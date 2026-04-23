Cáceres y Plasencia renuevan su alianza para impulsar el tejido productivo poniendo el foco en la innovación

La Cámara de Comercio de Cáceres y el Círculo Empresarial Placentino han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de seguir fortaleciendo el tejido productivo de Plasencia y de los municipios limítrofes a través de medidas ligadas a la competitividad, la innovación y el desarrollo empresarial.

Un acuerdo renovado en el vivero de empresas

La renovación del convenio se ha materializado en el vivero de empresas de Plasencia de la Cámara de Comercio de Cáceres con la firma por parte del presidente de la entidad cameral, Gabriel Álvarez, y del presidente del Círculo Empresarial Placentino, Carlos Oliva.

El acuerdo da continuidad a una alianza que ambas organizaciones han presentado como estratégica para impulsar el desarrollo económico y empresarial en esta parte de la provincia. El foco se sitúa en el apoyo al tejido productivo placentino y en la mejora de sus condiciones de competitividad en un contexto en el que las entidades empresariales buscan reforzar la colaboración institucional y asociativa.

Emprendimiento, empleo e innovación

El convenio establece un marco de colaboración activa entre la Cámara de Comercio de Cáceres y el Círculo Empresarial Placentino, que permitirá "reforzar el desarrollo de la iniciativa emprendedora, favorecer la creación de empleo, impulsar la innovación empresarial y fomentar el comercio de los empresarios de Plasencia y de las localidades colindantes".

La renovación del acuerdo pretende así consolidar una vía de trabajo conjunto orientada a acompañar tanto a las empresas ya implantadas como a nuevas iniciativas económicas que puedan surgir en la ciudad y en su área de influencia. La idea de fondo es que la cooperación entre ambas entidades sirva como herramienta para dinamizar la actividad económica local.

Acciones conjuntas para dinamizar el tejido productivo

El nuevo convenio recoge además la posibilidad de que ambas organizaciones trabajen conjuntamente en la organización de actos, acciones de dinamización comercial y eventos, así como en cuantas iniciativas contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial.

Ese planteamiento abre la puerta a una agenda compartida entre la Cámara y el Círculo Empresarial Placentino para impulsar propuestas de promoción, encuentro y apoyo al comercio y a la empresa. En clave local, la renovación del convenio refuerza la voluntad de mantener a Plasencia como uno de los polos empresariales de referencia en el norte de la provincia.

Compromiso con la provincia de Cáceres

Con este acuerdo, la Cámara de Comercio de Cáceres subraya su compromiso de seguir aunando esfuerzos con el conjunto de asociaciones empresariales de la provincia. La entidad enmarca esta renovación dentro de una estrategia basada en la generación de "sinergias para avanzar hacia un objetivo común de prosperidad empresarial y desarrollo social".

Asistentes a la firma del convenio en la Cámara de Comercio de Cáceres en Plasencia. / Cámara de Comercio de Cáceres

Esa línea de colaboración busca, además, consolidar un entorno más innovador y competitivo en la provincia de Cáceres. En el caso de Plasencia, la alianza con el Círculo Empresarial Placentino refuerza el peso de la ciudad como espacio de actividad económica y como punto de articulación del empresariado de su entorno más próximo.

Representación institucional en la firma

En el acto de renovación han estado presentes también el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, y el vicepresidente del Círculo Empresarial Placentino, Alberto Santos.

Su asistencia ha acompañado una firma con la que ambas entidades han visualizado públicamente la continuidad de una relación de colaboración que quiere traducirse en nuevas iniciativas de apoyo a las empresas, al comercio y al emprendimiento en Plasencia y en los municipios del entorno.