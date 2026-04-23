Dos lecturas enfrentadas sobre la plantilla municipal de Plasencia: "colapso" versus cobertura efectiva

La situación de la plantilla municipal ha vuelto a provocar un choque entre el grupo municipal socialista y el conejal de Recursos Humanos del ayuntamiento, Álvaro Astasio. Mientras el primero ha denunciado públicamente un escenario de "colapso" administrativo por la existencia, según su versión, de 72 vacantes sin cubrir en el consistorio, el edil ha respondido con una desautorización frontal de ese relato, al que ha calificado de "irresponsable y falso", y ha defendido que no son 72, sino 64, las vacantes y buena parte de esas plazas están ocupadas por personal interino, por funcionarios en prácticas o en proceso de contratación.

El PSOE habla de un ayuntamiento en situación crítica

El PSOE se ha mostrado muy duro y, a través de un comunicado, sostiene que el alcalde, Fernando Pizarro, intenta presentar como un problema puntual de Tesorería lo que en realidad sería, a su juicio, un "desmantelamiento estructural" derivado de la falta de cobertura de plazas en el ayuntamiento. Insiste en las 72 vacantes y asegura que esa situación arrastra consecuencias directas sobre el funcionamiento ordinario de la administración local.

El grupo socialista vincula esa falta de personal con varios ámbitos de la gestión municipal. Entre ellos, habla de una Policía Local bajo mínimos, dificultades en Obras y Mantenimiento, problemas en Intervención y Tesorería y retrasos en la gestión de pagos, hasta el punto de hablar de una administración "en cuidados intensivos". Además, relaciona la situación con expedientes que, según denuncia, se acumulan durante meses y con tensiones en suministros básicos de instalaciones municipales.

La oposición centra también parte de su crítica en el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, al que acusa de negar reiteradamente en los plenos la magnitud del problema. Según el PSOE, el atasco administrativo no puede atribuirse a los técnicos municipales, sino a una estructura de personal que consideran insuficiente y a la ausencia de una catalogación de puestos adecuada.

Los miembros del grupo municipal del PSOE de Plasencia, en primer plano. / Toni Gudiel

A partir de ese diagnóstico, los socialistas reclaman tres medidas urgentes: una catalogación inmediata de la plantilla, la cobertura de las vacantes y la implantación de un protocolo de gestión eficiente que impida que los expedientes sigan acumulando retrasos por falta de personal.

La réplica del concejal: "Vacante" no equivale a "plaza vacía"

La respuesta del gobierno local ha llegado por parte del edil de Recursos Humanos, que rechaza de plano la interpretación del PSOE y sostiene que los socialistas incurren en una "distorsión absoluta de la realidad" al mezclar dos conceptos que, según remarca, no son equivalentes: el de plaza vacante en la Relación de Puestos de Trabajo y el de plaza sin personal efectivo.

El concejal ha explicado que una plaza puede figurar como vacante en la RPT porque no está ocupada por un funcionario de carrera titular y, sin embargo, estar atendida en la práctica por un trabajador interino. En su respuesta, Astasio insiste en que la mayoría de las plazas que la oposición presenta como vacías no están desatendidas y que el PSOE vuelve a incurrir, según afirma, en el mismo error técnico que ya cometió el año pasado.

Para sostener esa versión, la concejalía aporta un desglose de la situación actual de los puestos. Según esos datos, la cifra de referencia en la RPT sería de 64 vacantes, no de 72, y dentro de ese total habría 24 plazas ocupadas por personal interino, 4 con funcionarios en prácticas y 10 en proceso de contratación activo. Junto a ellas, el edil añade otras 26 plazas sin ofertar que, según señala, están destinadas a la Oferta de Empleo Público de 2026.

Con estos datos, Astasio subraya que la oposición "no solo infla la cifra hasta las 72" vacantes, sino que además "oculta deliberadamente" que hay decenas de personas ya trabajando o a punto de incorporarse en esas plazas que los socialistas califican como vacantes.

Dos lecturas opuestas sobre un mismo problema

El cruce político deja así dos lecturas enfrentadas sobre la situación de la plantilla municipal. Por un lado, el PSOE pone el acento en el número de puestos que no tienen titular definitivo y en el efecto que, según denuncia, esa falta de estabilidad tendría sobre servicios esenciales del ayuntamiento. Por otro, el concejal de Recursos Humanos subraya la cobertura efectiva de esos servicios y sostiene que una parte importante de las plazas cuestionadas cuenta ya con personal o con procedimientos de incorporación en marcha.

El trasfondo: pagos, organización y presión sobre los servicios

El comunicado del PSOE conecta la situación de la plantilla con la situación de pagos municipales, en la que el propio alcalde ha intervenido con varios decretos y exigiendo a Tesorería una reestructuración del servicio para garantizarlos. Los socialistas sostienen que el problema no puede entenderse como una incidencia puntual, sino como el reflejo de una estructura de personal tensionada desde hace tiempo.

Para Astasio, en cambio, el PSOE ha aprovechado esos problemas administrativos para lanzar una ofensiva política "sin rigor ni criterio" y acusa a la oposición de recurrir al "titular rápido" y al alarmismo. En su respuesta, sostiene que la gestión del personal sigue una planificación legal y rigurosa y enmarca la evolución de la plantilla en los procesos de estabilización y en la futura oferta pública de empleo.

La OEP de 2026

Precisamente, el concejal ha asegurado que las plazas que no están bajo contratación directa en este momento ya están programadas para incorporarse a esa oferta, siguiendo los cauces administrativos correspondientes. De esta forma, el edil defiende que existe una hoja de ruta para seguir completando la plantilla y que la situación no responde a una dejación, sino a los ritmos legales de provisión y estabilización del empleo público.

Con todo, la plantilla del Ayuntamiento de Plasencia vuelve así a la primera línea del debate político local. El PSOE ha querido utilizar el episodio con la Tesorería para denunciar un deterioro más amplio de la administración municipal, mientras que el gobierno local ha aportado datos técnicos y niega que exista el colapso del que habla el PSOE y les acusa de manipular las cifras.