Qué supondría declarar saturada de ruidos la zona de San Esteban en Plasencia: freno a nuevas licencias y más exigencias para la hostelería

A finales de septiembre, el alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, Fernando Pizarro, dio la orden de iniciar el expediente para declarar la zona de San Esteban saturada de ruidos, tras una denuncia vecinal, varias mediciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo. Según ha confirmado el gobierno local, en octubre se mandó la documentación a la Junta de Extremadura y se está a la espera de respuesta.

Pero ¿qué significaría para los establecimientos actuales y los futuros esa declaración? En Extremadura, la declaración de una zona saturada por acumulación de ruidos está regulada por el Decreto 19/1997 de la Junta y supone activar durante un periodo de tres años un régimen especial en el área afectada.

En concreto, afectaría a la paralización de nuevas licencias de las actividades causantes de la saturación, reforzando además el margen de intervención del ayuntamiento y elevaría las exigencias técnicas para determinados locales hosteleros cuando cambiaran de manos.

Cómo se declara y quién la activa

La normativa extremeña sitúa el peso del procedimiento en los ayuntamientos. Son los consistorios los que deben velar por el cumplimiento del reglamento, exigir medidas correctoras, señalar limitaciones, realizar inspecciones y aplicar sanciones, sin perjuicio de las competencias asignadas a la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura.

La declaración puede iniciarse de oficio o a instancia de parte cuando en una zona de la población las molestias tengan como causa los ruidos generados por múltiples actividades. No basta, por tanto, con un local aislado o una queja genérica: la norma habla expresamente de acumulación de ruidos derivada de varios focos.

El expediente debe incluir un informe técnico previo con la delimitación inicial de la zona afectada y la relación de actividades que influyen en la concentración de personas fuera de los locales. A eso se suma un estudio sonométrico con mediciones durante 24 horas en un día de gran afluencia, controles cada 25 metros de fachada en el horario de exceso detectado y una comparación con el ruido de fondo en un día de poca afluencia. Si al menos el 50% de los puntos medidos supera en 10 dB(A) ese ruido de fondo, el informe final puede proponer la declaración.

El ayuntamiento ya cuenta con estas mediciones porque las ha realizado y remitido al Defensor del Pueblo y concluyeron que se superaba "en el 100%" de los puntos, el nivel de ruidos permitido.

Según la normativa, la resolución formal de la declaración corresponde a la Alcaldía, mediante decreto, pero solo después de recibir informe favorable de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura. Además, tendría efecto durante un plazo de tres años.

Cartel con los datos de medidas y aforo de un local en San Esteban de Plasencia. / Toni Gudiel

Qué cambia para el municipio

Para Plasencia y cualquier municipio con una zona declarada saturada por ruidos la declaración supondría reconocer oficialmente que en ese entorno el ruido ya no puede analizarse negocio a negocio, sino como una suma de emisores y de presencia masiva de público. Esa declaración daría cobertura normativa al ayuntamiento para endurecer su intervención en el área y justificar inspecciones, limitaciones y exigencia de medidas correctoras.

La consecuencia más destacada es que quedaría suspendida la concesión de nuevas licencias de aquellos tipos de actividades que, en el expediente, hayan sido consideradas origen de la saturación. Es decir, la declaración no veta cualquier uso futuro en toda la zona, pero sí cierra la puerta a nuevas autorizaciones para las actividades que hayan sido identificadas como responsables del problema acústico, en este caso, de hostelería.

Qué implica para la zona concreta donde se declare

El reglamento exige que la declaración parta de una delimitación concreta de la zona y de un plano que incluya todos los puntos donde se han hecho mediciones, además de una franja perimetral de al menos 100 metros y siempre hasta el final de la manzana.

Eso significa que la declaración se ciñe a un perímetro determinado y medido. Jurídicamente, las limitaciones se proyectan sobre ese ámbito, no sobre toda la ciudad. Políticamente, además, obliga al ayuntamiento a motivar muy bien por qué unas calles quedan dentro y otras fuera, ya que la norma vincula la delimitación a los datos de afluencia y a las mediciones acústicas.

Qué pasa con los hosteleros que ya están dentro

Para los negocios ya implantados en la zona, la declaración no supone un cierre automático ni la revocación inmediata de las licencias vigentes. El efecto directo que fija el decreto se centra en dos frentes: la suspensión de nuevas licencias y las mayores exigencias técnicas cuando haya cambio de titularidad en determinados establecimientos.

Ahora bien, eso no significa que los locales existentes queden intactos. La normativa autonómica atribuye a los ayuntamientos la facultad de exigir medidas correctoras, realizar inspecciones y aplicar sanciones. Por tanto, en una zona ya declarada como saturada, el margen municipal para controlar emisiones, exigir adaptaciones o actuar ante incumplimientos se refuerza notablemente.

Además, la Ley estatal del Ruido añade un marco más amplio: cuando en un área se incumplen los objetivos de calidad acústica, la administración competente puede declararla zona de protección acústica especial y aprobar un plan zonal con medidas correctoras. Entre ellas, la ley prevé restricciones horarias para determinadas obras, limitaciones de tráfico y, de forma expresa, no autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que incremente los niveles existentes.

