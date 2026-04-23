Plasencia recibe un tesoro documental: el escritor Álvaro Valverde dona su legado literario al ayuntamiento.

El escritor placentino Álvaro Valverde y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, han rubricado este jueves, Día del Libro, el convenio por el que el autor cede tanto su biblioteca particular como su archivo al ayuntamiento, que este ha aceptado, como así aprobó en junta de gobierno y que se instalará en la futura biblioteca que está proyectada en la Casa del Deán.

En un acto que ha tenido lugar en la biblioteca de los Jesuitas del Obispado, Valverde ha leído unas palabras, en las que ha explicado cómo y por qué tomó la decisión de donar su legado al ayuntamiento y el alcalde ha ratificado que, en esa futura biblioteca, una sala llevará el nombre del poeta y acogerá todos los documentos regalados.

Una cesión pensada para que el legado no se disperse

La firma pública celebrada este jueves ha escenificado una decisión largamente meditada por el poeta placentino. En su intervención, Álvaro Valverde ha explicado que llevaba tiempo pensando qué sería de su biblioteca y que no quería que, con el paso de los años, ese fondo terminara desbaratado o vendido por partes. Su intención, ha señalado, era que ese conjunto pudiera seguir siendo útil a lectores, investigadores y a quienes aspiren a escribir poesía.

Valverde ha subrayado que no se trata solo de una biblioteca, sino de un verdadero legado. Junto a los libros, ha reunido durante décadas manuscritos, cuadernos, correspondencia en papel y correo electrónico, fotografías, colaboraciones periodísticas, entrevistas, reseñas y recortes de prensa. Por eso ha defendido que, más que de biblioteca y archivo por separado, conviene hablar de un fondo unitario con valor literario y documental.

El escritor ha explicado también que siempre pensó que la mejor opción era que ese legado permaneciera en Plasencia, ciudad a la que se siente profundamente vinculado y cuya presencia, ha afirmado, es evidente en su poesía. La posibilidad de integrarlo en la futura Casa del Deán, prevista como gran biblioteca municipal, acabó de dar forma a una idea que, según relató, tomó impulso con el respaldo del alcalde, Fernando Pizarro, y con la implicación del también escritor y técnico de Cultura del ayuntamiento Juan Ramón Santos.

El alcalde explica que la Casa del Deán acogerá la futura biblioteca, con el legado de Valverde. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Una biblioteca de poeta y un archivo para investigadores

Durante su intervención, Valverde ha precisado que la biblioteca reunida a lo largo de casi cinco décadas está formada fundamentalmente por poesía y responde a un criterio personal de lector y escritor. Ha defendido además la necesidad de preservar su unidad, ya que en ella abundan primeras ediciones, ejemplares dedicados, revistas y otros impresos que adquieren especial sentido como conjunto.

El poeta ha recordado que el legado ha sido tasado por Abelardo Linares, editor, poeta y librero sevillano con experiencia en valoraciones de bibliotecas y archivos. En el acto no ha puesto el foco en la cifra, sino en el valor cultural de ese fondo, insistiendo en que una biblioteca así no representa solo a quien la ha reunido, sino también a los muchos escritores que la componen y dialogan en ella.

Según se aprobó en la junta de gobierno, Linares ha valorado económicamente el conjunto en torno a 190.000 euros e incluye un archivo literario y administrativo, un archivo informático y una biblioteca particular formada por unos 8.000 volúmenes, entre libros, plaquettes, folletos y revistas, además de objetos personales relacionados con la trayectoria del autor. El convenio recoge el compromiso del ayuntamiento to a sufragar la instalación, conservación y traslados del fondo.

Una sala permanente en la Casa del Deán

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha enmarcado la firma como un gesto "especialmente singular y muy importante" para la ciudad. En su intervención, ha comparado el alcance cultural de esta cesión con otros grandes legados literarios y ha destacado que Valverde ha querido adelantarse a cualquier dispersión futura para prestigiar a Plasencia y a su futura biblioteca municipal.

Pizarro ha anunciado sobre la futura biblioteca municipal de la Casa del Deán que, una vez puedan activarse los fondos europeos previstos, el ayuntamiento encargará el proyecto. Ha añadido que, dentro de ese edificio, habrá una sala dedicada a Álvaro Valverde, donde quedará instalado todo su legado: biblioteca, manuscritos, cartas, archivo y documentación personal.

Pizarro ha insistido además en que el compromiso municipal no se limitará a custodiar esos materiales, sino también a conservarlos y darlos a conocer. En ese sentido, ha defendido el valor pedagógico y cultural de un fondo que permitirá a lectores e investigadores acercarse a la trayectoria del poeta y, al mismo tiempo, a una parte de la vida literaria extremeña y española de las últimas décadas.

Un patrimonio con dimensión extremeña

La cesión tiene también un alcance que va más allá de la figura individual del autor. De hecho, hay material relacionado con la actividad cultural de Valverde como fundador del Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia, como director de la Editora Regional de Extremadura, como coordinador del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura y como presidente de la Asociación de Escritores Extremeños.

La cesión coincide con la presentación de "Territorio"

Por otro lado, la firma del convenio llega dos días antes de la presentación de la antología de Álvaro Valverde, titulada Territorio. Poesía reunida (1985-2025), que recoge la obra poética del autor publicada durante cuatro décadas. La presentación tendrá lugar este sábado 25 de abril, a las 12.00 horas, en el claustro del antiguo colegio de los Jesuitas, actual sede de la Escuela Oficial de Idiomas y centro de la UNED en Plasencia.

Al autor le presentará el poeta Ben Clark y habrá acompañamiento de músicos de la Filarmónica de Plasencia.