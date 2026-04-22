El albergue juvenil de Plasencia vuelve a salir a licitación con un periodo de explotación de cuatro años.

El Ayuntamiento de Plasencia ha sacado a licitación la gestión y explotación del albergue juvenil municipal de la plaza de Santa Ana para un periodo de cuatro años, con un canon mínimo anual de 5.000 euros más IVA, una capacidad máxima de 46 plazas y la obligación de mantenerlo abierto al público al menos once meses al año.

El nuevo expediente reabre la vía para poner en funcionamiento un equipamiento turístico y juvenil en pleno centro histórico, más de seis años después del último expediente oficial de licitación que aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Un contrato para reactivar el albergue en Santa Ana

El pliego administrativo atribuye a la adjudicataria la explotación del servicio durante cuatro años, sin posibilidad de prórroga. La necesidad de la licitación, según recoge el documento, se justifica para prestar con calidad el servicio de albergue en la ciudad y mantener las instalaciones en correcto estado.

Se da la circunstancia de que la licitación del albergue está incluida en el Plan de Contratación de 2026 del ayuntamiento y, a mediados de marzo, el concejal del área, José Antonio Hernández, ya dijo que el procedimiento se encontraba "ya muy avanzado".

Más de seis años desde el último expediente

Esta licitación pondrá fin al cierre durante seis años del albergue, ya que el último expediente oficial que aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público sobre la instalación se remonta a noviembre de 2019, cuando la junta de gobierno local aprobó el expediente y el pliego para la gestión y explotación del inmueble de Santa Ana.

Por lo tanto, no se trata solo de una licitación más dentro del calendario municipal, sino de un nuevo intento por activar de forma estable un recurso de alojamiento juvenil en una zona estratégica de la ciudad, junto al recinto histórico y en un punto especialmente atractivo para visitantes, grupos y actividades vinculadas al turismo y al ocio educativo.

Acceso al albergue juvenil del Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

Qué tendrá que hacer la empresa adjudicataria

Según detalla el pliego técnico, la empresa que resulte adjudicataria deberá abrir la instalación al público al menos once meses al año, gestionar las reservas, atender la recepción, distribuir y asesorar a los usuarios, asumir la seguridad y vigilancia del edificio, programar actividades para las personas alojadas y promocionar el uso del albergue. También deberá disponer del personal mínimo necesario para la atención, la limpieza, el mantenimiento y la gestión administrativa.

A eso se añade la obligación de hacerse cargo de los consumos de luz y agua, de la conservación y limpieza del inmueble, del mantenimiento del mobiliario y de contar con los seguros necesarios para explotar la instalación. El adjudicatario tendrá además que cumplir con la normativa laboral, turística, de prevención de riesgos, incendios, salubridad y desinfección vinculada al servicio.

El pliego incluye también que la empresa deberá disponer de una web propia con sistema de reservas y enlaces a los servicios turísticos autonómicos y locales, pero el dominio de esa página deberá cederse al ayuntamiento al finalizar la concesión.

Descuentos, colchones nuevos y taquillas como mejoras

La concesión permite a su vez presentar mejoras. Entre ellas, figura la oferta de descuentos del 15% sobre el precio de la web propia de reservas para jóvenes con carné joven, usuarios de la Red Española de Albergues Juveniles en distintas modalidades y personas jubiladas o mayores de 65 años.

También se valorará la renovación de los 46 colchones y almohadas de la instalación, con una inversión mínima de 4.000 euros IVA incluido, así como la instalación de 46 taquillas individuales distribuidas por habitaciones, también con una inversión mínima de 4.000 euros. En ambos casos, los bienes pasarán a ser propiedad municipal cuando termine el contrato.

Ese punto enlaza con el inventario actual del albergue, que incluye, entre otros elementos, 23 literas metálicas, 46 colchones de muelles, 46 almohadas, un sofá, mesas y sillas plegables, un ordenador con pantalla, tres cámaras de seguridad exteriores y tres termos de agua caliente de 200 litros.

Cómo es el edificio y cuántas plazas ofrece

La capacidad máxima del albergue municipal de Plasencia es de 46 plazas. El edificio se distribuye en planta baja, entreplanta y primera planta. Según el pliego técnico, cuenta con recepción, espacios de usos múltiples, office, cuarto de electrodomésticos, una habitación adaptada para personas con discapacidad y varios núcleos de servicios.

La distribución de plazas queda repartida en siete habitaciones: una de 8 plazas adaptada en planta baja, otra de 4 plazas en entreplanta y cinco más en la planta superior, con capacidades de 8, 4, 4, 6 y 12 plazas. Esto convierte al inmueble en un recurso pensado tanto para viajeros individuales como para grupos, excursiones, asociaciones juveniles o actividades culturales y de tiempo libre.

Un albergue con alojamiento, pero también con actividad

El pliego no limita el uso del edificio al simple hospedaje. Además de ofrecer alojamiento, el adjudicatario podrá desarrollar actividades de carácter turístico, cultural, científico o de ocio y tiempo libre, siempre dentro del marco legal aplicable. Esa previsión amplía el alcance del albergue para atraer grupos y generar programación propia.

Las condiciones económicas de la concesión

En cuanto a los detalles económicos, el pliego fija un canon anual mínimo de 5.000 euros más IVA, lo que eleva la cantidad total a 6.050 euros anuales con IVA incluido. El valor estimado del contrato asciende a 158.803,28 euros para los cuatro años de duración máxima previstos en el expediente. El canon correspondiente al primer año deberá abonarse antes de la adjudicación, mientras que en las anualidades siguientes habrá que pagarlo con al menos dos meses de antelación al inicio de cada periodo.

Por otro lado, el adjudicatario no podrá realizar obras que alteren la configuración del edificio sin autorización municipal previa y, en cualquier caso, las mejoras u obras autorizadas pasarán a ser propiedad del ayuntamiento al finalizar la concesión, sin derecho a compensación económica.