Cambios de titularidad: el punto donde más se endurece la norma

Donde la regulación extremeña resulta más dura es en los cambios de titularidad. Cuando un establecimiento situado en zona saturada pertenece a los grupos a) y b) del artículo 25 del decreto, el nuevo titular debe aportar una certificación técnica acreditativa de que el local ha adoptado determinadas medidas adicionales, además de la certificación final ordinaria del artículo 26.

Esos grupos a) y b) son, básicamente, los locales con mayor potencial sonoro: salas de fiesta, discotecas y otros autorizables para actuaciones en directo, así como establecimientos dotados con equipos de reproducción sonora, como pubs o bares con música. La propia norma fija para ellos los niveles de emisión y aislamiento acústico más altos.

Las medidas adicionales que deben acreditarse en zona saturada son las recogidas en los apartados 23.5 y 23.6 del decreto: ventilación forzada, acceso del público a través de un departamento estanco con absorción acústica y doble puerta con cierre automático, y, si existen ventanas, que sean impracticables y estén construidas con doble vidrio y cámara con absorción acústica o solución equivalente. A eso se suma el certificado técnico final que debe acreditar el cumplimiento del proyecto y los niveles de aislamiento acústico alcanzados.

Y si un hostelero quiere instalarse después

Para quien quiera abrir después en esa misma zona, la respuesta depende del tipo de actividad. Si el expediente que dio origen a la declaración concluyó que ese tipo de negocio forma parte del origen de la saturación, la consecuencia es directa: no podrá obtener nueva licencia mientras dure la declaración.

En la práctica, en San Esteban, eso afectaría especialmente a nuevas aperturas de usos hosteleros o de ocio nocturno. La declaración funciona así como un elemento que protege la zona frente a nuevas incorporaciones del mismo perfil que ya ha generado la saturación acústica.

Y aun en el caso de actividades no alcanzadas por esa suspensión concreta, el marco general de la Ley del Ruido permite a la administración competente, en zonas acústicamente tensionadas, aprobar medidas correctoras y no autorizar nuevas implantaciones, ampliaciones o modificaciones que incrementen los niveles de inmisión existentes.

Inspecciones, sanciones y posibles medidas provisionales

Respecto a las sanciones. La Ley 37/2003 del Ruido considera infracción muy grave la producción de contaminación acústica por encima de los valores límite establecidos en zonas de protección acústica especial y zonas de situación acústica especial. Esas infracciones pueden acarrear multas de 12.001 a 300.000 euros, además de suspensión de licencias o incluso clausura temporal o definitiva en los supuestos más severos.

Esa misma ley permite, una vez iniciado un procedimiento sancionador, adoptar medidas provisionales como el precintado de aparatos, la clausura temporal del establecimiento o la suspensión temporal de la licencia o autorización correspondiente.

La normativa de ruidos de Plasencia

Por otro lado, la Ordenanza Municipal de Ruidos de Plasencia, publicada definitivamente en el BOP de Cáceres el 3 de julio de 2024, no recoge de forma expresa la figura de las zonas saturadas de ruidos ni desarrolla un régimen específico para declararlas dentro del término municipal. Sí establece, en cambio, un marco general de disciplina acústica, control de licencias, inspecciones y medidas provisionales, y remite de forma expresa al Decreto 19/1997 de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el procedimiento y las exigencias técnicas en materia de ruidos y vibraciones.

La ordenanza también permite actuar de forma inmediata cuando en una inspección se detecten ruidos "altamente perturbadores" para la vecindad, en concreto cuando superen en más de 6 dBA el máximo permitido para la zona, sector, establecimiento o actividad.

En el apartado sancionador, la norma municipal clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las leves pueden acarrear multas de hasta 600 euros y suspensión de licencias por menos de un mes; las graves, multas de 601 a 12.000 euros, suspensión de la licencia entre un mes y un día y un año, e incluso clausura temporal de hasta dos años; y las muy graves, multas de 12.001 a 300.000 euros, revocación o suspensión de la licencia entre un año y un día y cinco años, clausura temporal o definitiva, precintado de equipos y prohibición temporal o definitiva de desarrollar la actividad. La potestad sancionadora corresponde con carácter general al Ayuntamiento de Plasencia.

Lo que realmente supone una declaración así

En suma, una zona saturada de ruidos en Extremadura significa que el ayuntamiento reconoce oficialmente que una calle o entorno ha alcanzado un punto crítico por acumulación de actividades y de público. Desde ese momento, la prioridad normativa deja de ser facilitar nuevas implantaciones y pasa a ser contener, corregir y vigilar.

Para el municipio, implica asumir una posición más activa y técnicamente más exigente. Para la zona concreta, supone quedar sujeta a un régimen singular. Para los hosteleros ya instalados, aumenta la presión inspectora y complica los cambios de titularidad en los locales de mayor impacto. Y para quienes quieran llegar después, la declaración puede convertirse, directamente, en una barrera legal de entrada.