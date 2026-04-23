La feria Artexanía regresa a Plasencia del 1 al 3 de mayo para mostrar la artesanía extremeña.

Plasencia volverá a convertirse durante el próximo puente de mayo en escaparate de la artesanía extremeña con una nueva edición de la feria regional Artexanía, que reunirá en la plaza Mayor 37 expositores y ofrecerá al público una programación gratuita con talleres y demostraciones en vivo.

Plasencia repite como sede en el puente de mayo

La feria Artexanía regresará a Plasencia del 1 al 3 de mayo, en una cita que alcanza su tercera edición consecutiva en la ciudad. Durante la presentación, la organización y las administraciones implicadas han subrayado la consolidación de este evento en la capital del Jerte y el balance positivo de las convocatorias anteriores, incluso la del año pasado, marcada por la lluvia.

La concejala de Comercio y Turismo, Belinda Martín, ha destacado que el ayuntamiento no puede estar "más agradecido y más contento" por volver a albergar una feria en la que los artesanos "disfrutan de estos días de nuestra ciudad". En la misma línea, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a Plasencia durante el puente y a conocer el trabajo de un sector del que ha destacado su profesionalidad.

Por su parte, la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Sol Giralt, ha agradecido la acogida de Plasencia y defendido que la feria se está consolidando como un referente para poner en valor el trabajo de los artesanos extremeños. Además, la responsable autonómica ha situado la cita dentro de la estrategia de la Junta de Extremadura para reforzar un sector que ha definido como "patrimonio vivo".

Presentación de la tercera feria regional Artexanía, que se celebrará en Plasencia. / Toni Gudiel

Treinta y siete estands y una amplia variedad de oficios

La feria contará este año con 37 estands dedicados a una amplia gama de oficios artesanos. Entre ellos, figuran el textil, la cestería, la cerámica, el vidrio, el macramé, la marroquinería, la cosmética natural o el bordado.

Uno de los elementos en los que han hecho hincapié es que todos los participantes forman parte del registro de artesanos de Extremadura, una condición que "garantiza la calidad y la profesionalidad" tanto de los expositores como de los productos que llevarán a la plaza Mayor.

Además, la feria no se plantea solo como un escaparate comercial. La secretaria general ha destacado que este tipo de encuentros funcionan también como punto de encuentro del sector, donde se comparten experiencias, se visibilizan procesos de elaboración y se acerca el oficio artesano al público de una forma participativa y directa.

Talleres, demostraciones y acceso gratuito

Junto a la parte expositiva, la programación incluirá 12 talleres y ocho demostraciones en vivo repartidos a lo largo de los tres días. Tanto la entrada a la feria como la participación en estas actividades serán gratuitas. Las inscripciones podrán realizarse en el punto de información habilitado en la propia plaza Mayor, como en ediciones anteriores.

Ese componente práctico es uno de los aspectos que ambas administraciones han querido. El objetivo, según ha explicado Giralt, es que la ciudadanía no solo vea el producto terminado, sino que conozca también "cómo se elaboran las piezas y el valor del trabajo manual" que hay detrás de cada oficio.

Así, la directora general ha incidido en que Plasencia se convertirá durante esos días en "un gran taller de artesanía", una imagen con la que la Junta quiere presentar una cita abierta tanto al público local como a quienes visiten la ciudad aprovechando el festivo.

Una apuesta por el sector artesano extremeño

A su vez, ha señalado que la feria forma parte de una política más amplia de apoyo al sector artesano en Extremadura, ya que mantiene abiertas líneas de ayuda a la inversión y una convocatoria específica de apoyo al relevo generacional, disponible hasta el 30 de junio. También ha avanzado que este año volverán a convocarse los premios de artesanía, que tienen carácter bienal y se recuperaron en 2024.

Con ese conjunto de medidas, el Ejecutivo autonómico persigue, según ha expuesto Sol Giralt, consolidar un sector "más competitivo, innovador y sostenible", capaz de seguir generando empleo, actividad económica y riqueza cultural en Extremadura.

Un reclamo cultural y turístico para Plasencia

Por otro lado, la organización, a cargo de FEVAL, ha mostrado también su disposición a seguir colaborando para que la feria se desarrolle "de la mejor manera posible". Su director general, Javier Luengo, ha agradecido la confianza depositada en la federación y ha ofrecido su colaboración para atender cualquier necesidad durante el arranque y desarrollo del evento.

De esta forma, Plasencia afronta una nueva edición de una feria que busca combinar venta, divulgación y experiencia en torno a los oficios artesanos. Durante tres días, la plaza Mayor reunirá a creadores de distintos puntos de Extremadura en una cita pensada para mostrar que la artesanía sigue siendo, además de tradición, una actividad viva con capacidad para atraer público y generar actividad en la ciudad.