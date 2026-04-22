La estación de autobuses de Plasencia recupera su horario, tras un cierre temporal por una inundación

La estación de autobuses de Plasencia ha reabierto este martes en su horario de mañana y tarde, sábados por la mañana y domingo por la tarde después de haber permanecido cerrada al completo durante tres días y otros once días por las tardes.

El motivo de este cierre temporal ha sido "el episodio de viento y lluvias del pasado 7 de abril, que coincidió con el desmontaje de la cubierta para su renovación". La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha señalado que el fuerte viento de ese día provocó la entrada de agua en el edificio, pese a las protecciones instaladas.

Un cierre de tres días por la entrada de agua

Estación cerrada por inundación. Los billetes se dispensarán en los buses (cuando se pueda). Es el texto del cartel que se han encontrado los usuarios de la estación de autobuses de Plasencia las últimas dos semanas. Este lunes, seguía colocado en la puerta de entrada, que permanecía cerrada por la tarde.

Pero justamente este martes, y según ha indicado la Consejería, la instalación ha vuelto a "tener su horario normal de mañana y tarde". La Junta ha explicado que la causa del cierre temporal de la estación de autobuses de Plasencia ha sido la borrasca registrada el pasado 7 de abril, en un momento en el que se estaba retirando la cubierta del edificio para acometer su renovación

Ese día, se decretó la alerta amarilla por riesgo de lluvias, tormentas y vientos en toda la región.

La estación de autobuses de Plasencia, cerrada, este lunes por la tarde. / Toni Gudiel

Daños en la primera planta, despachos y falsos techos

Según la versión trasladada por la Consejería, aunque se colocaron medidas de protección en la zona de la cubierta, la lluvia acabó entrando en el interior debido a la fuerza del viento. Esa filtración provocó daños en la planta primera, en los falsos techos del vestíbulo, en varios despachos y en luminarias, entre otros elementos.

Tras el incidente, la Junta a apuntado que se activó una respuesta urgente con contactos inmediatos entre la Consejería, la dirección de obra, la empresa constructora y la dirección de la estación para "cubrir provisionalmente el edificio" e impedir nuevas filtraciones.

Reapertura progresiva hasta recuperar el horario normal

La Junta ha subrayado que la estación ha permanecido cerrada "únicamente 3 días" como consecuencia de ese episodio. Después, la instalación reabrió en horario reducido, solo por las mañanas, mientras avanzaban los trabajos de reparación.

Desde este martes, la estación vuelve a funcionar en su horario habitual: "de lunes a viernes en horario de mañana y tarde hasta las 20.00 horas, además de los sábados por la mañana y los domingos por la tarde".

La consejería también ha querido aclarar sobre la venta de billetes en el propio autobús que la expresión cuando se pueda que se podía leer en el cartel informativo significaba que esa opción solo existía si había "disponibilidad de plazas libres o no reservadas".

Usuarios en el exterior de la estación de autobuses de Plasencia, cerrada el lunes por la tarde. / Toni Gudiel

Las obras del programa PIREP

Por otro lado, la administración regional ha destacado que las actuaciones que se están llevando a cabo en la estación de autobuses de Plasencia forman parte de las obras incluidas en el programa PIREP. Así, la intervención en marcha contempla la sustitución de carpinterías exteriores, la colocación de protecciones solares en los huecos de las fachadas más expuestas, la mejora del aislamiento y de la impermeabilización de la cubierta, la sustitución de luminarias y la instalación fotovoltaica.

La inversión total prevista, incluidos honorarios técnicos, trabajos de apoyo necesarios e IVA, asciende a 774.601,96 euros, según la información facilitada por la Consejería.

Se trata de una nueva fase de modernización en una estación que ya había sido objeto de otras actuaciones recientes y que, sin embargo, sigue arrastrando un historial de quejas por parte de los viajeros.

Una polémica que viene de atrás

El cierre temporal por las obras y la climatología se ha producido en una infraestructura que lleva tiempo en el punto de mira en Plasencia. Ya en diciembre de 2023, en pleno puente de la Inmaculada, numerosos viajeros denunciaron que tuvieron que esperar al raso, en la calle y sin baños abiertos, mientras aguardaban la salida de sus autobuses.

Entonces, la Junta instó a la empresa adjudicataria a ampliar los horarios y así se hizo. Pero la controversia no ha desaparecido con el paso del tiempo. De hecho, el pasado 11 de marzo volvieron a aflorar las críticas de usuarios por el horario de apertura, el cierre de los baños públicos en determinadas franjas, la falta de personal para pedir información, la inaccesibilidad de algunos recorridos cuando la estación está cerrada y la sensación de inseguridad en horario nocturno.

En ese contexto, la Junta ha defendido que el horario de apertura se ha duplicado respecto al existente antes de 2023. Hasta entonces, la estación abría solo por las mañanas, de lunes a viernes. Tras los cambios introducidos, pasó a abrir hasta las ocho de la tarde en días laborables, los sábados por la mañana y los domingos por la tarde, una ampliación con la que, según la administración regional, se cubre el 95% de los trayectos.

Horarios, baños y quejas de los usuarios

Pese a esa ampliación, muchos usuarios siguen considerando insuficiente el servicio, sobre todo los fines de semana y en salidas nocturnas. Las críticas se centran en que, cuando la estación permanece cerrada, tampoco están disponibles la sala de espera ni los aseos públicos, lo que obliga a esperar en el exterior incluso en horas de baja temperatura o lluvia.

A ello se suma que los baños de la cafetería y restaurante anexos son de uso privado para clientes; la rampa de acceso hacia los taxis queda inutilizada cuando la instalación está cerrada y persisten las protestas por falta de limpieza o por la sensación de inseguridad en el entorno durante la noche.

La controversia ha tenido incluso reflejo en las reseñas de internet, donde la estación arrastra una valoración muy baja por parte de los usuarios. La Junta, por su parte, ha insistido en que abrir de madrugada "es inviable" porque a esas horas solo operan de forma esporádica algunos servicios discrecionales, y ha hecho hincapié en las inversiones realizadas y en marcha para modernizar el edificio y mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos.