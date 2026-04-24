Adiós a la estructura metálica de los pabellones militares de Plasencia que bloqueaba el acceso al barrio de Miralvalle.

La estructura metálica instalada junto a los antiguos pabellones militares de Plasencia, en el lateral anexo a la calle San Fulgencio, ya ha sido retirada. El obstáculo llevaba al mes tres años, fecha en que se paralizó la obra de conversión en residencia de mayores, reduciendo la visibilidad y estrechando uno de los principales accesos al barrio placentino de Miralvalle.

Sin embargo, este viernes, la imagen es ya muy distinta. Después de retirar la valla metálica, la brigada verde ha cortado un tramo de la calle, hasta el cruce con Cabezabellosa y la plaza Lusitania, para realizar tareas de limpieza en la zona.

La calle recupera su anchura habitual

Ha sido el Ayuntamiento de Plasencia quien ha retirado la estructura metálica que permanecía instalada en el lateral del edificio de los antiguos pabellones militares, junto a la calle San Fulgencio, en la principal entrada al barrio de Miralvalle. La actuación del ayuntamiento ha permitido así liberar un punto que llevaba años condicionando el tráfico y la seguridad en una vía de acceso habitual para vecinos y conductores.

La retirada se ha llevado a cabo este viernes, después de que quedara resuelto el problema del cableado que sobrevolaba la zona. Tras desmontar la estructura, la brigada verde ha comenzado también los trabajos de desbroce y limpieza del entorno.

El objetivo es dejar la calle expedita, con su anchura habitual para dos carriles y sin un elemento que reducía la visibilidad en un punto especialmente sensible, ya que la estructura se encontraba próxima a un paso de peatones. De esta forma, los conductores y peatones tenían que extremar la precaución porque el cerramiento restaba visión y estrechaba la circulación.

Retirada la estructura metálica de los pabellones militares de Plasencia. / Toni Gudiel

Cableado de Iberdrola y Telefónica

La retirada del obstáculo ha estado condicionada durante meses por el cableado de las suministradoras. A finales de febrero, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, explicó a preguntas del PSOE en el pleno municipal que Iberdrola había actuado sobre los cables eléctricos que sobrevolaban la zona y los había cosido a la fachada lateral de los antiguos pabellones militares.

Después, Hernández incidió en que el ayuntamiento había realizado varios requerimientos a Telefónica para que hiciera lo mismo con su cableado. Pero finalmente, ha sido el propio consistorio el que ha tenido que retirarlo, previa notificación a la compañía, para poder completar los trabajos y desmontar la estructura metálica.

Hernández había afirmado que la retirada era cuestión de días porque entendía que, tras Iberdrola, haría lo mismo Telefónica, aunque finalmente no ha sido así. Entonces, el edil explicó que eliminar "esa barrera no es nada sencillo" y lamentó "lo complicadas que son las cosas en muchas ocasiones" por la burocracia y por las gestiones necesarias con las compañías suministradoras.

La estructura, cuando Iberdrola retiró sus cables de los pabellones militares de Plasencia. / Toni Gudiel

Un obstáculo innecesario desde 2023

La estructura metálica permanecía en la calle San Fulgencio, a pesar de la paralización de las obras de transformación de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores. Aquellos trabajos se detuvieron en abril de 2023. Desde entonces, se habían retirado otros elementos de obra, como andamios y la gran grúa instalada en su momento, pero continuaba pendiente ese cerramiento exterior.

La presencia de la estructura afectaba a parte de un carril de circulación y también al entorno del paso de peatones. Esa situación había generado quejas por el riesgo para los viandantes y por la pérdida de visibilidad en una calle que funciona como acceso principal a Miralvalle.

Gestiones largas y burocracia

Según explicó Hernández en el pleno, el ayuntamiento tuvo que realizar a finales del año pasado un contrato menor con una empresa para encargarse de la retirada de la estructura metálica. A ese trámite se sumaron las gestiones con Iberdrola y Telefónica para poder recolocar o retirar el cableado que impedía completar la actuación.

El concejal aseguró que las gestiones con las suministradoras habían sido "complejas y lentas" y cargadas de "burocracia". También defendió que, aunque pudiera parecer que no se había avanzado, la empresa adjudicataria llevaba "un mes y pico realizando gestiones", con seguimiento de los ingenieros municipales.

La actuación culmina ahora con la retirada de la estructura y con la limpieza de la zona por parte de la brigada verde. Con ello, la calle San Fulgencio recupera la normalidad en un punto que había quedado condicionado por un elemento en principio provisional.

Una obra pendiente en los pabellones militares

El origen del problema está en la obra inacabada de los antiguos pabellones militares. Los trabajos para transformarlos en residencia de mayores comenzaron en diciembre de 2018, con un plazo inicial de ejecución de 18 meses. Ese plazo se fue ampliando, pero la obra terminó paralizada cinco años después, sin finalizar.

El proyecto contó con fondos europeos por valor de 3,2 millones de euros, a los que se añadieron posteriormente 467.384 euros de un modificado. Sin embargo, esa financiación se acabó perdiendo y el ayuntamiento terminó llevando a la empresa adjudicataria, JOCA, a los tribunales por incumplimientos. El juzgado dio la razón al consistorio, que acabó resolviendo el contrato.

Mientras el futuro de la residencia sigue pendiente de la financiación, la retirada de la estructura metálica resuelve al menos uno de los problemas visibles que dejó la paralización de la obra: el estrechamiento de una de las entradas más utilizadas de Miralvalle y la pérdida de seguridad en el entorno de un paso de peatones.