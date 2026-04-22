Plasencia estrena el viernes El Circo Encantado, una propuesta inmersiva con artistas premiados y música en directo.

Plasencia no solo incorporará desde esta semana una nueva propuesta de ocio familiar en el recinto ferial del Berrocal. La compañía de El Circo Encantado, que estará en la ciudad del 24 de abril (este viernes) al 3 de mayo, ha puesto el acento en varios elementos como su carácter inmersivo, la presencia de más de 10 disciplinas artísticas, la música y las voces en directo y varios artistas con premios del sector.

Un montaje que quiere diferenciarse por dentro

La directora artística, Sonia Miranda, ha presentado este miércoles el espectáculo junto a otros miembros de la compañía y el concejal de Festejos del ayuntamiento, David Dóniga. Miranda ha explicado que El Circo Encantado es una producción "de terror en clave de humor" creada en pandemia y, por tanto, con una experiencia de seis años. En su intervención, ha señalado que se trata de un montaje concebido para el ocio familiar, pero también para trasladar valores como la inclusión social, la convivencia entre personas distintas y la superación personal.

De esta forma, el espectáculo no se limita a una sucesión de números, sino que expone un relato continuo. Según Miranda, la propuesta busca un equilibrio entre la estética del terror amable, el humor y una escena muy trabajada, más cercana al teatro visual que al circo clásico entendido como una simple sucesión de actuaciones.

Presentación de la llegada del Circo Encantado, en el Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

El otro elemento novedoso es la dimensión inmersiva. La directora ha explicado que el público no entra solo en una carpa, sino en una mansión tematizada alrededor del universo de Doña Terrorífica. Esa ambientación se prolonga por todo el recinto y acompaña al espectador desde que cruza la entrada.

Música en directo y artistas reconocidos

Del mismo modo, uno de los intérpretes, Brandan, ha resumido el espectáculo como un show "terroríficamente divertido" que mezcla tensión sin llegar a provocar miedo en los niños, además de humor, teatro, música en directo, voces en directo y más de diez disciplinas diferentes.

Miranda también ha destacado la presencia de artistas reconocidos dentro de la compañía. Ha citado, entre otros, a David Sons, de quien ha señalado que ha recibido en dos ocasiones un premio circense en Montecarlo, y a Nuria Mariani, cantante y actriz de prestigio en Portugal.

Lucía, Doña Terrorífica y una mansión como hilo conductor

La historia gira en torno a la mansión regentada por Doña Terrorífica. Allí llega una familia que se ve obligada a quedarse después de una avería, con una niña, Lucía, como figura central del desarrollo dramático. A partir de ese punto, el espectáculo articula sus números sobre la idea de que la protagonista vaya venciendo temores mientras se cruza con personajes del universo fantástico y del terror.

La compañía ha hecho hincapié en que ese viaje sirve para introducir un mensaje de crecimiento personal. Esa es la razón por la que han insistido en que el miedo nunca se lleva al extremo y en que el tono general está pensado para que convivan niños, padres y abuelos en una misma función.

En ese equilibrio entre lo oscuro y lo cómico destacan también las actuaciones de acróbatas, payasos, cantantes y bailarines dentro de una única narración.

Las fechas y la programación en el Berrocal

Respecto a la programación, entre el 24 de abril y el 3 de mayo, habrá sesiones repartidas entre los días laborales, fines de semana y día del espectador.

Así, habrá una función inaugural el día 24 a las 19.00 horas, con un precio único de 12 euros. Los sábados 25 de abril y 2 de mayo habrá dos funciones, a las 17.00 y a las 19.30 horas. En esos pases, las entradas reservadas por la web oscilarán entre los 14 euros de la general y los 30 euros de la zona VIP. Entre ambos tramos se sitúan la entrada lateral, por 23 euros, y la frontal, por 25 euros. En la página web del circo detallan que la zona VIP corresponde a las filas 1 a 3, la frontal a las filas 4 a 9, la lateral a las filas 4 a 7 y la general a las filas 8 y 9.

Los domingos 26 de abril y 3 de mayo se ha programado una sola función, a las 18.00 horas, también con precios que van de los 14 a los 30 euros. El lunes 27 y el jueves 30 de abril, en cambio, se celebrará el llamado día del espectador, con un pase a las 19.00 horas y dos únicas modalidades de precio: 12 euros para la entrada general y 15 euros para la VIP. El 1 de mayo habrá igualmente función a las 19.00 horas con los cuatro tipos de precios habituales. Los días 28 y 29 de abril no habrá representaciones por descanso del equipo.

Una nueva parada extremeña antes del puente de mayo

La escala de Plasencia se enmarca en la ruta que la compañía ya ha realizado por otras localidades extremeñas, después de su paso por ciudades como Badajoz, Zafra o Almendralejo.

Para Plasencia, la cita añade una oferta de ocio en unos días de movimiento en la ciudad, con visitantes, actividad comercial y pleno puente de mayo. Además de los horarios y los precios, la compañía ha querido enseñar otra carta: la de un espectáculo que se reivindica como inmersivo, premiado y con una escenografía que aspira a dejar huella más allá de la simple visita al circo.