Cortes de agua en la ciudad deportiva de Plasencia, este miércoles 22 de abril.

Aviso para los usuarios de la ciudad deportiva de Plasencia. Este miércoles, 22 de abril, se esperan cortes de agua en diversas instalaciones entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde.

El Ayuntamiento de Plasencia ha avisado a través de sus redes sociales de que se esperan cortes de agua que afectarán a las instalaciones de la ciudad deportiva, en concreto, al estadio municipal, el gimnasio y el edificio Melo.

No afectará a la piscina bioclimática

A la que no afectará será a la piscina de invierno, por lo que los usuarios podrán acceder a la instalación y hacer uso de ella con total normalidad.

Según ha explicado el gobierno local, el corte de agua se debe al cambio de filtros y mejoras de presión del agua que se están llevando a cabo en la ciudad deportiva municipal.

Otras obras para mejorar el abastecimiento de agua

Precisamente y en relación a trabajos relacionados con el agua, la Confederación hidrográfica del Tajo está llevando a cabo una serie de trabajos en el sistema de abastecimiento.

La actuación en marcha corresponde al proyecto de mejora de la toma de abastecimiento de agua en la presa del río Jerte y cuenta con un presupuesto total de 893.772 euros. Según ha explicado el Ayuntamiento de Plasencia, los trabajos los ejecuta la Confederación Hidrográfica del Tajo con el objetivo de reforzar la flexibilidad y la seguridad del sistema que abastece a la ciudad.

Nuevas conducciones en Plasencia

En la práctica, la obra incorpora una nueva conducción de tubería de polietileno de alta densidad, de 400 milímetros de diámetro, con su sistema de válvulas, para que el suministro pueda mantenerse cuando haya que intervenir en la conducción principal ya existente.

A eso se suma la sustitución de unos 100 metros de la tubería actual, de acero inoxidable y de 800 milímetros de diámetro, por una nueva de 600 milímetros, dentro de la galería de toma. El cambio responde, según ha apuntado el ayuntamiento, a criterios técnicos vinculados a unos caudales inicialmente previstos que superan las necesidades reales y futuras de consumo de la ciudad, en coordinación con la ETAP.

Dos fases de obras con aviso de pérdida de presión

La primera fase se inició el 14 de abril y se desarrolló en horario de 8.00 a 15.00 horas. Durante esas franjas, pudo haber descensos puntuales de presión o de caudal, sobre todo en los barrios y áreas situadas en cotas más altas.

Por otro lado, la segunda fase de obras se ha llevado a cabo este martes, 21 de abril, y ha consistido en conectar la nueva conducción de 400 milímetros con la tubería principal de 800 milímetros, una operación técnica que destaca entre las más relevantes del proyecto.

El ayuntamiento enmarca estas actuaciones dentro de una intervención que considera necesaria para mejorar la calidad, la eficiencia y la continuidad del servicio de abastecimiento en Plasencia. También ha apuntado que, para cualquier información adicional o incidencia, la ciudadanía puede dirigirse a los canales habituales de atención del servicio municipal de aguas.