Plasencia se llenará de música acústica con doce horas y doce escenarios para el festival Primeras Flores Amarillas de homenaje a Robe.

La organización del festival Primeras Flores Amarillas, de homenaje al artista Roberto Iniesta, Robe, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en la Torre Lucía de Plasencia, ya había dicho que, además de las bandas que actuarían en ese espacio, la ciudad se llenaría de música.

Este miércoles, ha anunciado cuáles serán esos otros espacios, en los que los grupos que lo soliciten podrán tocar en formato acústico, hasta un total de 12.

Doce horas de música en doce espacios al aire libre

A través de sus redes sociales, la organización ha animado a acudir a Plasencia a tocar con grupos porque "el centro histórico de la ciudad dispondrá de diferentes zonas habilitadas para que puedas venir a tocar en formato acústico". Además, será literalmente un día de música porque el horario establecido para tocar será de doce de la mañana a doce de la noche, un total de doce horas.

Zonas habilitadas para la música en acústico, en el homenaje a Robe en Plasencia. / Primeras Flores Amarillas

En cuanto a las zonas musicales habilitadas, la mayoría estarán en el casco histórico y serán la plaza Mayor, la plaza Quemada, en la calle del Sol; la puerta del Sol, la plaza de la Catedral, con dos espacios, la zona del seminario y la del Obispado; la plaza de San Nicolás; la de San Martín, la plaza de Santa Ana, la del Doctor Sayáns, en la calle Trujillo y la plaza Maestro Bonifacio Cano.

Fuera del casco histórico, también se podrá tocar en el exterior del colegio Alfonso VIII, reservado para una batucada, y en el parque de La Rana. Los grupos que quieran actuar deberán enviar un mensaje directo a los organizadores a través de Instagram "para que podamos organizar las zonas de música en directo".

El escenario de la Torre Lucía, con 2.000 personas de aforo

Todos estos escenarios abiertos al público se sumarán al que se habilitará en la Torre Lucía, el lugar elegido por la organización para la primera edición del festival Primeras Flores Amarillas.

Según ha explicado a través de sus redes sociales, el aforo estará limitado a 2.000 personas y, una vez que entren, por orden de llegada, no se permitirá el acceso, aunque este será fluido porque, si salen algunas, otras podrán ir entrando.

Los conciertos comenzarán a las ocho de la tarde, aunque la apertura de puertas será a las 18.30 horas.

Los grupos que actuarán se dieron a conocer la semana pasada, el 17 de abril, y serán Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen, una selección que refuerza la idea con la que nace el proyecto: mirar hacia las bandas nuevas y evitar el tributo convencional porque todas forman parte del circuito emergente y tienen temas propios.

Los cinco grupos seleccionados para el festival

Aljamia llegará al festival con una propuesta que mezcla flamenco y metal moderno. La banda malagueña se presenta en sus canales oficiales como un proyecto de fusión con una identidad muy marcada, algo que la convierte en una de las formaciones más singulares del cartel.

Chula, desde Madrid, se mueve en un terreno menos convencional. Su perfil en el circuito de Rock Villa la define como una formación de robot-rock castizo que cruza boleros, ritmos hispanos, guitarras contundentes y sintetizadores. Esa combinación le da al cartel uno de sus perfiles más arriesgados.

Carameloraro, banda salmantina formada en 2021, se sitúa en una órbita de rock-indie con vocación melódica. Su trayectoria reciente la ha ido colocando dentro de la escena alternativa como una propuesta accesible, pero con una base de rock muy reconocible.

Illo Brown! es el proyecto del granadino Carlos Moreno, una propuesta de autor que mezcla rock, funk, electrónica y guiños flamencos. Su presencia amplía el campo sonoro del festival y suma una mirada más abierta, menos encasillable en un solo género.

Oxygen completa el cartel con un sonido más duro. Se trata de un grupo situado en el metal contemporáneo y vinculan su recorrido reciente a la publicación de A New Dawn, un trabajo con el que la banda ha empezado a consolidar su nombre dentro del circuito especializado.

Zona de acampada en el recinto ferial de Plasencia

Vista la cantidad de personas que acudieron a Plasencia para despedirse de Robe tras su fallecimiento el pasado 10 de diciembre, se espera la presencia de numerosos seguidores para su primer homenaje musical en su ciudad natal por lo que habrá una zona de acampada en el recinto ferial del Berrocal.

El ayuntamiento colabora así con la discográfica y su familia, con la cesión de los espacios, en esta cita musical cargada de simbolismo. No en vano, la corporación ha aprobado este mes la concesión a Robe del título de Hijo Predilecto de Plasencia a título póstumo.