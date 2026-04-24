La asociación vecinal Intramuros propone retomar la zona azul en Plasencia y el pago en aparcamientos para mejorar la movilidad.

La posibilidad de retomar la zona azul y de implantar el pago en algunos aparcamientos estratégicos de Plasencia son dos propuestas que ha puesto sobre la mesa la asociación de vecinos Intramuros, en una reunión mantenida con el concejal de Vox en el ayuntamiento y diputado regional Álvaro Sánchez-Ocaña.

El colectivo vecinal considera que esta fórmula permitiría mejorar la rotación, favorecer a los residentes y ordenar la movilidad en el casco histórico.

En la reunión también ha participado el presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Centro, Fernando Santiago.

Reordenar el aparcamiento en el centro

Según ha explicado la asociación vecinal a través de una nota de prensa, una de las principales demandas vecinales gira en torno a la movilidad en el centro de la ciudad. Así, ha defendido la necesidad de aumentar las plazas de aparcamiento y, para ello, apuesta por restablecer la zona azul para favorecer la rotación de vehículos, incorporando además plazas reservadas para residentes.

La iniciativa va un paso más allá y plantea estudiar la posibilidad de aplicar una cuota en algunos de los estacionamientos que considera estratégicos y que son los más utilizados de la ciudad, los de La Isla, Eulogio González (puente Trujillo) y la calle Velázquez, en las traseras de Sor Valentina Mirón. La idea que ha trasladado el presidente vecinal, Julián Gutiérrez, distingue entre una tarifa para residentes y otra orientada a la rotación.

Intramuros sostiene que esta medida permitiría un mayor control y mejor conservación de estos espacios, al tiempo que abriría un debate de fondo sobre cómo ordenar el acceso al corazón comercial e histórico de Plasencia. No obstante, cabe señalar que, hasta ahora, el alcalde, Fernando Pizarro, se ha mostrado rotundamente en contra de retomar la zona azul o cobrar por el estacionamiento en aparcamientos públicos.

Reunión con el concejal de Vox (al fondo) de Plasencia. / CEDIDA

Aparcamientos, bus urbano y plaza de abastos

Dentro de ese mismo paquete de movilidad, y según el comunicado de Intramuros, ha expuesto al concejal de Vox y otros miembros del partido el estudio de la viabilidad de aparcamientos subterráneos y un cambio en la plaza de abastos, de forma que tenga un uso comercial en su parte alta y la posibilidad de destinar la baja a aparcamiento.

A ello ha sumado otra petición: que una línea del bus urbano con vehículo eléctrico cruce la plaza Mayor, conecte la Puerta de Coria con la Puerta del Sol y sirva como enlace con otras líneas. En su opinión, esa conexión ayudaría a mejorar la accesibilidad del centro y a hacerlo más funcional tanto para residentes como para quienes llegan desde otros barrios o desde las comarcas del norte.

Seguridad y alumbrado, otras prioridades

Además de la movilidad, otra de sus preocupaciones es la seguridad. Así, Intramuros considera que la situación es "muy deficiente" y reclama una ampliación de plantillas tanto de Policía Nacional como de Policía Local.

Entre las medidas que ha planteado a Vox destacan potenciar el retén de la Policía Local en la calle del Rey para que permanezca abierto las 24 horas y funcione como base de apoyo para las patrullas del centro y punto de referencia para vecinos, visitantes y turistas.

También ha insistido en la importancia de reforzar las patrullas a pie o de barrio y ha denunciado la "deficiente iluminación" en distintas calles del centro, ya que se producen apagones reiterados que, según los vecinos, dejan vías completas a oscuras y agravan la percepción de inseguridad.

Pavimento, comercio y vivienda

Otro aspecto en el que ha puesto el foco Intramuros es el estado del pavimento viario del centro, que tanto vecinos como comerciantes consideran "preocupante" por los tropiezos y caídas que se producen habitualmente.

En paralelo, Intramuros ha incidido en el deterioro del Centro Comercial Abierto, con cada vez menos negocios y con cierres de franquicias. En ese contexto, ha pedido estudios que permitan reforzar el papel de Plasencia como ciudad de servicios y cabecera comercial para las comarcas del entorno.

Pavimento en mal estado en la calle Los Quesos de Plasencia. / Toni Gudiel

La vivienda aparece también entre las cuestiones planteadas. Intramuros ha defendido la necesidad de renovar el Plan Especial del Recinto Intramuros, con el objetivo de facilitar la adecuación de dos casas pequeñas en viviendas actualizadas y tratar de frenar el "éxodo" que sufre el casco histórico.

Un plan director para que el centro siga vivo

Como marco general, ha propuesto un plan director para el centro, que también ve necesario el comercio, para que, a corto y medio plazo ayude a mantener viva esa parte de la ciudad.

De esta forma, el edil de Vox ha recibido una batería amplia de peticiones, aunque el acento principal es el aparcamiento, con las demandas de recuperación de la zona azul, la creación de plazas para residentes y la posibilidad de cobrar en algunos estacionamientos públicos.