavera.

Presentación del ciclo Noches de Santa María de la Diputación de Cáceres, en Plasencia. / Toni Gudiel

Los conciertos que aún quedan en el ciclo

Tras la actuación de Chloé Bird, Noches de Santa María continuará el 28 de abril en el auditorio Santa Ana con el saxofonista cubano Ariel Brínguez, uno de los nombres vinculados al jazz latino y a la música afrocaribeña actual.

La quinta cita llegará el 5 de mayo con João Afonso, que presentará en Plasencia su trabajo Todo Tempo, un disco que aborda asuntos como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud desde una mirada conectada con la música portuguesa y con la memoria de sus orígenes mozambiqueños.

El cierre del ciclo quedará para el 15 de mayo, a las 21.30 horas, en la plaza de la Catedral, con Argentina, una de las voces de mayor proyección del flamenco actual. Será el único concierto de acceso libre hasta completar aforo, una fórmula ya habitual para el broche final de Noches de Santa María.

Los artistas que ya han pasado por esta edición

Antes de la cita de este martes, el ciclo arrancó el 7 de abril con Luis Pastor junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres en el Teatro Alkázar. El cantautor de Berzocana abrió la edición con un repertorio en el que convivían canciones de su trayectoria, poemas de José Saramago y composiciones de Extremadura Fado adaptadas para orquesta.

La segunda parada llegó el 14 de abril, también en el Teatro Alkázar, con Swing Ton Ni Song junto a Anam Camerata, dentro de un concierto swingfónico que unió el swing y el jazz vocal con el sonido sinfónico.

Con ese arranque, el programa entra ahora en su tramo central con Chloé Bird como protagonista inmediata de una edición que vuelve a desplegar en Plasencia un cartel amplio, con vocación de atraer tanto al público de la ciudad como al de otras localidades del entorno.